Okurun haber alma hakkına saygı ve gazeteniz KOCAELİ

Sevgili okurlarım, KOCAELİ Gazetesi’ni size anlatmama gerek yok.

Gazetenizi tanıyorsunuz…

Tanıyor ve okuyorsunuz ki, 45 yıldır ayaktayız.

Güç şartlara rağmen sizlerin sayesinde yayınımızı sürdürüyoruz.

Güçlülerin karşısında eğilip bükülmeden…

“Aman ilan vermezler” kaygısına kapılmadan…

Halktan kopmadan, kimseden korkmadan…

Dik durarak, haksızlıklar karşısında diklenerek…

Çizgimizden sapmadan, egemenlere yalakalık yapmadan…

Kendimizi “yandaşlık girdabına” kaptırmadan…

“Parti bülteni” durumuna düşmeden…

Kimseden talimat almadan…

Kentimizin tek “özgür ve bağımsız gazetesi” olarak görevimizi yapmaya devam ediyoruz.

Özgürce çalışıyoruz, gururla yaşıyoruz…

Hiç kimseyle, hiçbir kurumla göbekbağımız yok!

Sizi “kör”, “sağır” ve “dilsiz” bırakmak isteyenlere karşı amansız bir mücadele içindeyiz.

Gazeteciliğin ne olduğunu çok iyi biliyoruz

Gazetelerin, kamuoyunu aydınlatma sorumluluğu vardır.

Gazetecilik, “halkın haber alma hakkı” için yapılır.

Gazete, “yönetenlere” değil, “yönetilenlere” lazımdır.

Biz, diğerleri gibi salt “yönetenlere” ait bir gazete değiliz.

Verdikleri üç kuruşluk ilan karşılığında sabah akşam onların dalkavukluğunu yapmayız.

Biz, ağırlıklı olarak “yönetilenlerin” gazetesiyiz.

Yönetilenlerin çıkarlarını kollarız…

Yönetilenlerin uğradığı haksızlıkları ortaya çıkarırız…

Elbette yönetenleri de yazarız.

Varsa haksız karar ve uygulamalarını…

Çevirdikleri alavere dalavereleri…

Rant ilişkilerini…

Kent ve ülke milliyetçisiyiz.

Kentimizin ve ülkemizin çıkarlarını hep ön planda tutarız.

İhale rantçılarına, devlet malına el uzatanlara, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenlere, siyasi gücünü ticari çıkarı için kullananlara karşı verdiğimiz mücadeleler ortada!

“Haber alma hakkı” bizim için kutsaldır

Gazetecilikte en kutsal değer, okurun “haber alma hakkı”dır.

Okuyucuları sen bu haktan mahrum bırakamazsın.

Sürekli bir kesimin haberlerini verip, diğer kesimin haberlerine ambargo koyamazsın.

Eğer böyle davranıyorsan, senin yaptığın gazetecilik değil, haberini verdiğin kesimin borazanlığıdır.

Gazeteciliğin özü; haberleri özgürce yayınlayabilmek, özgürce yorum yapabilmektir.

Yanlı haber ve yanlı yorum, gazetecilik değil, yandaşlıktır.

O yayın “gazete” değil, bir “kesimin bülteni”dir.

Bütün bunları neden yazdım?

Bugünün tarihiyle “Kocaeli basın dünyası”na not düşmek için.

Köşemde “üç haber kupürü” görüyorsunuz.

Birincisi, 14 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, bir gün önce, TBMM’de basın toplantısı yapıp Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bazı ihaleleriyle ilgili iddialarda bulunmuştu.

Önemli bir haberdi.

İddiaları acaba neydi, Kocaeli halkı bunları bilmeliydi.

Bu haberi bütün ayrıntılarıyla sadece biz yayınladık.

Kocaeli halkı, Tahsin Tarhan’ın iddialarını bizden öğrendi.

Çünkü biz gazetecilik yapıyorduk, okurlarımızın “haber alma hakkı” bizim için önemliydi.

Diğerleri bu haberi es geçti.

İkinci kupür, 20 Kasım 2019 Çarşamba gününe ait.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Milletvekili Tahsin Tarhan’a cevap vermek için bir gün önce basın toplantısı düzenlemişti, onun haberi.

Bu haber, sadece bizde değil bütün gazetelerde yayınlandı.

En geniş şekilde…

Sebebi, malum.

Hepsi Büyükşehir’den besleniyordu, patronlarının Büyükşehir’le ticari işleri vardı, Tahsin Tarhan’ın iddialarını görmemezlikten geldiler ama Tahir Bey’in iddialara cevabını vermek zorundaydılar, verdiler.

Biz de en geniş şekilde verdik.

Büyükşehir Belediyesi ile hiçbir “ilan” ve “ticari” bağlantımız olmamasına rağmen verdik.

Salt okurlarımızın “haber alma hakkına” saygı duyduğumuz için verdik.

Ve 21 Kasım 2019 Perşembe günkü, yani dünkü gazetemizin kupürü.

Sefa Sirmen’in, Yuvacık Barajı konusunda Başkan Tahir Büyükakın’a çağrısı:

“Gel istediğin yerde istediğin gazeteciler önünde tartışalım”

Tahir Büyükakın, basın toplantısında Yuvacık Barajı konusunda iddialarda bulunmuş, bu projenin “büyük kazık” olduğunu söylemişti.

Sefa Bey, Tahir Bey’i kamuoyu önünde tartışmaya çağırıyordu, bunu haber yapmıştık.

Bu haber de sadece bizim gazetemizde yayınlandı.

Sefa Sirmen “Nasıl olsa yayınlamazlar” diye diğer gazetelere gitmemişti bile.

Bu üç gazete kupürü, kentimizdeki gazetelerin çizgisini çok net ortaya koyuyor.

Biz gazeteyiz.

Okurlarımızın “haber alma hakkına” saygılıyız.

Bu kentte yaşayan her kesimin haberi bu gazetede yayınlanır.

Biz, bize reklam verenlerin haberlerini yayınlayıp reklam vermeyenlerin haberini yayınlamamak edemeyiz.

Bizim gazeteciliğe bakış açımız bu!

Biliyorsunuz, ama yeri geldi bir kez daha dile getireyim istedim.

BU HABER SADECE BİZİM GAZETEDE VAR

BU HABER BÜTÜN GAZETELERDE VAR

BU HABER SADECE BİZİM GAZETEDE VAR