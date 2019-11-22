Başiskele Doğantepe ve Üstün’ün yüzüne bütün kapılar kapandı…

Bu yıl yine BAL’da ilimizi temsil eden Başiskele Doğantepe’ye, Başiskele Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi’nden sonra milletvekilleri ve siyasilerin de kapıları kapandı. Destek sözleri sadece lafta kalınca, kulüp başkanı kentin önemli sportif ve siyasi isimlerinden başkan Mehmet Üstün iki arada bir derede kaldı. Sadece 100 bin liralık yıllık bir bütçenin belediye bütçesine konmasını isteyen Üstün “Biz gençleştirilmiş mütevazı kadromuzla, masrafsız olarak mücadele ediyoruz diye suçlu muyuz?” dedi…

***

Servisimize ziyaret gelen 30 yıllık dostumuz Mehmet Üstün, kırgındı, üzgündü, çaresizdi… Takımını ayakta tutmaya çabalayan ve Başiskele’de iki BAL takımı birden olması nedeniyle zorlanan Üstün, sezon ayında yine benimle yaptığı söyleşide, genç ve aşırı masraf yapmayan bir takımla, 400 bin liralık bütçeyle sezonu tamamlayacaklarını, ligde kalmayı hedeflediklerini söyledi… Sonra lig başladı, bizim Doğantepe kanatlandı… Herkes şaşkın şaşkın bu 20 yaş ortalamalı takımı izliyordu. Sonra tabii ki tecrübesizlik baş gösterdi ve geçen hafta da 7-1’lik skor geldi… Rakip Edirne’ydi ve bütçesi Doğantepe’nin 10 katıydı…

BAL’daki takımlarımızın, pahalı transferler yapmadan, kendi yöresinin gençleriyle yol alması gerektiğine inanan yılların tecrübeli siyasetçisi ve spor insanı Mehmet Üstün, maalesef, bu projesi için ne kendi Belediyesi Başiskele Belediyesi’nden ve başkanı Yasin Özlü’den, ne de Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’dan destek alabildi. Yılmadı. Ankara’ya gitti. Milletvekillerimizle görüştü. Onlar kapıyı aralık bıraktı ama bir daha ulaşılamadı…

***

Son çaresi Karaosmanoğlu’ydu… Eski belediye başkanının kapısını çaldı. Karşılıklı sohbet etti. Ne de olsa eski dostuydu. Karaosmanoğlu başkan da, elinden bir şey gelmeyeceğini söyleyerek, durumu net olarak ortaya koydu. Sonunda Mehmet Üstün kulübüyle baş başa kaldı. İstediği tek şey, Başiskele’yi temsil ettikleri için, Başiskele Belediyesi’nin bütçesine 100 bin liralık bir sezonluk bütçe koydurmak. Bunun da çözüleceğine inanıyorum…

Başiskele sanayiden nasibini almış bir ilçe. Başkan Yasin Özlü, bir fabrikayı devreye soksa, bu iş çözülür. Atla deve değil istediği… Sanıyorum, yarınki maç öncesinde Başiskele Doğantepe ve Mehmet Üstün’e bir hayırlı haber verilir…

Bekliyorum…

***

‘Yiğid’imin armağanı…

Yiğit Özcan… Neredeyse 30 yıldır tanışıyoruz. Gerçek bir Kocaelisporlu. Öyle görüntüde değil, yürekten Körfezli… Onunla yaşadıklarım bile en büyük kanıtıdır bunun… Kefilim… Güzel bir belgesel hazırlamış… Çocukluğumuzun, gençliğimizin, orta yaşlılığımızın geçtiği mabedimiz İsmetpaşa için bir belgesel hazırlamış. Ayağımıza kadar gelip armağan ederken, yüzümüzü ağarttı. Ayaklarına sağlık, bizi onurlandırdı. Eve götürür götürmez bizim Kubi CD’nin üzerine atladı ve hemen izlemeye koyuldu… Sıra bende… Emeği geçenlere, destek verenlere can-ı gönülden teşekkür ederim… Kolay değil faal gazeteciler içerisinde, o sata en uzun süre görev yapan tek kişiyim… Öhö… Öhö… Övünmek gibi olsun!.. Kocaelispor ile övünmek benim için şereftir…