Bu işi Sezer çözer…

Gölcükspor’daki kaos ortamı can sıkıyor… Başkan ve yönetim arasındaki birkaç çatlak ile gelen istifalar ve karşılıklı söz düelloları, açık bir sıkıntıyı gözler önüne seriyor… 34 yıldır profesyonel liglerden hiç düşmeyen tek Kocaeli takımı olan Gölcükspor’da Taner Gülleri’nin istifasıyla sonuçlanan bu derin çatlak, bakalım Sadi Tekelioğlu ile kapanacak mı?.. Sadi hoca Kocaelispor’da görev yaparken koordinatörlüğünü de Yusuf Altıntaş üstlenmişti. O dönemde yaşananları iyi biliyoruz. Sadi hoca Trabzonspor’u da çalıştırmış tecrübesi tartışılmaz bir hocadır… Doğu Karadeniz kökenli hemşerilerimizin yoğun olduğu Gölcük’te, bence biçilmiş kaftandır. Ogün Temizkanoğlu’nun Gölcük’te rezil rüsva olduğu dönemde, onun yapamadıklarını yapabilecek tecrübededir… Ancak sabır gerekir ve disiplin konusunda taviz vermeyeceği için, yönetimin de arkasında durması gerekir… Belediye başkanı Sezer de olaya acilen el atmalıdır…

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Siyaset üstü Kocaelispor…

Kocaeli 41 denince ilk aklınıza canlı yayınlar geliyor değil mi? Benim de öyle… 5 bin kişinin aynı anda maç izlediği bir hizmet veren kardeşlerimizi unutmak mümkündü. Bu platformda bir yazı yayınlandı dün. Çok hoşuma gitti. Sizlerle paylaşmak istedim. Mesaj açık ve net… Buyrun…

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Kocaelispor siyaset üstü bir kurumdur, A partisi, B partisi diye millet birbirini yiyor. Bundan önceki 2 belediyenin başkanı takıma sırtını dönmüşken, hem sayın Büyükakın, hem sayın Hürriyet bu takımı hem gönülden seviyor, hem yardımlarını eksik etmiyor. Böyle 2 başkana sahip olduğumuz için çok şanslıyız. İnşallah bu 5 yılda iki başkanımızla beraber Süper Lig’e yükseleceğiz…

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Ancak şunu eklemek isterim ki, partiler üstü düşündüğünüze göre Karaosmanoğlu ve Sirmen’in kulübe kattıklarını unutmamak gerekir dişe düşünüyorum. Toplam 150 milyon liradan söz ediyoruz…