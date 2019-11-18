Kaç gün iş göremez raporu alınabilir?

Çalışanlar ile işverenler arasında önemli çekişme konularından bir tanesi de çalışanların gereksiz rapor aldıkları hususudur.

Yazıya konu edilen husus yatakta tedavilerle ilgili olmayıp, ayakta tedaviler için alınan raporlardır.

Sosyal güvenlik kurumu mevzuatına göre, Bakanlıkça yetkilendirilmiş olan yani iş sağlığı ve güvenliği sistemi üzerinden sözleşmesi onaylanmış olan işyeri hekimi sigortalıya bir defada en fazla 2 gün istirahat verebilir.

Sigortalıya tek hekim tarafından ilk defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. Raporda kontrol muayenesi belirtilmiş ise toplam süre 20 günü geçmemek üzere rapor uzatılabilir. Bu tür raporlarda istirahat sonrasında işçinin çalışıp çalışmayacağı veya kontrol muayenesi yapılıp yapılmayacağı hususunu belirtmesi gerekir.

Raporda hekimin istirahat süresinin bitiminde sigortalının çalışacağını belirtmiş olması, rahatsızlığı devam eden çalışanın rapor bitiminde tekrar hekime gitmesinde ve tekrar rapor almasına engel değildir.

Çalışanın bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından ayakta tedavilerde verilecek istirahat süresinin toplamı 40 günü geçemez. Bu süreyi geçen istirahat raporlarının sağlık kurullarınca düzenlenmesi gerekir.

Sağlık kurulunun ilk vereceği istirahat süresi tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere 6 ayı geçemez. Tedaviye devam edilmesi halinde malullük halinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği sağlık kurum tarafından tespit edilirse süre uzatılabilir.

Devlet memurları ile uygulamada da önemli bir fark bulunmamaktadır. Aynı şekilde tek hekimden bir defada en fazla 10 gün, bir takvim yılında en fazla 40 gün rapor alınabilecektir.