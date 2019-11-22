13 belediyenin 7 milyar liralık borcu ‘makul’ mü?

AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, geçtiğimiz günlerde “Halk Günü” programı çerçevesinde vatandaşlarla görüştü…

3 saatte toplam 15 vatandaşın talebini dinledi…

Vatandaşların çoğu beklendiği gibi Zeybek’ten iş talebinde bulundu…

**

Zeybek burada basın toplantısı da yaptı

Toplantıda belediyenin borçlarından da bahsetti…

Bilindiği gibi 31 Mart’ta yapılan seçimlerden önce Büyükşehir dahil, bütün belediyeler AKP’nin elindeydi… Yani borçların tamımı AKP’li belediye başkanlarına ait…

31 Mart seçimlerinde CHP, İzmit’i AKP’nin elinden aldı…

**

31 Mart seçimleri sonrasında belediyelerin borç batağında olduğu konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kasım ayı başında belediye başkanlarına “BORÇLARINIZI BİTİRİN” talimatı vermesi üzerine, belediye borçları bir kez daha gündeme geldi.

AKP Kocaeli Milletvekili ve MKYK üyesi Emine Zeybek, belediye borçlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

“HEM BORÇ ÖDEDİK, HEM DE HİZMET ETTİK”

Zeybek şunları söyledi;

Çok kısa sürede belediyelerimizin toparlayacağını biliyorum.

Biz çok daha büyük borçlarla belediyeleri devraldık, yıllar önce bu borçları da peyderpey ödedik, hizmet etmeyi de başardık.

Öyle abartılacak çok büyük borçlarımız yok.

Bizim için çok sıkıntı yaratacak esnaf ya da piyasa borcumuzun bulunmadığını da söylemek istiyorum.”

Zeybek, borçların abartılı olmadığını söyledi…

Ama tabloya bakınca, tablo hiç de iç açıcı değil…

BELEDİYELER BORÇLARI

GÖLCÜK 3.000.000 TL

KANDIRA 9.500.000 TL

KARAMÜRSEL 19.000.000 TL

DERİNCE 68.000.000 TL

BAŞİSKELE 72.000.000 TL

KARTEPE 115.000.000 TL

KÖRFEZ 117.000.000 TL

DARICA 128.000.000 TL

ÇAYIROVA 147.000.000 TL

DİLOVASI 185.000.000 TL

İZMİT 207.000.000 TL

GEBZE 429.000.000 TL

BÜYÜKŞEHİR 5.904.500.000 TL

Toplam: 7.404.000.000 TL

***

Bir evin otopark girişine elektrik direği konur mu?

İzmit Kuruçeşme Kocatepe Mahallesi 66. Sokak üzerinde bulunan elektrik direğine vatandaşlar tepkili. Direğin bulunduğu konumun binanın otopark girişini engellediğini belirten vatandaşlar, ayrıca elektrik tellerinin de binaların camlarına ve balkonlarına çok yakın olması sebebiyle tehlike yarattığını bildirdi. SEDAŞ’a şikayette bulunmalarına rağmen yaklaşık 2 yıldır herhangi bir çalışma yapılmadığını söyleyen mahalleli, direğin bir an önce kaldırılmasını istiyor.

***

Türk Telekom, Atatürk Bulvarı’nda mağdur etmiş

İzmit Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda iş yeri olan okurumuz, gazetemize mail göndererek, Telekom ile ilgili bir sorununu dile getirdi. Okurumuz sorunu şöyle dile getirdi; “Merhaba. Yaklaşık 1 aydır Atatürk Bulvarı üzerinde 400 abonenin iletişimini sağlayan bir yer altı kablosunda sorun olduğu için bölge esnafı ve apartmanlarda yaşayan vatandaşların iletişimi kesintiye uğramıştır. Arıza ile ilgili 10 gün önce Türk Telekom’dan bir ekip keşif yaptı ve arızayı buldu fakat gelen görevliler belediye bize burada kazı yaptırmaz diye hiçbir müdahale etmeden gittiler. Esnaf ve vatandaş olarak mağduriyetimiz hala devam etmektedir. Uzay çağını yaşıyorken, şehrin en önemli caddelerinden birinde bunu yaşamak çok düşündürücü… Gazetenizden konu ile ilgili bir haber yaparak bizlere yardımcı olmanızı istiyoruz. İyi çalışmalar.”

**

Okurumuz sorunu bu şekilde dile getirdi. Türk Telekom yetkilileri konuyla ilgilenirse, bölge esnafı ve vatandaşlar için iyi olur.

***

Ömer Çeker’den tabloyla KOÜ yönetimini uyardı

Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Ömer Çeker, önceki gün basın toplantısı yaptı. Yine kendi has bir üslupla, yetkilileri eleştirdi… Çeker, basına bir tablo gösterdi… Tablo’da, “ KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanları arasında kulaktan kulağa anlatılan söylentiler hakkında resmi makamlar tarafından gerekli açıklamaların yapılmaması, çalışanları arasında rahatsız ve mutsuz etmektedir” yazısını yazdı. İlginç bir yöntem. Yani Çeker, üniversite yönetiminden açıklama bekliyor. Konuyla ilgili üniversite yönetiminden bir cevap gelmedi. Bakalım gelecek mi?

***

Alkışlar Şayir’e

31 Mart 2019’daki seçimlerde AKP’den Dilovası Belediye Başkanı seçilen Hamza Şayir, adaylığı sırasında “belediye başkanlığı seçildiği taktirde maaşını öğrencilere burs olarak vereceğini söylemişti. Başkan seçilen Şayir, seçim öncesi verdiği sözü tuttu. Ve 8 aylık maaşını ilçedeki üniversite öğrencilerine burs olarak verdi… Şayir’in maaşı, 11 bin 076 lira… 8 aylık maaşı 88.608 lira yapıyor… 710 öğrenciye burs verileceği söylendi… 88.608 lirayı, 710’a böldüğümüzde,öğrenci başına 124 lira düşüyor… Şayir, bundan sonraki maaşlarını öğrencilere burs olarak vereceğini söylüyor… Şayir, belediye başkanlığının yanı sıra Polirem Kimya A.Ş.'nin sahibi… Yani, paraya ihtiyacı yok… Yine de belediye başkanlığı maaşını burs olarak vermesi, dikkat çekiçi…

***

Mine Can doçent oldu

Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu’nda öğretim üyesi olarak görev yapan Mine Can, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’ndan doçentliğini aldı. Artık Mine Hanım’ın ismini kullanırken, başına Doç.Dr. eklenecek. Mine Can’ı kutluyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz.