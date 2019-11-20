AK Parti Kocaeli’de, Fikri Işık’ı arıyor

Son günlerde özellikle CHP’li Tahsin Tarhan başta olmak üzere, Haydar Akar’ın da katkılarıyla AK Parti yerel siyaseti ve Büyükşehir Belediyesi üzerinde artan baskıyı görünce, AK Parti’deki bir önemli eksik daha göze çarpmaya başladı…

Yaklaşık 15 yıldır ülkede de, yerel siyasette de en fazla dile getirilen iddialardan biri, AK Parti karşısında güçlü bir muhalefet olmamasıydı.

Buna karşılık, Milli Görüş geleneği ve rahmetli Necmettin Erbakan tedrisatından geçen kadrolarıyla, seçim kazandıkça daha da gelişen, yıllar içinde devlet bürokrasisi ve siyasete de alışan AK Partililer, daha da güçlü siyasi figürler haline geldi.

Fakat, 31 Mart seçimleri ile özellikle büyükşehirlerde farklı bir rüzgar esmeye başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti’nin birlikteliği, AK Parti ve MHP birlikteliğinden önemli bir parça kopardı.

İstanbul, Ankara ve İzmir el değiştirdi.

Bu ters rüzgarın Kocaeli’deki yansıması ise, yıllar önce CHP’nin kalesi olarak bilinen İzmit’in, CHP tarafından on bin oy farkla kazanılmasıyla gerçekleşti.

Bu süreçte bazı siyasi aktörlerde de değişim oldu.

Mesela İzmit’te bir Nevzat Doğan gerçeği vardı. Seveni olduğu kadar belki sevmeyeni vardı ama takdir edeni, etmeyeninden çok gibiydi.

Dahası Fikri Işık vardı.

İki farklı bakanlık ve Başbakan Yardımcılığı yapmış, AK Parti Kocaeli siyasetenin lokomotifi olmuştu.

Çok eleştirildi de. Kenti ‘kafasına göre’ dizayn etmekle itham edildi. AK Parti Kocaeli’nin tartışmasız lideriydi.

Aynı dönemin önemli figürlerinden eski Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile birlikte, ters düştükleri zamanlarda dahi hiçbir şeyi belli etmeden, çatışmaya girmeden yönettiler Kocaeli’yi.

Yani uzun yıllar AK Parti’nin Kocaeli’deki başarısının, baş mimarları oldular.

Şimdi bu saydığım üç isim de yok.

Fikri Bey’in ulusal siyasetçi olması açısından, diğer ikisinden farkı vardı.

Eğer yerelde bir sıkışma, bir belediyeye yönelen ağır bir itham varsa, Fikri Bey hemen devreye girerdi.

Belki parti içinde dahi rakipleri, sevmeyenleri çoktu ama kimseyi tek başına bırakmaz, hiçbir belediye başkanı kendisini yalnız hissetmezdi.

Ağırlığı hissedilirdi.

Geçtiğimiz günlerde CHP’li kurt siyasetçi milletvekili Tahsin Tarhan’ın Büyükşehire yönelik iddialarını takip ettik.

İhaleler, satın almalar, yatırımlar konusundaki iddiaları kenti sallarken, kulaklarım AK Parti’den çıkacak bir ses aradı.

Evet birkaç cılız ses çıktı.

Hatta Sayın Ellibeş ve Emine Hanım peşpeşe konuştular ama…

İkisi de siyaset için fazla naif kaldılar sanki.

En son Başkan Tahir Büyükakın, bir milletvekilinin açıklamalarına karşı kendi başına cevap vermek zorunda kaldı.

Oysa eskiden olsa, bu tip bir durum olsa herkes Fikri Işık’ın gözünün içine bakar, vereceği tepkiye göre hareket ederdi.

Evet, siyaset sürekli değişimin yaşandığı bir yaşam alanı.

Değişimler de öyle bir çırpıda, kolaylıkla gerçekleşen süreçler değildir.

Ancak görünen o ki, AK Parti Kocaeli’de Fikri Işık gibi bir siyasetçiyi arıyor.

Aslında Fikri Bey resmen ve hala var.

Ama bir süredir yokmuş gibi davranıyor.

Belki de yokmuş gibi davranıldığı için, bugün o da böyle davranmayı tercih ediyor.

Ama şurası bir gerçek ki; AK Parti’de hiçbir şey artık eskisi gibi değil.

Önceki gün CHP’li Tahsin Tarhan’a cevap vermek için gerçekleştirdiği toplantıda, “Ben tek, siz hepiniz” diye bir cümle kullandı Başkan Büyükakın.

“Ben tek, siz hepiniz”

AK Parti’deki gidişata baktığımızda, sanki duruma cuk diye oturan bir tanımlama yapmış Başkan Büyükakın.

