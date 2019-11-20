Şu “Yuvacık Barajı tartışması” artık bitmeli

Yuvacık Barajı konusunu yıllardır biz yazmaktan bıktık, Kocaeli halkı da okumaktan bıktı.

Ama bıkmayanlar var ki, hâlâ konuşuluyor.

AKP ile CHP arasında yaşanan her polemikte, “Yuvacık Barajı” mutlaka gündeme geliyor.

AKP’liler, barajın yapımını “ihanet” ve “skandal” olarak niteliyor.

CHP’liler ise Kocaeli’ne böyle bir eser kazandırmaktan gurur duyduklarını ifade ediyorlar.

CHP’liler “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’nin en borçlu belediyesi” olduğunu dile getirdiklerinde, AKP’liler hemen “O borç bizim değil, sizden kalma, Yuvacık Barajı’nın borcu” diye karşılık veriyorlar.

Baraj, önceki gün yine gündemdeydi

Önceki gün, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın basın toplantısı yaptı.

Toplantının amacı, CHP Milletvekili Tahsin Tarhan’ın gündemdeki iddialarına cevap vermekti.

Gebze-Darıca metro hattının bakanlığa devri…

Çikolata ve telefon alımı…

Golf arabası ihalesi…

Belediyenin bazı etkinliklerinin AKP’lilere yaptırılması…

Büyükakın; bu iddialar konusunda açıklama yaparken Yuvacık Barajı’na da, Kandıra Yolu’na da, MİA’ya da değindi.

Hatta basın toplantısında konuşmaya Yuvacık Barajı’yla başladı:

“Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sizin sayenizde Türkiye’nin en borçlu belediyesi… Kaç kere söyledim, açmayın mahcup olursunuz dedim. Geriye dönük tartışmalarla bu kent zaman kaybeder dedim. Bu 6 milyarlık borcun tamamı Yuvacık Barajı’nın borcudur. Bu baraj, kentin tarihindeki en büyük kazıktır. 50 milyon metreküp barajın haznesi… Namazgâh Barajı, Yuvacık Barajı’nın yarısı… 100 milyon TL’ye yaptık. Hadi 200 milyon olsun. İrsaliye hatları uzun diyelim. Kent payı vs koyalım 1 milyar diyelim. 2 milyar 200 milyon dolar hazine ödedi. Neyi konuşuyorsunuz ya? İnsan çekinir bu konuyu açmayalım da üzerimize gelmesinler diye. Bu paraya baraj mı olur. En borçlu belediyeyiz bu da kayıtlarda belli, 6 milyar borcumuz var. 1.4 milyar TL Büyükşehir’den para kesildi.

Hâlâ 6 milyar borç var. Bu sizin sayenizde oldu. Biz borç yapmadık belediyecilik döneminde, çünkü zaten bizim borçlanma şansımız yok. Yasal olarak alamıyoruz. Nereden borç yapacağız? Dolaylı faydaları var yani. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin en borçlu belediyesidir ama CHP’nin belediyecilik anlayışı sayesinde böyle olmuştur, Yuvacık Barajı’ndan dolayı böyledir. Artık kente zaman kaybettirmesinler. Cevap vermedikçe zannediyorlar ki söyleyecek sözüm yok. Bundan sonra böyle devam ederlerse ben de üşenmeyeceğim, cevabını vereceğim.”

Başkan Büyükakın, Yuvacık Barajı konusunda aynen bunları söyledi.

Dün Sefa Sirmen aradı, dedi ki

Dün öğleye doğru eski Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen aradı, “Yerinde misin? Sana uğramak istiyorum” diye sordu.

10-15 dakika sonra geldi.

Sinirliydi, direkt konuya girdi, “Yuvacık Barajı konusunda Tahir Büyükakın’a cevap vermek istiyorum. Yazar mısın diye sormuyorum, çünkü kentte başka özgür gazete yok.”

Çay söyledim, yazı işlerinden Ozan Özgenç arkadaşımız bize katıldı, başladı Yuvacık Barajı’nı anlatmaya.

Sefa Bey’in söylediklerini ayrıntılarıyla haber sayfamızda bulacaksınız.

Ben sadece Sefa Bey’in Başkan Tahir Büyükakın’a yaptığı “çağrı” üzerinde durmak istiyorum.

“Yuvacık Barajı’nın bu kente atılmış en büyük kazık olduğunu söylüyorsunuz. Size hodri meydan diyorum. İstediğiniz televizyon kanalında, istediğiniz gazeteciler önünde veya bir salonda seyirciler önünde konuyu tartışalım. Siz bildiklerinizi söyleyin, ben bildiklerimi anlatayım. Belgelerle… Kocaeli halkı kimin haklı olduğuna karar versin ve bu konuyu kapatalım.”

Eski Başkan Sefa Sirmen’in yeni Başkan Tahir Büyükakın’a çağrısı böyle.

Bu tartışma mutlaka yapılmalı

Yuvacık Barajı konusunu taa en başından beri yakından izleyen kişilerden biriyim.

Elinizde tuttuğunuz gazetenin 45 yıllık arşivinde de Yuvacık Barajı konusunda yazılıp çizilen her şey var.

İlk ne zaman temeli atılmıştı?

Aradan geçen 30 senede neden tamamlanamamıştı?

1989’da Sefa Sirmen belediye başkanı seçilince baraj neden ve nasıl tekrar gündeme geldi?

Barajın yapılması talimatını hangi başbakan verdi?

İnşaat için GAMA firmasını kim seçti?

İkinci temel atılması hangi yıla rastlıyor?

Kaç yılda bitirildi?

1999 depreminde zarar gördü mü?

Bütün bu bilgiler, gazete arşivinde ve benim belleğimde duruyor.

Geldiğimiz noktada benim isteğim şu.

Bu konu, gerçekten kabak tadı verdi.

AKP’nin kuruluş yıllarında, yani 2002’lerde, bu konu Erdoğan’ın da sürekli dilindeydi.

Her konuşmasında Yuvacık Barajı’na değinir, “Dereye boşuna akıtılan su için hazineden firmaya para ödüyoruz” derdi.

Yine Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun sık sık kullandığı “Yuvacık Barajı skandaldır, dünyanın en büyük skandalıdır” ifadeleri, aradan yıllar geçmesine rağmen hâlâ unutulmuş değil.

Hizmete açılalı 20 yıl oldu, Yuvacık Barajı Kocaeli gündeminin ön sıralarındaki yerini koruyor.

İşte önceki gün de Başkan Tahir Büyükakın, Yuvacık Barajı için, “Kentin tarihindeki en büyük kazıktır” tanımlamasını yaptı.

Bence artık bu polemiğe bir son verilmeli.

Madem Tahir Büyükakın, barajı, “kente atılmış en büyük kazık” olarak görüyor, belediye borcunun bu barajdan kaynaklandığını iddia ediyor…

Madem Sefa Sirmen, baraja, “gurur projesi” olarak bakıyor, mevcut belediye borcunun barajla ilgisinin olmadığını belirtiyor…

İki isim, Tahir Büyükakın ve Sefa Sirmen, bir televizyon kanalında veya bir salonda bir araya gelip şu konuyu bir tartışsınlar.

Tartışsınlar ve noktayı koysunlar…

Sefa Sirmen, “Ben hazırım, hodri meydan” diyor.

Tahir Büyükakın, Sefa Sirmen’in bu meydan okumasına bakalım ne diyecek?