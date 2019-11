"Gez Çiz Yaz İzmit" Workshop Etkinliği Saat Kulesi

İzmit demek çocukluğumdur benim için. O yıllardaki anılarıma, sinema perdesinde bakar gibiyim. Gözümün önünden geçiyor hepsi birer birer. Çocukken dolaştığım yerler, oyun oynadığım sokaklar, parklar ve en son saat kulesinde takılı kalıyor ruhum. Çünkü Saat Kulesinin yeri başkadır benim için. Her saat başı çalmasıyla cama çıkar saat kulesini seyreder, şimdi bıkmadan devamlı fotoğrafını çektiğim gibi o zamanlar defalarca kara kalem resmini çizerdim.

Saat Kulesi, evet, benim için çok kıymetli ama İzmit için de ayrı bir değerdir. Saray Bahçesinden geçip, Saat Kulesinin çevresinde oturup soluklanmayan olmamıştır, merdivenlerinden inmeyen, çeşmesini açıp kapamayan, kapısına, taşlarına dokunmayan yoktur herhalde.

Saat Kulesi, geçmişimiz, bugünümüz ve geleceğimizle bir bütündür aslında.

Tarihi ise, Volkan Şenel’in anlatımıyla ayrı bir değer.

Volkan Şenel, bir tarihçi olarak “Saat Kulesi, Kasr-ı Hümayun, Orhan Camii, Tiyatro ve diğer yapıları şehrin önemli mihenk taşları olarak görüyorum.” diyor anlatımına başlarken.

“Kocaeli şehrimiz, İzmit şehrimiz antik dönemden beri insanların yerleşim kurdukları, yaşadıkları bir şehir. Bu da Roma döneminden Osmanlı dönemine, Osmanlı döneminden, Cumhuriyet dönemine kadar, dolayısıyla İzmit şehrini her dönem ön planda tutuyor. Asya ile Avrupa’nın birbirine geçiş noktası olması bakımından stratejik bir nokta, ticaret yolları üzerinde olması da tarihi eser çeşitliliğini ve zenginliğini arttırıyor. Her döneme ait, her medeniyete ait neredeyse eser var bu şehirde. Sultan 2. Abdülhamit Han döneminde yaptırılmış olan, onun tahta çıkışının yirmi beşinci yılı anısına yapılması düşünülen ama yirmi yedinci yılı anısına açılışı yapılan İzmit Saat Kulesinin önündeyiz. İzmit Saat Kulesi şehrimizin simgesi olan bir yapı ve bu bir geleneğin devamı olarak karşımıza çıkıyor aslında. Hangi geleneğin dersek Padişahın tahta çıkışının yirminci yılı anısına, Çanakkale’de, Selanik’te ve daha farklı yerlerde saat kulesi yapılması geleneği vardı. Burada da padişahın tahta çıkışının yirmi beşinci yılı anısına Mutasarrıf Musa Kazım Bey’in isteği ve Belediye’nin bu noktadaki uygulamayı gerçekleştirmesiyle saat kulesi yapılması düşüncesi ortaya çıkıyor ve bu noktada da saat kulesinin yapımı kararı veriliyor. 1900 yılının Ağustos ayında, İzmit eşrafının, ailelerinin, önemli devlet yetkililerinin, memurlarının ve Belediyenin katılımıyla burada temel atma töreni gerçekleşiyor. Saat Kulesi, Mimar Vedat Tek tarafından yapılıyor. Bir yılı aşkın bir süre inşaata ara veriliyor. Yapımında mermer ve Kocaeli’nin Hereke ve Tavşancıl yöresine ait taşları kullanılıyor. Saat mekanizması yurtdışından ithal ediliyor ve o zamanki ekonomik problemler varken ciddi bir gümrük vergisi çıkıyor. Bu konu saraya iletiliyor, padişah bununla ilgili özel bir izin veriyor. Bu izinle vergiden muaf tutuluyor ve ülkeye giren mekanizma İzmit belediyesine teslim ediliyor. Saat, ustalar ve ekipler tarafından yerine takılıyor. 1902 yılının sonlarında Saat Kulesinin açılışı yapılıyor. Büyük ihtimal Eylül ayında Sultan 2. Abdülhamit Han’ın tahta çıkış yıldönümünde gerçekleşmiş olabilir. Bundan sonra da Saat Kulesi şehrin bir simgesi, sembolü haline getiriliyor.

Bu yapıda ampir, gotik ve barok gibi farklı üsluplardan izler görüyoruz.”

Saat kulesinin üç tarafında bulunan sebillerin alınlığında ve kapısının üzerinde kitabeler bulunmaktadır. Bu kitabelerde; yapının İzmit Belediyesi tarafından yaptırıldığını ifade eden ibare vardır.

“1318 (M. 1900/1901) Belediye etti inşa.”

Saat Kulesi, 1971 yılında Seka Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla, 2007 yılında da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmiştir. 2011 yılında İzmit Belediyesi tarafından onarım çalışmaları yapılmıştır. Saat Kulesinin bakım ve onarımı düzenli olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Saat Kulesi yıkılmadan sağlıklı bir şekilde çok az yıpranmayla ve yapılan restorasyonlarla günümüze kadar ulaşmıştır. Sadece çatlayan, kırılan dökülen taşlar yenilenmiş, o taşlar da Kocaeli ilimize ait olduğu için özelliğinden pek fazla bir değer kaybetmemiştir.