O bu sözü, belki muhalif partilere yönelik söylüyor ama iyice baktığınızda sanki sadece o kadar değil gibi…

Büyükakın, AK Parti Kocaeli’de de tek ve gerisi hepsi gibi sanki.

Öyle mi değil mi bilmiyorum.

Ben, “Sanki” diyorum.

En azından, Fikri Işık gibi “özgül ağırlığı” olan bir destek aranıyor diyorum.

Emrullah Karakaya ile çay sohbeti

Geçtiğimiz akşam, gazetenin Reklam Sorumlusu arkadaşım Cihan Baylan ile yürüyüş yaparken, yolda birkaç gün önce resmi açılışı yapılan 1863 Ocakbaşı Restoran’ın sahibi Bingöllü İşletmeci Emrullah Karakaya ile karşılaştık. Orada tanıştığım Emrullah Bey ile çay sohbeti yaparken, kendisini de tanıma fırsatı buldum. Körfez’de inşaat ve tekstil işleriyle uğraşan Emrullah Bey, ardından yemek ve kafe sektörüne girmiş genç bir girişimci. Aynı cadde üzerinde iki kafenin de işletmesini yaptığını söyledi. Zaten onlardan biri olan Hayal Atölyesi’nde oturup sohbet ettik. İşletmelerin konseptini oldukça başarılı buldum. Ocakbaşı’nın başındaki ‘1863’ün nereden geldiğini sordum. 1863 binanın yapılış yılıymış. Yani binanın tarihini, mekanın ismiyle yaşatmak istemişler. Cadde ve İzmit’le ilgili hayalleri de var Emrullah Bey’in. Sözün özü, pek çok fabrika ve işletmenin iflas açıkladığı, işçi çıkardığı ekonominin bu zor döneminde yaptığı yatırımlar için Emrullah Bey’i tebrik ettim. Çünkü bu zor zamanlarda hem kalite olarak, hem de istihdama katkı için kente önemli katkılar olarak görüyorum bu tip işletmeleri. Umarım benzerleri açıldıkça, İzmit daha da yaşayan bir şehir haline gelmeye devam eder.

Kandıra’nın efsane kadrosundan tanıdığınız var mı?

Bu köşede bildiğiniz gibi sosyal medyadan ilginç ve güzel bulduğum paylaşımları yayınlıyorum zaman zaman. Bu fotoğrafı ise çok yakından birinin paylaşımında gördüm. Çok da hoşuma gitti. Fotoğrafı paylaşan kişi babam; Rüstem Özgenç. Sene 1971, fotoğraftakiler Kandıra Namazgah’ta düzenlenen futbol turnuvasına katılan mahalleli gençler. Doğanspor takımının kadrosu soldan sağa; Serdar Sarı, Rüstem Özgenç, Mehmet Keleş, Nurettin Kader, Ali Kahraman, Ahmet, Astsubay Mehmet. Oturanlar; Sedat Akdeniz, Suat Güzel, Arif Korkmaz, Hikmet ve antrenör İshak Çelik. Bundan tam 38 sene öncesi ama Kandıra’daki mahalle takımının formaları da, tozlukları da, kramponları da tamam. Şu anda çoğu 60-70 yaşlarında olan bu gençler, o zamanlar zıpkın gibi. Şu an aralarından bir kısmı ebediyete göçmüş. Tarih kokan bu fotoğraf için, babama da teşekkür ediyorum. Ölenlere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara uzun ve sağlıklı ömürler dilerim.

Tarihi bina müze olmuş

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Tarihi Mekanlar Müdürü olan Volkan Şenel, benim de yakından tanıdığım, genç yaşına rağmen donanımıyla fark yaratan tarihçiler biridir. Kent tarihiyle ilgili ne zaman takıldığım bir nokta olsa ona sorar ve hiçbir zaman boş dönmem. Kocaeli’deki hemen her tarihi eser, hatıra, yapıtla ilgili muhakkak bildiği bir şeyler vardır. Geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda, İzmit’in tarihi yapılarından, Cumhuriyet Parkı bölgesindeki eski Gazi Lisesi binasını paylaşmış. Binayla ilgili bilgiler veren Şenel, okulun geçmişten bugün aldığı isimleri yazarak, şu an Kocaeli Eğitim Tarihi Müzesi olarak hizmet verdiğini yazmış. Benim de İzmit Ortaokulu zamanında mezun olduğum binayla ilgili, hep bir hassasiyetim vardır. Daha önceleri birkaç sefer de dile getirerek, binanın kente müze, kütüphane, atölyeler olarak kazandırılmasını istedim hep. Volkan Bey’in paylaşımını görünce bir daha dile getirmek istedim. Volkan Şenel’e de buradan başarılar diliyorum.

KÖKSÜZ KELİMELER

“Zaman ne olursa olsun insanın yakıtı, biriktirdiği hayallerdir”