Uluslararası siyasetin kuralları var

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve maiyetindeki heyetin ABD ziyaretinin sonuçları tartışılıyor.

Siyasi iktidara yakın medya kuruluşlarına bakarsanız, her şey güllük gülistanlık! İşte, gazete manşetlerinden örnekler;

· “İstediğini alan lider!”(Türkiye Gazetesi)

· “Derslerini aldılar!” (Star )

· “Türkiye’nin gücü!” (Güneş)

· “Baş veririz ama baş eğmeyiz!” (Yeni Akit)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump için; “Sorunların çözümü için samimi bir çaba içinde” diyor! Ve, “genel tavrını” olumlu buluyor!

Öyle mi acaba?

Beyaz Saray-Oval Ofis’te, bazı senatörlerin de katılımıyla yapılan görüşmelerin anlamı nedir? Bu bir “SORGULAMA” mıydı? Bu senatörlerden biri, “Barış Pınarı Harekatına” en sert tepkiyi veren, yaptırım kararının alınmasını sağlayan Graham, görüşmeden sonra, “Ermeni Soykırım Tasarısı’nın” Senato’da gündeme gelmesini engellemiş!..

Bu gelişmeye sevinebiliriz.

İyi de, ABD ile Türkiye arasındaki her gerginlik sonrası “sözde soykırım” iddiaları ile “ekonomik ve askeri yaptırımların” gündeme gelmesi düşündürücü değil mi?

Daha da ötesi; Türkiye Cumhuriyeti’nin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu neden “koruma polisi” gibi ayaktaydı?

· Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eleştirisine rağmen, ABD Başkanı Trump, “YPG yöneticisi Mazlum Abdi ile görüşeceğini, onun da Erdoğan gibi yakın dostu olduğunu” açıkça söyledi! Bu, “küstahça bir tepeden bakış” ifadesiydi!

· Fethullah Gülen’in Türkiye’ye iadesi gündeme geldi mi? Geldiyse ne yanıt verildi? Bu sorunun net bir yanıtı yok!

· Rusya’dan alınan S-400’ler ve F 35’ler gündeme gelmiş. İlginç olan şu ki; ABD S-400’lerin konuşlandırılmasını kesinlikle istemiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ise; “Patriotları da alabiliriz” diyor! Bu sorunun çözüldüğüne dair bir netlik var mı? YOK!..

· Trump’ın, Erdoğan’a yazdığı ve onun şahsında Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik HAKARET içeren mektup için Erdoğan; “kendisine takdim ettim” diyor! Bu da bir hayal kırıklığı değil mi?

Bütün bunları alt alta koyarsak, ABD seyahatinin getirisi ve sonuçları ne oldu? Koca bir HİÇ!

Erdoğan’ın kontrolünde olan medyada çıkan başlıklar bizi yanıltmasın! Ne istediğimiz aldık, ne derslerini aldılar!..

Uluslar arası Siyaset’in temel bir kuralı vardır. “Uluslar arası Siyaset” dersinde ilk anlatılan konulardan biridir;

“Uluslar arası siyasette ULUSAL GÜCÜN kadar varsın!”

Ulusal Güç nedir?

Ülkenin ekonomik, bilimsel, teknolojik gücüdür.

Ordunuzun gücüdür.

Ulusun MORAL gücüdür.

Dış borç faizlerini ödemekte ve yeni borç temininde zorlanan, “ÜRETİM EKONOMİSİ” yerine “RANT EKONOMİSİ” tercihinde olan, uluslar arası pazarda “katma değeri yüksek ürünleri” olmayan, bilimsel araştırma-geliştirmeden geri kalmış, “MARKASI” olmayan,

Ordusu iç ve dış güçlerin kumpaslarıyla yaralanmış, ekonomik sorunlarla boğuşan, komşularıyla barış içinde yaşayamayan bir ülkenin uluslar arası siyasetteki yeri ne olabilir?

Palavralar ve iç siyasete mesaj vermek adına yapılan uluslar arası siyasette başarı kazanabilmek kolay değildir!

Birbirimizi aldatmayalım!

Bu ülkenin aydınlık geleceği için, “YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ” ve topyekün bir çaba ile “Ekonomik kalkınma hamlesi” tek çıkış yolumuzdur.

Suriye sorununun çözümü ve terör belasından kurtulmanın yolu da Suriye Resmi yönetimi ile barışmaktır…

Petrol haydudu ABD ile gerçek bir barış ve huzur mümkün değildir!..