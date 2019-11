Feyzioğlu CHP’nin başına mı geçiyor?

Sözcü yazarı Rahmi Turan’ın ortaya attığı iddialar tartışılmaya devam ediyor. Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir isimle külliyede özel bir görüşme yaptığı ve bu isme “ülkenin selameti için senin CHP’nin başına geçmen gerekiyor” dediğini köşesine taşıdı. Erdoğan’ın bu sözlerine karşı bu ismin de “önümde engel var, bu nasıl olacak” dediği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da “sen tamam dersen ben de destek veririm” şeklinde konuştuğunu iddia etti.

***

Sözcü yazarının bu iddiası sonrası Erdoğan’ın görüştüğü ismin kim olduğu sorusu yanıt bulmaya çalıştı. Kimileri bu ismin Metin Feyzioğlu olduğunu iddia ederken bir kesim de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu söylüyor. İmamoğlu’nun Emine Erdoğan’a yakın isimler aracılığıyla Erdoğan ile görüşmeye çalıştığı söylemleri her ne kadar İmamoğlu tarafından yalanlanmasa da, böyle bir görüşmenin olma olasılığı zayıf görünüyor. Şayet bu iddialar doğruysa en kuvvetli adayların başında Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu geliyor. Erdoğan ile bir dönem tartışma yaşayan, daha sonra 15 Temmuz başta olmak üzere tüm milli meselelerde hükümete destek veren Feyzioğlu’na muhalefetten tepki gelmişti.

***

CHP’nin başına, ülkeyi dışarıda şikayet etmeyecek, milli konularda tam destek verecek, içeride ise her şeye muhalefet etmektense doğrunun yanında yanlışın da nedenleriyle karşısında duracak bir muhalefet anlayışı geçmesi gerekiyor. Bu yönüyle Feyzioğlu eğer CHP’nin başına geçerse bana göre de isabetli bir karar olur. Ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu, dış politikaların her zamankinden çok daha fazla önem kazandığı şu günlerde, her durumda ülkesini şikayet eden değil, ülkenin çıkarı için hareket edecek güçlü bir muhalefete ihtiyaç var. Bunun için bu iddianın doğru olmasını temenni ediyorum.

***

Yeniden Refah Partisi…

Ankara’da coşkulu bir kongre ile ismini yeniden duyuran Yeniden Refah Partisi’nin başında bilindiği gibi Fatih Erbakan var. Genç Erbakan, hem dolu bir insan hem de güven veriyor. Eleştiriyor, doğru yapılanın hakkını veriyor, çözüm önerisi sunuyor. Her şeyden öte, asla ülkesini dışarıya şikayet edecek bir profile sahip değil. Ekonomi başta olmak üzere birçok konuda kendini son derece iyi yetiştirmiş bir isim. Zaten Erbakan’a karşı kamuoyunun da sempati beslemesi boşuna değil. Ülkemizin yarınları için Fatih Erbakan’ın iyi bir kazanım olacağına inanıyorum.

***

Akyol neden istifa etti?

AK Parti’de uzun yıllar siyaset yapan ve geçtiğimiz dönem ilçe başkan yardımcılığı görevinde bulunan Abidin Akyol, ani bir kararla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Üstelik bu istifa haberi gece yarısı basına son dakika haberiyle düşerek duyuldu. Yıllardır parti içerisinde mücadele eden sevilen iş adamı niçin istifa ettiğine dair herhangi bir açıklama yapmadı. Partililer de, kamuoyu da bu istifanın perde arkasını merak ediyor. Ani bir kararla, üstelik gecenin bir vakti neden istifa etti? Ben de bu sorunun yanıtını kamuoyu kadar merak ediyorum.