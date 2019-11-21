Fıkradan alıntı yaptı slogana dönüştü

Bir ülkede bir bakan, kendisini gazetecilere hiç sevdirememişti. Ne yapsa makbule geçmiyor, basın her gün kendisiyle uğraşıyordu.

Nihayet :

-Öyle bir şey yapayım ki, gazeteciler hakkımda eleştiri yapamasın, diye düşündü ve ilan etti:

-Pazar günü saat 10.00’da bakan denizin üzerinden yürüyerek geçeceğim.

Pazar sabahı saat 10.00'da tüm basın mensupları toplandılar orada. Bakan geldi ve elinde bastonuyla denizin üzerinde yürümeye başladı. Karşı kıyıya kadar da yürüdü geçti. Herkesin gözleri dehşetle açılmıştı.

Fakat ertesi günü tüm gazetelerde şu başlık okundu:

-Bakan yüzme bilmiyor!

Geçtiğimiz salı günü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın bir basın toplantısı düzenlemişti. Basın toplantısında CHP’nin haksız eleştirilerinden ve bilgi sahibi olmadan açıklama yaptığından bahsetmiş ve böylelikle kamuoyunu yanılttığını söylemişti.

Büyükakın, yapılan çalışmaları görmezden gelen CHP, üstüne üstük yanlış bilgilerle “itibar suikastı” yapılıyor diye de eklemişti.

Satır aralarında da CHP’nin kendisine olan tutumunu “Denizi yürüyerek geçsem yüzme bilmiyor diyecekler” diyerek, açıklamıştı.

“Denizi yüzerek geçsem, yüzme bilmiyor diyecekler” sözüyle durumunu özetleyen Tahir Büyükakın’ın bu alıntısı, siyasi bir slogana dönüştü. Tahir Büyükakın destekçileri, sosyal medyadan bu sözü paylaşarak, “Yalnız değilsin” mesajı veriyorlar.

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Kullar’da, kabus sona eriyor

Başiskele Kullar Ovacık mahallesinde kısa bir süre önce açılan yol, trafik kazalarına davetiye çıkartıyordu. Sık sık trafik kazalarının yaşandığı yol, bölge muhtarları ve vatandaşların girişimiyle daha güvenli bir hale getiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin duruma el atmasıyla, yola sinyalizasyon sistemi döşeniyor. Bu yolu sık sık gündeme taşıyan Mehmetağa Mahalle Muhtarı İsmail Özkar, sinyalizasyon çalışmasının başlamasından dolayı, yetkililere teşekkür ediyor.

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Apartman sakinleri alkol satışı istemiyor

İzmit Gündoğdu Mahallesi Boğazova Caddesi adresindeki 12 haneli bina sakinleri, aynı çatı altında alkollü içki satılmasını kesinlikle istemediklerini belirtiyorlar. Alkol satış ruhsatı alan iş yerinin, eğitim alanı olarak ayrılan parsele de 20 metre mesafede olduğunu hatırlatan vatandaşlar, yanlıştan biran önce dönülmesini istiyor. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Gündoğdu Mahallesi Azası ibrahim Gündaş, “Yanlış tan dönülsün, binanın karşısı 20 metre yakını ilkokul ortaokul alanında kısa zamanda eğitim inşaatı başladığı zaman İzmit Belediyesi sorun yaşayacak ve bu ruhsatı iptal edemeyecek” diyor. Bina sakinleri verilen ruhsatın iptali için imza toplayarak, imzaları İzmit Belediyesi’ne gönderdi.

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Alis’i bulana para ödülü var

İzmit Kanlıbağ Mahallesinde birkaç gün önce kayıplara karışan 18 aylık Cocker Cinsi köpek her yerde aranıyor. Sahipleri köpeği bulup getirene ya da köpeği görüp haber verenlere para ödülü vereceğini açıkladı. Üzerinde tasma bulunmayan köpeğin sağ gözünün hizasında küçük siyah bir leke, sağ kalça hizasında delinme gibi gözüken yara izi bulunuyor. Tarife uyan fotoğraftaki bu köpeği bulanların 05324300342 numaralı telefona haber vermeleri rica ediliyor.