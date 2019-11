Öğretmenler günü kutlu olsun

“ Eğitimde ter dökmeyen uluslar, savaş da kan döker “Bir şeyin anlamını, önemini bilmeden onun değerini bilemeyiz.

İnsanı insan yapan unsur eğitimdir.

En iyi yatırım eğitime yapılan yatırımdır.

Eğitimli insan ve toplum diğerinden hem farklıdır. Her zaman her aşamada farkı görmek mümkündür.

Gelişmiş toplumlar eğitimi yüksek olan toplumlardır.

Eğitimli toplumlar sorunlarını kolayca çözer, demokrasiyi yaşar ve yaşatırlar.

Hz. Ali ( R.a ) “ Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum “ sözü ile eğitimin ve eğitimcinin önemini vurgulamıştır.

Mustafa Kemal Atatürk “Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır “ diyerek öğretmene hem sorumluluk yüklemiş hem de her aşamada eğitime bizzat kendi elleri ile katkı sağlamıştır.

KÖY ENSTİTÜLERİ

İyi bir eğitimin verilebilmesi için öncelikle iyi eğitimli öğretmenler yetiştirilmesi gerekir. Nitekim bu amaçla o dönemde “Köy enstitüleri“ kuruldu. Buradan mezun olanlar her yönü ile dopdolu olup oldukça başarılı idiler. Köylerde görev yapan bu öğretmenler adeta bir ışık saçmaktaydılar. Pedagoji, sosyoloji ve psikoloji okuyup sağlık , marangozluk, demircilik, tarım, müzik, elektrik v.s. alanında bilgi sahibi olup oldukça donanımlıydılar. O günün şartlarında her şeyin en yenisini ve en iyisini uygulamalı olarak vermekteydiler. Bilgi dolu başarılı bu eğitimciler köylüyü ve köy çocuklarını bir ışık gibi aydınlatarak bilinçlendirmekteydiler. Bu durumdan korkan ve ürkenler “ çamur at izi kalsın “ gerekçeleri ile buraları kapattılar. Maalesef hala bunların özlemini çekip acısını yıllardır yaşamaktayız. Tatbiki ve pratikte yapılan eğitimin yerine ezberci ve lüzumsuz bilgilerden oluşan sadece okur-yazar yapan sistem ikame edildi. Adı üzerinde Milli Eğitim her gelenin kafasına göre değiştirdiği yaz-boz tahtasına çevrildi.

BOŞ DERSLERİ DOLDURMAK İÇİN GELEN KİŞİLER

Öğretmenlik başlı başına bir sanattır. Bilmek başka eğitip öğretmek ise daha başkadır. Sosyoloji, pedagoji bilmeyen kişi öğrencilerin halinden anlamaz ve başarılı olamaz. Kendi dalında uzman olup konusuyla ilgili yerlerde başarılı olurlar.

Ziraatçıyı, veterineri öğretmen yapan zihniyetler hep kötü tohum ekerek başarısızlığı tetiklediler.

Siyasal ikballeri ve ihtirasları için zaman zaman kamplara böldüler.

Yersiz ve haksız atamalarla bu önemli kurum politize edilerek yozlaştırılmaya çalışıldı.

Bizim partidendir, bizdendir gibi kıstaslarla idareci kadroları yaratıldı. Böyle olunca bu zihniyet ataması yapılan kişi ister istemez atamayı yapanların dediklerini yerine getirme mecburiyetinde kalıyorlar. Bu durum ne kadar gizli yapılırsa yapılsın mutlaka fark edilir. Sonuçta ortaya çıkan adaletsiz, haksız ve hukuksuz görüntüler bozulmayı hatta çürümeyi sağladı.

ÖĞRETMENLER GEÇİM DERDİNDELER

Komşumuz Yunanistan da bile öğretmenler ekonomik yönden üst seviyede gelire sahip iken Türkiye de bu oldukça alt seviyelerde bırakıldı. Esas mesleği ile karnı doymayınca bizim öğretmenlerimiz çoraptan kazağa, taraktan defter kaleme şunu bunu satmak gibi ek işler yapma mecburiyetinde kaldılar. Başarılı birçok öğretmenler fazla para veren dershanelere çekip gittiler. Özel günlerde ise cafcaflı laflarla ciddiyet ve samimiyetten uzak tören gösterileri ile oyalanıp aldatıldılar. Bugün birçok okullarda, basında, televizyonlarda yetkili yetkisiz kişiler öğretmenlerin gözüne baka baka gerçek olmayan sözlerle yine nutuk atacak ve kişisel şov yapacaklar. Fedakâr, çilekeş öğretmenlerimize mutlaka önem verilmelidir.

Gözbebeğimiz, her şeyimiz dediğimiz ve büyük beklenti içinde olduğumuz çocuklarımızı emanet edeceğimiz eller az sorunlu veya sorunsuz ortamda olmalıdır.

Sağlıklı bir gelecek ancak sağlıklı eğitimle olabilir. Her şeye rağmen fedakâr öğretmen arkadaşlarımın öğretmenler gününü içtenlikle kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum.