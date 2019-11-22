Lütfü Türkkan’ın patavatsızlığı ve ZÜBÜK Romanı

Aylardır bekliyordum…

“Lütfü Türkkan acaba ne zaman siyasette gerçek yüzünü gösterecek, absürt (saçma) bir laf edecek” diye.

Biraz geç oldu, ama oldu, beni yanıltmadı.

Geçenlerde Bursa’da, (Kocaeli milletvekilidir, İstanbul’da oturur, kendini Bursalı kabul eder) İYİ Parti’nin bir toplantısına katıldı.

Elbette resmi sıfatıyla…

“İyi Parti Grup Başkanvekili” olarak…

Bir konuşma yaptı, çıkışta da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

O açıklamayı herkes gibi ben de büyük bir şaşkınlık içinde dinledim.

Yine herkes gibi ben de “Ne yapıyor bu?” diye söylendim.

Sanki partisi tarafından özel görevlendirilmiş, “siyasi iklimi” değiştirecek sözler söylüyor.

*AKP’ye işbirliği öneriyor.

*Parlamenter sisteme dönülürse, 5-6 icracı bakanlık verilirse, erken seçim için AKP ile ortaklık kurabileceklerini ifade ediyor.

Hoppala!

Söylediklerinde “mantık” yok…

Söyledikleri “tutarsız”…

Ama konuşuyor.

“Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan” olarak konuşuyor…

Baktım, Lütfü Türkkan’ın bu konuşması bütün televizyon kanallarında birinci haber.

Herkes birbirine “Ne oluyor?” diye soruyor.

Acaba Meral Akşener’in bilgisi dahilinde mi yaptı bu konuşmayı?

Bilgisi dahilinde bile olsa, böylesine önemli bir konu böyle “kavram kargaşası” içinde açıklanmaz.

Çok geçmeden anlaşıldı…

Lütfü Türkkan’ın bu konuşmasından Genel Başkan Meral Akşener’in de, parti üst yönetimin de haberi yok.

Öylesine konuşmuş…

Hani “akım derken b….” Deme hali var ya, herhalde bu kentin “siyasi dehası” da böyle bir anındaydı.

Çok geçmedi, İYİ Parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu kamuoyuna açıklama yaptı.

“Grup Başkanvekilimizin açıklaması, partimizin meşru görmediği ve göremeyeceği bir beyandır. Partimiz seçmenine ve milletine verdiği sözleri, siyasi namusu bilen bir sorumlulukla siyaset yapmaktadır. İyileştirilmiş parlamenter sistem hassasiyetlerimiz, bu siyasi savrulmaları mazur yahut meşru göremeyeceğimiz kadar mühimdir. Parti olarak ülke yönetimini üstlenmek için mücadele ediyoruz. Sürdürdüğümüz siyasi mücadelenin ilkeleri, partimizin ve milletimizin umududur. Bu umudun hiçbir açıklama ile söndürülmesine, değersizleştirilmesine ve itibarsızlaştırılmasına müsaade edemeyiz. Bu, seçmenimize olduğu kadar devletimize ve milletimize olan sorumluluğumuzun da gereğidir. Partimizin hiçbir şekilde ima yoluyla bile siyasi olarak görüşmesi olmamıştır. İyileştirilmiş parlamenter demokrasi hassasiyetimiz hiçbir şekilde, hiç kimsenin açıklamasıyla örselenemez. Her türlü makamın, mevkinin, hevesin, hesabın üstünde memleketin, milletin ümidi olarak görüyoruz bu hassasiyetimizi.İyileştirilmiş parlamenter demokrasi hassasiyetimizin toplumda bulduğu karşılığın değersizleşmesine müsaade edemeyiz. Bunun herhangi bir açıklamayla itibarsızlaşmasına da müsaade edemeyiz. Çünkü bu bizim seçmenimize ve milletimize verdiğimiz sözdür. Açıklamalar, yapanları bağlar. Bizim partimizin asla resmi görüşü değildir. Bu görüş üzerinden cümle beyanını lüzumsuz buluyoruz. Sadece seçmenimize ve milletimize verdiğimiz sözü tekrarlamak mahiyetiyle açıklama yapmış olduk. Seçmene verdiğimiz sözün, devletimize milletimize borcumuzun böyle açıklamalarla örselenmesine müsaade edemeyiz.”

Gördüğünüz gibi, çok sert bir açıklama.

Yenilir yutulur cinsten değil.

Lütfü Türkkan, partisini çok güç durumda bıraktı.

Partisinin toplumdaki algısına zarar verdi.

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz.

“Grup başkanvekilliği” görevini bırakmalı…

Eğer bırakmazsa, görevden alınmalı.

Türkiye için “umut” olma iddiasındaki bir partide, Lütfü Türkkan gibilerin yeri olduğunu sanmıyorum.

O gitsin, nasıl olsa bol zamanı olacak, biraz “ilm-i siyaset” kitapları okusun.

Okusun da bir daha böyle patavatsızlık yapmasın.

Aziz Nesin’in “ZÜBÜK” adlı romanından başlasın okumaya!

ZÜBÜK’ün, Lütfü Türkkan’a anlatacağı çok şey olduğunu sanıyorum.

ZÜBÜK, Lütfü Türkkan’a iyi gelir.

Kara delikler

*İnşaat sektörü çöktü, “kara delik”…

*Tarım sektörü çöktü, “kara delik”…

*Bütün kaynaklarımızı akıttığımız köprüler, yollar, tüneller hedeflenen ekonomik büyümeyi sağlayamadı, “kara delik”…

*Dış borçla yapılan Şehir Hastaneleri, “kara delik”…

Daha bilinen bilinmeyen onlarca “kara delik” var.

Nasıl çözeceğiz bu “kara delik” sorununu?

Sapanca’da EKER Lokantası

Eğer yolunuz Sapanca tarafına düşerse…

Eğer Sapanca’dayken karnınız acıkırsa…

Size keyifle yemek yiyeceğiniz bir yer öneririm.

EKER Lokantası…

Çarşı içinde, belediyenin karşısında…

Izgara etinden, dönerinden tutun da; sarması, dolması, kavurması ve sebze yemeklerine kadar çok çeşit var.

Geçenlerde Nevzat Göçer ve Oktay Kurbanoğlu, “Seni bir yere götüreceğiz, neden şimdiye kadar gitmediğine hayıflanacaksın” dediler, aldılar beni Sapanca’daki bu lokantaya götürdüler.

Gerçekten söyledikleri gibi…

43 yıllık bir lokanta burnumuzun dibinde ve ben ilk kez gidiyorum.

Sordum, pazar günleri de dahil her gün saat 22.00’ye kadar açıkmış.

Ağız tadına düşkün olanlar, EKER ismini unutmayın!