CHP’li Tahsin Tarhan, AKP’nin ve Büyükakın’ın kimyasını bozmuş!

Sevgili okurlar…

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, 13 Kasım’da TBMM’de basın toplantısı düzenledi…

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi’ni ve Başkan Tahir Büyükakın’ı sert bir dille eleştirdi…

Tarhan;

Büyükşehir Belediyesi, ikinci bir teklif almadan adrese teslim ihale yapıyor dedi…

Büyükşehir Belediyesi, 18 adet golf aracı aldı dedi…

Büyükşehir Belediyesi, 176 bin liralık çikolata aldı dedi…

Büyükşehir Belediyesi, Gebze Metrosu’nu henüz Bakanlığa devretmedi dedi…

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Tarhan, 7 adet ihalenin ismini verdi…

Bu ihalelerin 6’sı adrese teslim edilmiş…

İhalenin birine iki firma girmiş…

TAHSİN TARHAN GÜNDEMİ BELİRLEDİ

Tarhan’ın açıklamalarını 14 Kasım tarihli gazetemizde haber yaptık…

“Tarhan, Büyükşehir Belediyesi’ne verdi veriştirdi” şeklinde başlık attık…

Gazetemizde yayınlanan Tarhan’ın açıklamaları, kamuoyunda büyük yankı buldu…

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, açıklama yapmak zorunda kaldı…

Ellibeş’in açıklaması yetmeyince, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın devreye girdi…

Demek ki Tarhan’ın bu açıklamaları öyle ses getirdi ki, Büyükakın basın toplantısı yapmak zorunda kaldı…

BÜYÜKAKIN BASIN TOPLANTISI YAPTI

Tahir Büyükakın’ın Tarhan’a verdiği cevapları dünkü gazetemizde yayınladık…

Büyükakın, özetle şunları söyledi;

-Gebze Metrosu konusunda 18 Ekim’de belediyemiz, Ulaştırma Bakanlığı ile AGM arasında protokol imzaladı

-Biz belediye olarak golf aracı almadık. Park ve bahçelerdeki bakım ve hizmetlerde kullanılan 18 adet araç aldık.

-Piyasada paketi 50 lira olan çikolatayı biz 22 liraya aldık. Çikolataları bayramlarda personelimize dağıtacağız.

-Büyükşehir Belediyesi olarak ihaleleri adrese teslim etmiyoruz. Herkese açık şekilde online sistemini uyguluyoruz.

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Büyükakın’ın golf araçlarıyla ilgili şöyle bir açıklama yaptı…

“Basında golf sahası olmayan belediye, golf aracı aldı” diye çıktı. Başlıkta bile gizli bir manipülasyon var. Türkiye’nin en borçlu belediyesi golf aracı aldı dediler. Asıl yapmak istedikleri şey, biz israf ediyoruz, bunu göstermeye çalışmaktı. İsrafçı konumlandırması yapmak istiyorlar, itibar suikastı yapıyorlar. Bunu bir siyaset biçimi hale getirdiler.

Ben hayatımda golf sahası bile görmedim. Biz elektrikli araba yazacakmışız. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Bizle ilgili konuşurken dikkatli konuşsunlar. Kuru gürültüye pabuç bırakmayız. Şimdiye kadarki sessizliğimiz kentin huzur bulması için. Bunlarla bu kent zaman kaybeder sadece. En borçlu belediye 270 bin TL’ye golf aracı aldı deniliyor. 18 tane araç alınmış, bir kısmı park ve bahçelerde. Bakımlar yapılıyor. 500 dönümlük bir alan Seka Park sadece. Sahillerimizin çöpleri nasıl toplanacak? 18 tane toplam. Bir tane golf aracı almadık, golf oynamıyorum ben. Kendisinin özel golfe ilgisi varsa bilmiyorum. Ben hayatımda golf sahası bile görmedim, golf aracını ne yapayım. Gerçek ne? Bizim böyle bir araç almadığımız, park ve bahçelerdeki bakım ve hizmetlerde kullanılan 18 adet araç. Gerçek ortaya çıktığında söyleyecek bir şey kalmıyor, çevir kazı yanmasın kıvırıp duruyorlar” dedi.

