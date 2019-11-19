Dosyaları temizledik isimleri açıklayacağım!..

Gölcükspor Kulübü Başkanı Hüseyin Çardak, açıklamalarda bulunarak “Birçok icra dosyasını temizledik. Yakında kulübü icraya veren herkesi isim isim açıklayacağım” dedi.

‘YOĞUN İCRA DOSYALARIYLA BOĞUŞTUK’…

Başkan Çardak, açıklamasında “Biz sezon başından bir birçok dosyayla yoğun bir uğraşı içinde bulunuyoruz. Birçok dosyayı temizledik. Bu yüzden de bu sezon hedefimizi, orta sıralar olarak belirledik. Yönetim kurulu olarak da, teknik heyetin arkasında duruyoruz. İcraya verenler arasında öyle isimler var ki, çok ilginç. Şimdiye dek susarak, bu işlemlerle uğraştık. Birkaç pürüz kaldı, onları da hallediyoruz. Yakında bir basın toplantısı yapacağım” dedi.

‘HOCANIN RAPORU DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDECEĞİZ…’

Takıma devre arasında yapılacak takviyeler konusunda da görüş belirten Çardak “Taner Gülleri hocamızla sezon sonuna kadar devam kararlılığındayız. Esik yönlerimiz var, bunları da tamamlayacağız. Sezonun ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla gireceğiz. Bizim hedefimiz gelecek sezonun kadrosunu oluşturmaktı. Bunun da temellerini attık. Çünkü bu sezon önceliğimiz icra dosyalarıydı” dedi.