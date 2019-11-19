“STRATEJİK ORTAK, MÜTTEFİK” Mİ DERSİN?

AMERİKA;

“Keşifler” adı verilen “ilk küresel sömürü” eyleminin yaşandığı kıta!

AMERİKA;

İngiltere başta olmak üzere, Avrupa’nın ve süreç içinde tüm dünyanın maceraperest ve ihtiraslı insanlarının “daha iyi bir yaşam” umuduyla ulaştıkları kıta.

AMERİKA;

Avrupa’dan göçenlerin, “altın ve toprak” sahibi olmak uğruna, asıl sahipleri olan “yerli halkın” katledildiği kıta!

AMERİKA;

4 Temmuz 1776’da resmen kurulan bir FEDERE DEVLET…

AMERİKA;

“Büyük Britanya” egemenliğinden sonra, 2. Dünya Savaşı sonunda patlattığı iki atom bombasıyla “DÜNYANIN EFENDİSİ” olan bir egemen güç.”

AMERİKA;

“Yeni Dünya Düzeni” denilen “küresel sömürü” düzeninin “siyasal merkezi.”

AMERİKA;

Petrol başta olmak üzere, dünyanın dört bucağındaki “enerji kaynaklarının” en belalı HAYDUT DEVLETİ!

AMERİKA;

Bu ihtiras ve çıkarları için, dünyanın her yanında “İŞBİRLİKÇİ SİYASİ KÖLELER” kullanan bir güç!

AMERİKA;

1947’den bugüne, Türkiye’nin “siyasal, ekonomik, askeri, eğitim, sosyal ve kültürel” yaşamına müdahil olan bir sömürücü güç!

AMERİKA;

1950 sonrası “İKİLİ ANTLAŞMALAR” ile ülkemizi askeri üsleriyle tutsak eden, uluslararası ilişkilerde “BAĞIMSIZLIĞIMIZI” fiilen yok eden güç!

AMERİKA;

“Çıkar ortağı, ekonomik ve siyasal efendisi” olan İsrail’in çıkarları adına, her türlü hukuksuzluğa göz yuman, hatta destek olan bir ZORBA!

AMERİKA;

Küresel düzenin çıkarlarını korumak adına, dünyayı lokal savaşlar ve terörle cehenneme çeviren bir KORKU DÜZENİ!

AMERİKA;

“PETROL kaynaklarına el koymak” ve “BÜYÜK İSRAİL PROJESİ” hedefin ulaşmak için, BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ ile Ortadoğu’yu yakıp yıkan, işbirlikçi TERÖR ÖRGÜTLERİ ile kan gölüne çeviren bir İNSANLIK DÜŞMANI düzen!

AMERİKA;

Ülkemizi çok yönlü sömüren, küresel emelleri için maşa gibi kullanmaya çalışan, komşularımızla birlikte parçalayıp, “BÜYÜK İSRAİL PROJESİNİ” gerçekleştirmek için TERÖR güçlerini besleyen bir KATİL DEVLET!

AMERİKA;

Çıkarları olan pek çok ülkede, iç siyaset üzerinde çeşitli oyunlar tezgahlayan, bir entrikalar düzeni.

Askerimize çuval geçiren, “1 Mart Tezkeresi’ne engel olduğu” gerekçesiyle Türk Ordusu ve muhalefet üzerinde “yerli işbirlikçileri” ile KUMPASLAR kuran bir ahlaksız düzen!

AMERİKA;

Cumhurbaşkanımızın şahsında TÜM ULUSUMUZA hakaret eden bir saldırgan!

Ne dersiniz?

ABD bizim dostumuz ve stratejik ortağımız mı?