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Büyükakın’ın golf aracı alımıyla ilgili yukarıda yaptığı açıklama bence gereksizdi…

Bu konuyu daha net bilgilerle ifade edebilirdi…

Ben olayı şu şekilde özetleyeyim;

İŞTE GOL ARACI ALIMI İHALESİ

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı

İhalenin kayıt numarası: 2019/410683

1-İhalenin

a) Tarihi; 2 Eylül 2019

b)İhalenin türü: Mal alımı

c) Usulü; Pazarlık (MD 21F)

d) Pazarlık Usulünün Seçilme Gerekçesi; İdarelerin yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (f) bendinde belirtilen parasal limite kadar olan mamul, malzeme veya hizmet alımları.

e)Yaklaşık maliyeti; 299.099 TL

2-İhale konusu malın;

a) Adı: Daire Başkanlığımız sorumluluğunda bulunan bakım alanlarında kullanılmak üzere GOLF ARACI alım işi…

b) Teslim yeri: KBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı Park Bahçeler Müdürlüğü

Yüklenici; BeyDağ Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi- ESKİŞEHİR

İHALEDE GOLF ARACI YAZIYOR

Size yukarıda golf aracı alım ihalesiyle ilgili bilgileri verdim…

Dikkat ettiyseniz, ihale konusu malın kısmındaki (a) maddesinde işi adı, “Daire Başkanlığımız sorumluluğunda bulunan bakım alanlarında kullanılmak üzere GOLF ARACI alım işi” olarak belirtilmiş…

Yani ihalede GOLF ARACI alımı yazılmış…

CHP’li Tahsin Tarhan, bu GOLF ARACI işini işkembeden atmadı…

Başkan Büyükakın, bu GOLF ARACI alımıyla ilgili yanlış cümleler kullandı…

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Yok efendim ben golf sahası görmedim, yok efendim ben golf aracı görmedim, yok efendim ben gol aracına binmedim, yok efendim ben golf aracını ne yapayım, yok efendim kendisinin (Tahsin Tarhan) gol aracına ilgisi varsa bilmiyorum v.s. gibi söylemlerde bulundu…

Büyükakın böyle diyeceğine, “Evet ihalede golf aracı yazılmış, ama bu yanlışlıkla yazılmış. İlgili arkadaşları uyardım” deseydi, kendisi için daha iyi olurdu…Olay da bu durumlara kadar gelmezdi…

ÇİLOKALATA ALIMI

Çikolata alımı konusunda açıklamaları tatmin edici bulundu. Ama, bu çikolata alımı işine daha fazla firma girseydi, daha iyi olurdu. En azından böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalmazdı…

GEBZE METROSU OLAYI

31 Mart seçimlerinden önce dönemin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze’ye metro yapıyoruz diye hava atıyordu… Bunu seçim malzemesi yaptı… Sonrasında Gebze Metrosu maliyetinin yaklaşık 5 milyar lirayı bulduğu söylendi… 31 Mart seçimleri sonrasında iş başına gelen Tahir Büyakakın’ın Gebze Metrosu’nun Ulaştırma Bakanlığı’na devredildiği söylendi… CHP’li Tahsin Tarhan, konuyu Ulaştırma Bakanlığına soruyor…

Tarhan, Bakanlık bana, “Kimin yapacağını kararlaştıracağız” diye cevap verdiğini söylüyor… Büyükakın da basın toplantısında Bakanlık ile yapılan protokolü gösteriyor… Eğer, Bakanlığın Tarhan’a verdiği cevap doğruysa, anlaşılan Bakanlık Gebze Metro konusunda imzalanan protokol dışına çıkabilir.

YUVACIK BARAJI OLAYI

Büyükakın ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’nin en borçlu belediyesi olmasında suçu CHP’ye attı… Yani suçlu, Sefa Sirmen’dir dedi… Şu da bilinmeli ki, Yuvacık Barajı olmasaydı, şu kuraklık döneminde şimdi susuz kalmıştık…

AKP, 15 yıldır Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni yönetiyor… Aradan 15 yıl geçmesine rağmen hala CHP’yi suçlamak, çok komik oluyor…

İTİBAR SUİKASTİ

Sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki; Büyükakın, iddialara daha net cevaplar verebilirdi…

Akademisyen unvanına sahip Büyükakın, biraz da sokak ağzıyla iddialara cevap verdi…

CHP’nin kendisine “İtibar suikastı” yaptığını söyledi…

Tek başına herkese yeteceğini söyledi…

Bu cümleler bile CHP milletvekili Tahsin Tarhan’ın Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın kimyasın bozduğunu gösteriyor… Anlaşılan CHP ile Büyükakın arasındaki polemik devam edecek.