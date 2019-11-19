AKP’li vekil, Halk Günü’nde 17 yıllık iktidar dönemlerini gördü!

AKP Kocaeli Milletvekili Emine Macit Zeybek, önceki gün ‘Emine Zeybek ile Halk Günü’ adı altında il binasında bir program düzenledi…

Halk Günü, saat 12.00’de başladı…

Saat 15.00’te bitti…

Yani üç saat sürdü…

Zeybek, bu zaman zarfında 15 kişi ile görüştü…

Açıkçası, ben daha fazla insanın gideceğini tahmin etmiştim…

3 SAATLİK GÖRÜŞME

Zeybek, giden vatandaşlarla tek tek görüşmüş…

Onların taleplerini dinlemiş…

3 saatlik görüşmeden sonra Zeybek’e, programın nasıl geçtiğini, insanların hangi taleplerde bulunduğunu sorduk…

İŞ TALEBİNDE BULUNDULAR

Zeybek de şunları söyledi;

“3 saatte toplam 15 kişi ziyaretimize geldi.

Gelen vatandaşlar ağırlıklı olarak iş talebinde bulundu.

Bir diğer yandan da maddi sıkıntısı olup da çözüm arayanlar vardı” dedi.

Yani anlayacağınız Halk Günü’nde AKP’li Zeybek ile görüşmeye gidenlerin çoğu Zeybek’ten iş talebinde bulunmuş…

Maddi sıkıntı çektiklerini belirtip, destek istemişler…

KOCAELİ’DE 92 BİN İŞSİZ VAR

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve işsizlikte, Zeybek’ten iş talebinden bulunulması da çok doğal…

İŞKUR’un resmi kayıtlarına göre Kocaeli’de 92 bin işsiz var…

Bir de İŞKUR’a kayıtlı olmayanları eklerseniz, bu sayı daha da artar…

17 YILLIK İKTİDAR

AKP’li vekiller, bu Halk Günleri sayesinde, 17 yıllık iktidarları sonrasında insanların ne kadar zor durumda olduklarını görüyorlardır…

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Vali Aksoy,709 vatandaşla görüştü

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, vatandaşların istek ve taleplerin devletin ilgili mercilerine doğrudan iletilmesi, sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla başlattığı ve her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği Halk Günü’nde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor… Aksoy, 30 Ekim 2017 tarihinden itibaren başlattığı Halk Günü’nde, bugüne kadar 709 vatandaşla bir araya gelerek, istek, talep ve sorunlarını dinledi.

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1850 avukattan 31’i törene katıldı

Kocaeli Barosu kuruluşunun 81’inci yılı nedeniyle İzmit Kültür Tepesi’ndeki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Bilindiği gibi Kocaeli Barosu’na kayıtlı 1850 avukat var… Toplu fotoğrafa baktım, çelenk koyma törenine topu topu 31 kişi katıldı… Anlaşılan avukatlar, programı pek önemsememiş… Baro Başkanı Bahar Candemir Gültekin, bir sonraki kuruluşta, çelenk koyma töreninin daha kalhabalık olması için farklı bir strateji belirlemeli.

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Dilovası, küçük Ağrı mı?

Ağrılı AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ile Polirem Kimya A.Ş.'nin sahibi ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ile birlikte Dilovası Ağrılılar Derneği’ni ziyaret ettiler. Ziyarette bulunan Ağrılılar Konfederasyonu Başkanı Mustafa Acar ve Ağrılılar Federasyon Başkanı Mirsat Taşdemir, yaptıkları konuşmada Dilovası’nın kendileri için önemine değinerek, ‘Dilovası’nın küçük Ağrı’ olduğunu söylediler… Çok doğru bir söylem. Gerçektende Dilovası’nda nüfusun büyük bir çoğunluğu Ağrılı… Ama belediye başkanı Hamza Şayir, Karslı…

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GİD’de Öztürk dönemi

Sosyal medya üzerinden örgütlendiler… Sonrasında dernekleştiler… Genç İzmitliler Derneği’ni (GİD) kurdular… Derneğin kurucu başkanı Samet Şengöz… Sonrasında Mesut Ceylan görevi devraldı… Son başkan Serkan Öztürk… GİD’in yeni başkanı Öztürk, aynı zamanda Life Reklam’ın da sahibi… Öztürk, çalışmalarında hiçbir parti ya da kişi gözetmeyeceklerini söyledi… Böyle yaparsa iyi olur, zira birçok dernek siyasete bulaşmış durumda…

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PTT’den öğretmenler özel indirim sürprizi

PTT AŞ, 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırladığı kampanya ile kargo taşımacılığında tüm müşterilerinin yüzünü güldürecek. Kampanya kapsamında öğretmenler ve diğer tüm müşteriler, 18 Kasım –22 Kasım tarihleri arasında yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargolarını yüzde 25 indirimli gönderecek. PTT ayrıca kampanya süresince öğretmenlere özel kişisel pul basımı gerçekleştirecek.