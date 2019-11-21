Türkiye’de 10 ayda kaç kişi silahlandı?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürür, TBMM’ye birçok konuda önerge veriyor…

Önergeleri verilen cevapları kamuoyuyla paylaşıyor…

Günün, geçtiğimiz günlerde kadın cinayetlerini, silahlanma konularında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sorular sordu…

Gürer, İçişleri Bakanlığının 2020 Plan ve Bütçesinin görüşüldüğü komisyonda yaptığı konuşmada; eğlence amaçlı kullanılan ateşli silahlarla canlarını yitirenlere, kadına şiddet, bireysel silahlanma ve temini kolaylaşan, kullanımı artan uyuşturucu sorununa dikkat çekti.

Gürer, “Mermi istihkakı geçen yıl 3 kat artırılıp bin adede çıkarılmıştı. Ne amaçla tüketildiğinin takip projesi yazılım çalışmaları tamamlandı mı?” diye sordu.

Gürer, Bakan Soylu ’ya şu soruları yöneltti:

“VALİLER NEDEN YETERLİ ÖNLEMLERİ ALMIYOR?”

1 Ocak 2019-1 Ekim 2019 tarihleri arasında bu tür etkinliklerde ateşli silah kullanan kaç kişiye işlem yapıldı? Önlem genelgesine rağmen ateşli silahlar nasıl hala kullanılıyor? Bu arada, ölüm ve yaralanma sayıları kaçtır? Valiler neden yeterli önlemi almamaktadır? Silah ruhsatı olanların mermi istihkakı geçen yıl 3 kat artırılıp bin adede çıkarılmıştı. Ne amaçla tüketildiğinin takip projesi yazılım çalışmaları tamamlandı mı? Güvenlik görevlileri dışında toplam kaç kişide silah ruhsatı bulunmaktadır? Son beş yılda bireysel silahlanmalarda artış gözlenmekte midir?”

BAKAN SOYLU YANITLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Gürer’e verdiği yanıtta şu ifadelere yer verdi:

“Bir soru daha soruldu, onu da cevap vereceğim: Silahlarla rastgele ateş edilmesi olayları... “Siz genelge yayınladınız da ne işe yaradı?” diye bir soru soruldu çok doğal olarak, onu cevaplıyorum: 2016’da bu konuda mağdur sayısı 422, 2017’de bu konuda mağdur sayısı 310, 2018’de bu konuda mağdur sayısı 382, 2019’un ilk on ayında mağdur sayısı 253. Aynı zamanda, bu konuda da müdahale oranımız daha da yükselmiş yani bu konuda bizim hassasiyetimiz, bizim müdahale oranımız daha da yükselmiş” dedi.

KADINA ŞİDDET KONUSU

CHP’li Gürer kadına şiddet konusuna dikkat çektiği konuşmasında, “Kadına şiddetin arttığı bir gerçektir. 2017 yılında 133.809 kadının ve 2018 yılının ilk yedi ayında 96.417 kadının şiddete maruz kaldığını belirtiyorsunuz ve 393 kadının da hayatını kaybettiğini açıklamışsınız. Sunumuzda kadın cinayetleri 2017-2018 arasında 353'ten 279'a düşmüş, önemli bir azalıştan söz ediyor ve 1 Ocaktan beri 288 kadın cinayetini belirtiyorsunuz. Rakamlarda bir farklılık görülüyor. 2017, 2018, 2019'da kadına uygulanan şiddet ve kadın cinayetleri sayısı ayrı ayrı nedir? 2019 yılında şiddete maruz kalan kadın sayısı kaçtır? Son beş yılda koruma altındayken cinayete kurban giden kadın sayısı kaçtır” şeklindeki sorularını iletti.

“SİLAHLANMA”

Gürer, bireysel silahlanmaya da dikkat çekerek Bakan Soylu’ya şu soruları yöneltti, “2016-2018 Ekim itibarıyla ruhsatlı ve ruhsatsız silahlarla 3.028 kasten öldürme, 20.324 kasten yaralama olayı meydana gelmişti. Bu silahların ruhsatlı, ruhsatsız dağılımı nedir? Valilerin silah ruhsatı verilmesiyle ilgili yetkilendirilmesi sonrası silah ruhsatlarındaki dağılım nasıldır? İllere göre bu konuda valiler ne kadar ruhsat vermiştir?”

BU YILKİ RAKAM 112 BİN!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Gürer’in silahlanma ile ilgili sorularına şu şekilde cevap verdi, “Bir bilgi daha var, bunu da paylaşmam lazım, o da şu: Polis ve Jandarma sorumluluk bölgesinde son beş yıllık silah ruhsatları sayısı... Şöyle bir söz var: “ Türkiye’de silahlanma aldı başını gidiyor, herkes silahlanıyor.” Şimdi, ona da bir cevap vereceğim.

2015 yılında toplam 139.436 ruhsat verilmiş,

2016 yılında 123 bin,

2017 yılında 156 bin,

2018 yılında 159 bin, dikkat edin, bu yıl 112 bin...”

SİLAHLANMAYA DİKKAT

Gürer’in sorularını ve Bakan Süleyman Soylu’nun verdiği cevapları yukarıda sizinle paylaştım… Silahlanma rakamları korkunç…

2019 yılının ilk 11 ayında toplam 112 bin kişi silahlanmış…

Silahlanma sayısı arttıkça, maalesef üzücü olayların da sayısı sürekli artıyor…

Sürekli silahsızlanma üzerine konuşmalar yapılıyor, broşürler dağıtılıyor..

Ama yine de hızla silahlanma devam ediyor.

Silahlanma konusunda yeni düzenlemeler getirilirse daha iyi olur.

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Hürriyet, “Avukat” sıfatını kullanıyor

31 Mart’ta yapılan seçimlerde CHP’den İzmit Belediye Başkanı seçilen Av. Fatma Kaplan Hürriyet, basın-yayın müdürlüğüne talimat vererek haber metinlerinde “avukat” sıfatının kullanılmaması talimatını verdiği konuşulmuştu. Belediyeden gelen haberlerde “avukat” sıfatı kullanılmıyordu. Ama önceki gün ve sonrasında gelen İzmit Belediyesi haberlerinde, “İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ”olarak gönderilmeye başlandı. Bence “avukat” sıfatının kullanılması, daha şık olmuş.

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Derince’de “Zeki”ce bir fikir

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, yeni bir internet sitesi açtı. Vatandaşlar 7 gün 24 saat boyunca her noktadan talep ve önerilerini www.derincebaskanim.com adresine iletebilirler. www.derincebaskanim.com adlı internet sitesine giren vatandaşlar burada yer alan ‘Başkana Mesaj’ bölümünde talep, şikayet ve önerilerini Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e direkt olarak iletiyor. Siteyi kullanan vatandaşlar ayrıca ‘Bir Projem Var’ bölümünden Derince’de uygulanmasını ve hayal ettikleri projeleri ayrıntılarıyla yazıp, Başkan Aygün’e ulaştırıyor… Aygün ile görüşemeyenler, bu siteden kendisine mesaj gönderebilirler.