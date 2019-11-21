Güzel olacakmış…

Merhaba sevgili dostlar…

“Güzel olacak “ Kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi? Bence de.

Geçtiğimiz Cuma yazımın çıktığı gün her gün yaptığım gibi çarşıda dolaştım. Sağdan soldan seslenen dostlar yazım için tebrik ediyordu. Dal Çık - Battı Çıktı adına ne deniyorsa işte o proje hakkında yazdıklarım için tebrik ediyorlardı. Fark ettim ki yazım ile halkın gerçeklerden haberi oldu. Hem üzüldüm hem de çok sevindim. Üzüldüm aylardır muhalefet bangır bangır bağırıyor yanlış yapılıyor diye ama nedense halk anlamamıştı.

Sevindim, yazım sayesinde duymayan kalmamış. Birde birçok kişi beni gizli gizli tebrik etmeseydi de cesurca sesli şekilde tebrik edebilseydi. Bu arada yeni şirket projenin facia olacağını görüp başlamama kararı almış. Sevinelim mi? Ağlayalım mı?

Neyse! Gelelim bu hafta ki asıl konumuza;

Son zamanlarda Karamürsel’de flaşörlerini yakmış Jandarma minibüsü ağır ağır dolaşıyor. Ben pek anlam veremedim dolaşmasına ancak bir şeylerin olduğu da belliydi.

Geçtiğimiz Pazar günü çarşıda, sokak aralarında park etmiş birçok aracı polis toplayıp yediemin merkezine çekmiş. Bu arada şunu belirteyim yazacağım cümlelerde kesinlikle ne Jandarma ne de Polis memurlarına sözüm yok. Onlar kendilerine verilen emirleri mahcubiyet içinde mecburen yerine getiriyorlar.

Ertesi gün arabası çekilenler polis karakoluna koştuklarında arabalarının vergi borcundan dolayı haciz edilip götürüldüğünü öğreniyorlar.

Bir esnaf anlatıyor; “- Tam dükkânım önünde dururken trafik polisi memurları geldi karşıda duran arabama bir şeyler yazdı, yanlarına gittim. Hayırdır! Dedim. - Abi araban trafikten men edildi. Çektireceğiz dediler. Dünyam başıma yıkıldı. Utancımdan yerin dibine girdim. Ertesi sabahı dar ettim karakola gittim vergi borcundan dolayı arabanın yakalaması var denilince, bir çırpıda vergi dairesine gittim. Borcun var ödemezsen araban gider dediler. Borcum ne kadar diye sordum 3.500 TL dediler. Arabamın değeri eski model olduğu için 45.000 TL vergi borcum 3.500 TL ve yediemin merkezi ağzına kadar araç dolu.”

Meğer Jandarma aracı yavaş yavaş gezerken tepedeki algılayıcılarla araba avına çıkıyormuş. Haa! Unutmadan, Karamürsel’de kesilen trafik cezasının hadi hesabı yok.

Ülke bitmiş be usta, inan bitmiş. Demek ki kasa boş. Nereden ne alacağız diye devlet hacze başlamış. Yakın zamanda seçim olsaydı iyi idi. Hiç olmazsa A’dan Z’ye her şeye zam gelmez hacizler çoğalmazdı. Bu sadece Karamürsel için söylediklerim. Ya, ülke geneli?

Böyle mi Karamürsel için güzel şeyler olacak. Esnaf mutsuz, memur mutsuz, işçi mutsuz kısaca halk mutsuz, kardeşim. Nerede Esnaf teşkilatları? Nerede Ziraat teşkilatları? Nerede sivil toplum örgütleri nerede?

Bazıları hala mavi boncuk dağıtmaya devam ediyor, seçim dönemi söyledikleri yüzünden sokağa bile doğru düzgün çıkacak yüzü yok iken birileri vasıtası ile müjdeler dağıtıyor hepsi hikâye. Yemezler.

Ve bugüne kadar ağzını açıp doğru düzgün konuşan bir iki kişi gördüm. Onlardan biri de Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Orhan Tanış. Onunla toplam beş ya da altı defa oturdum. Araştırmacı bilim adamı tarzı ve dağınık çılgın saç modeliyle bangır bangır halkın zararını engellemek için yel değirmenlerine karşı mücadele ediyor.

Mecliste konuştuğu için Tahir Bey kendisini eleştiriyor. Gülüyorum. Allahtan meclis te Orhan Tanış var ve konuşuyor. Gerçekten tam bir teknik adam bence Kocaeli danışman olarak ondan yararlanmasını bilmeli.

Ve onunla beraber araştırmalarını yapan meclis üyeleri çoğalmalı. Artık her şeye birileri dedi diye el kaldırma dönemi bitmeli. Bunu sadece muhalefet için demiyorum, iktidarın temsilcileri içinde diyorum. Çıkar dönemi bitmeli çalışanların dönemi başlamalı.

Ve güzel halkım artık sizde her şeyin farkına varın. Hikâyeden başkaları değil siz dik durun eğilmeyin.

Bugün basında çıkan konuşmalardan Kocaeli’nde Büyükşehir dahil bütün belediyelerin bitmiş olduğunu anlıyorum. Büyükşehir belediyesi büyük borç yükünü ülkede her gün yapılan gibi muhalefete atar hale geldi. Yine acı acı gülüyorum.

Beyler geçmişte sadece İzmit Büyükşehir Belediyesi vardı ve sadece merkeze hizmet ediyordu. Bugün ise tüm ilçeleri içine alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi var ve ilk seneler borçlar bitmiş süper paraya boğulmuşlardı. Üstelik İzmit Büyükşehir belediyesi döneminde yapılan nimetleri 2004 den beri har vurup harman savurup, bol keseden harcadılar. Yolun sonu görününce kurnazlar muhalefet partisine gol atmaya çalışıyorlar, tabi bu sefer bu halk bunu yerse. Eh! Bu sefer de yerse ne denir ki iki gözüm.

Laf aramızda ben önümüzdeki günlerde hiç de güzel şeyler olacak olarak görmüyorum, bu hikâyelere karnım tok.

Haftaya görüşmek üzere…