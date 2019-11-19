Tahir Hoca’ya itibar suikastı girişimi

Kocaeli gündemine taşınan ve Tahir Büyükakın yönetimindeki Büyükşehir Belediyesinin bazı ihaleleriyle alakalı CHP’nin iddialar, kafa karıştıracak şekilde yorumlanmıştı.

CHP’nin iddialarına cevap veren Büyükakın, kalem kalem bu isnat edilen suçlamalara cevap niteliğinde oldu.

Tahir Hoca’nın verdiği cevapları gazetemizde yayınlanan haberde mevcut, oradan detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz.

Dün yapılan basın toplantısıyla ilgili yorumlarımı merak ediyorsanız, onu da buradan okuya bilirsiniz.

Öncelikle şunu söyleyeyim, titizlikle hazırlanmış bir basın toplantısıydı. Yeni, Basın Yayın Daire Başkanı Sadık Uysal, ilk sınavını başarıyla geçirdi. Kendisini kutlarım.

Böyle bir toplantı düzenlenmelimiydi? Diye sorarsak…

Evet, düzenlenmeliydi. Biz muhalefetin iddialarına yanıt vermek için basın toplantısı düzenleyen bir başkan görmeye alışık değiliz. Ama yapılan basın toplantısı yerinde bir karardı. Bu kamuoyuna duyulan saygının bir göstergesidir.

Yazılı bir açıklamayla da, iddialara cevap verilebilirdi ancak, Tahir Bey, direk kamuoyunun karşısına çıkmayı tercih etti.

Toplantının özüne gelince, ortaya atılan tüm iddiaların asılsız olduğunu elindeki evraklarla göstermek isteyen Tahir Başkan, “Benim alnımda leke yok. Beni bu tür olaylarla kimse eleştiremez. İsteyen istediği kadar araştırsın. Hiçbir şey bulamaz, diyerek yapılmak istenen şeyin, “İtibar suikasti” olduğunu söylemesiydi.

Alınan golf araçlarının, yeşil alan bakımında kullanılan araçlar olduğunu, alınan çikolataların, bir markanın İzmit bayiinden alındığını ancak uygun olması adına bu firmanın, İstanbul’da bulunan üretim tesisine fatura kesildiğini, söz konusu cep telefonlarının ise İSU sayaç okuma cihazı olarak alındığını söyleyen Tahir Hoca, akıllarda soru işareti bırakmamaya dikkat etti. Olan soru işaretlerini ise toplantı sonrası kabul ettiği sorularla giderdi.

BARBAROS MAHALLESİ

Toplantının soru kısmında gündem dışı sorular da sorduk. Tahir Hoca’ya Körfez Babaros Mahallesi konusunu sordum. Hani 20 yıldır kaldırılması planlanan ancak bir türlü kaldırılamayan “Riskli Anal” içerisindeki, Tüpraş’ın sınırındaki mahallenin akıbetini…

Şu cevabı verdi, “Bu bölgeyle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Ben o mahalleye söz verdim. Sözümü tutmak içinde bir çalışma yapıyoruz. Yakında açıklayacağım”

HÜRRİYET YAPAMIYORSA BANA SÖYLESİN BEN BAKAYIM

Sorulardan bir diğeri de Cedit kentsel dönüşümüyle alakalıydı. İlçe belediyesinin kaynak aktarımından dolayı buradaki kentsel dönüşüm için yeterli olamama durumu hatırlatılarak, “Buraya bir desteğiniz olabilir mi?” dendi. Tahir Başkan’da, “Yapamıyorsa bana söylesin, ben bakarım o konuya. Bunu çıkıp bana söylemesi lazım. Orada insanlar bekliyor. Ben mi gidip sorayım, “Yapamıyor musunuz” diye, yanıtını verdi.

Burada binim anladığım, “Fatma Kaplan Hürriyet yapamayacaksa, bana devretsin, konuyu ben hallederim” oldu.

ALİKAHYA’YI, O KOKUDAN KURTARMAK ÖNCELİĞİM

Toplantıda insan odaklı en önemli konulardan biri de çöp konusu oldu. Tahir Büyükakın, “Çöp fabrikası yapmaktan vazgeçtiğimizi daha önce de söylemiştik. Sıfır atık projelerinin daha rantabl olduğunu belirtmiştik. Şimdi hedefimizde yeni depolama alanı var. 18 nokta sunuldu, bunlardan birini alabilirsek, Alikahya’yı da o pis kokudan kurtaracağız. Bu benim öncelikli meselelerimden biri” dedi.

TAHİR HOCA MEYDAN OKUDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, toplantısının belediye borçlarıyla alakalı kısmında da, kendisini eleştirenlere meydan okudu. Ve dedi ki; “Belediyenin en borçlu belediye olduğunu söyleyenler, doğru söylüyor. Doğru söylemedikleri tek nokta, borcun ne zamandan kaldığıdır. Hepsi bir olsun ben tek, televizyon ekranlarında bu konuyu tartışalım. Hodri meydan diyorum. Bu belediyenin bütçesini ve işleyişini benim kadar iyi bilen tek bir insan dahi yok” dedi.

Kısacası, Tahir Hoca içini döktü. Benzer toplantıları zaman zaman yapacağını hatırlatarak, içilen kahvelerin ardından dağıldık…

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Kocaeli Otizmli Çocuklar Derneği 20 Kasım’da dertlerini anlatacak

20 Kasım Çocuk Hakları Günü dolayısıyla, Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği, otizm ve otizmlilerin sorunlarını anlatacak bir basın açıklaması yapacak. 20 Kasım Çarşamba günü yapılacak olan açıklama, Sabri Yalım Parkında gerçekleştirilecek. “Otizmliyim Bende Varım” sloganıyla yola çıkan derneğin basın toplantısı saat 12.00’da yapılacak.

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Ergün gıda 9’uncu şubesini açıyor

İlimizin önemli markalarından biri haline gelen Ergün Marketler Zinciri 9’uncu şubesini açıyor. Ergün Gıda son olarak, Derince Kent Meydanı, Merkez Camii Şubesini, müşterilerinin hizmetine sokuyor. 22 Kasım Cuma günü hizmete girecek olan bu yeni şubeyle, Ergün Gıda 9’uncu marketini açmış olacak. Çenedağ Mahallesi Denizciler Caddesi Numara 76 adresinde marketin açılış saati 14.00 olarak belirlendi.