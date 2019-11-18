AKP’li Kartepe meclis üyesi yeni okulun yapılmasını istiyor!

Eğitim önemli diyoruz…

Eğitime büyük önem veriyoruz diyoruz…

Peki bunun gereğini yapıyor muyuz?

İşte burası tartışılır…

OKULDA HALA İKİLİ EĞİTİM VAR

İlimizde eğitim konusunda zaman zaman sorunlar yaşanıyor…

Yetkililer bu sorunlara çözüm bulmaya çalışıyor…

Ama çözüm bulunmayan okullar da var…

Bunlardan biri de Kartepe’nin Arslanbey Ataşehir Mahallesi’ndeki Pakmaya Muzaffer İnce Kara İlk ve Ortaokulu…

Bu okulda ikili eğitim yapılıyor…

Yani öğrenciler sabahçı ve öğlenci olarak ikiye ayrılmış durumda…

Belki de ikili eğitimin uygulandığı tek okul…

TOPLAM 900 ÖĞRENCİSİ VAR

Aldığım bilgiye göre okulda 900 öğrenci var…

Sınıflar 40-45 öğrenci arasında değişiyor…

Okulda ek bina yapılmış…

Anaokulu öğrencileri, prefabrik binada eğitim görüyor…

Veliler, öğrencilerin sağlıksız, eski ve bakımsız bir ortamda eğitim gördüğünü söylüyorlar...

AKP’Lİ MECLİS ÜYESİ DEVREDE

Pakmaya Muzaffer İnce Kara İlk ve Ortaokulu’nun durumuyla ilgili Kartepe Belediyesi AKP Meclis üyesi Recep Ubay, yakından ilgileniyor…

AKP’li Ubay, okulun durumuyla ilgili şunları söyledi;

Pakmaya Muzaffer İnce Kara İlk ve Ortaokulu, en başarılı okullarımızdan biridir…

Okulda ikili eğitim yapılıyor…

Prefabrikte eğitim gören anaokulu ve kalabalık binada eğitimleri sürdüren öğrenciler, sağlıksız ve bakımsız bir ortamda eğitimlerini sürdürmeye çalışıyorlar.

MÜDÜRLÜKLERE BİLGİ VERİLDİ

Bu konuda okulun zemin etüdü yapıldı.

Okulun bahçesinde 12 dönüm arazi var.

Yeni okulun planı ve projesi hazır…

Yeni okulun yapımı için İl Milli Eğitim ve İlçe Milli Eğitime resmi olarak bildirildi.

Konuyu yetkililer biliyor.

Bilmelerine rağmen herhangi bir çalışma yapmamaktalar.

Prefabrikte eğitim gören öğrenciler, zor şartlarda eğitim görüyor.

Ayrıca okulun sınıfları çok kalabalık…

Çocukları prefabrik binadan kurtarmak, kalabalık sınıflardan kurtarmak için ek bina yapılmamaktadır. Ataşehir mahallemizin 10 bin civarında nüfusu bulunmakta.

Sürekli göç alan mahallemizin okulunda hala ikili eğitim yapılmakta.

İkili eğitime rağmen öğrencilerimiz ellerinden geleni yapmakta.

Veliler, okul idaresi ve bizler yetkililerden biran evvel okulun yapılmasını arzu etmekteyiz.”

AKP’Lİ UBAY OKULUN YAPILMASINI İSTİYOR

Kartepe Belediyesi AKP Meclis üyesi Recep Ubay, siyasette söz sahibi birisi.

AKP’li Ubay, okul için 12 dönümlük arazinin olduğunu, yeni okul için projenin hazır olduğunu, okul yapımı için İl Milli Eğitim ve Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne müracaat edildiğini, okuldaki ikili eğitim sisteminden dolayı öğrencilerin zor durumdu olduklarını, anaokulu öğrencilerinin prefabrik binana eğitim gördüğünü belirtiyor…

Yeni okulun yapılması için, yetkilerin bir an önce çalışma yapılmasını istiyor…

İKTİDAR VE MUHALEFET MUTLAKA ELELE VERMELİ

Kartepe Belediyesi AKP Meclis üyesi Recep Ubay’ın okulla ilgili söylemleri dikkate alınmalı.

Bunu muhalefet bir meclis üyesi söylese, belki kulak arkası edebilirsiniz, ama bunları söyleyen AKP’li bir meclis üyesi.

Bu sorunu dile getirdiği için Ubay’ı takdir etmek lazım.

Pakmaya Muzaffer İnce Kara İlk ve Ortaokulu’ndaki sıkıntılar bir önce giderilmeli.

Bu sıkıntıların giderilmesi için de yeni okul lazım…

Arazi belli ise, proje belli ise…

Demek ki ödenek yok…

Ödenek olsaydı, sanırım okulun yapımına başlanmıştı…

Okulun yapımı için iktidar ve muhalefet ilçe başkanları, meclis üyeleri birlik içinde olmalı ve bu okulun yapımı işini hızlandırmalı diye düşünüyorum.

***

Kadına yönelik şiddete karşı “TURUNCU” renk

Büyükşehir Belediyesi, 15-30 Kasım 2019 tarihleri arasında Doktor Sadık Ahmet ve Bülent Ecevit üst geçitlerini dünyada kadına şiddetle mücadele rengi olarak sembolleşmiş TURUNCU RENK ile ışıklandırdı. Yapılan bu etkinlik, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalığın artırılması amacıyla başladı. Kadına şiddet ve kadın cinayetleri, ülkemizde sürekli artış gösteriyor. Bu tür etkinlikler, olaya dikkat çekmek için önemli.