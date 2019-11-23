Bu sözcük her spor-severin yüreğini coşturur…

Maça gidip gitmemekte kararsızsa, koşa koşa, coşa coşa maça götürür…

Böyle sihirli bir sözcüktür bu…

Çocuk Parkı’ndan Çenesuyu’na yıllarca, birbirinden çeşitli külüstür otobüslerle maçlara giderdik…

Tabii yol paramız varsa…

Yoksa, büyüklerin ellerinden tutar, numara yapıp, araya sıvışırdık…

Muavin kültürü vardı…

Bağırırlardı, ‘Maça maça maçaaaaaa!..’ diye…

Şimdi her şey lüks oldu…

Maça tramvay bile gidiyor…

Bedava otobüsler kaldırılıyor…

Lüks araçlarla, gel keyfim gel yolculuk yapıyoruz…

Hem de 33 bin kişilik stada…

Lüks koltuklarda, lüks ortamda maç izliyoruz…

Nostalji olarak kalan tek şey, İzaydaş’ın kokusu oluyor…

İsmetpaşa’da da Koruma salardı kokuyu…

Alışmıştık…

Biz anamızdan babamızdan kaçıp maça giderdik…

Şimdi analar babalar çocukların ellerinden tutup maça gidiyor…

***

Bugün de öyle bir gün işte…

Alikahya’da dev statta, Esenler Erokspor denen, tekerleme gibi ismi olan bir takımla karşı karşıya gelmek garabetini yaşıyoruz…

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ile tarihi maçlar onayan efsane Körfezimiz, çile dolduruyor…

Nedense hâlâ 3.Lig denen, aslında 4.Lig olan bir ligde bizim ne işimiz var demeyi bile unuttuk…

Unutturulduk…

Alıştık…

Alıştırıldık…

Çünkü biz böyle istedik…

Bize efsane olmak battı…

Şımardık…

Milyon liraları katkı olarak sunan insanlara küfür ettik…

Sonumuzu hazırladık…

Kulübe yardım edenleri ‘Aptal kahraman’ rolüne büründürdük…

Neredeyse, Kocaelispor’a sahip çıkmak, ‘suç’ haline getirildi…

Bu kentte, Kocaelispor sayesinde (Kocaelispor’u soyarak) milyon dolarlık olan insanların maça gelmeyişi, buna rağmen çarşıda göğsünü gere gere gezme pişkinliğini sinemize çektik…

Çekiyoruz…

***

Büyük kulübüz…

Ama lafta…

Ama sadece tarihiyle…

Kentte bir etkimiz yok…

Öz yurdumuzda garibiz…

Öz yurdumuzda parya…

***

Kentimiz merkezli yayın yapan bazı sosyal medya delikanlıları “İzmit erkekleri şerefsizdir” diyen kent dışından gelmiş kadınların yayınını yapıyor, kimsenin kılı kıpırdamıyor…

Yazık…

80 öncesi böyle bir hakaret olsa, bu kentte neler olurdu, düşünebiliyor musunuz?..

***

Bugün Kocaelililik ruhuyla, 66 kutsallığıyla, 41 markasıyla, Yeşiliyle, Siyahıyla Alikahya’ya akın edecek on binler, Kocaelililik bilincine bir kez daha ulaşacaklar…

Belki de aralarında ilk kez Kocaeliliği gerçekten tadan birileri de olacak…

Ama yüreğe işledi mi, bir daha çıkmaz bu renkler, bu ruh, bu sevgi, bu aşk…

***

Bırakalım aileler, küfürsüz ortamda, ama coşkuyla maç izlesin…

Bir dahaki maça da gelme isteği uyansın…

Stat çevresindeki görevli polisler, halka iyi davransın, nefret ettirmesin…

Büyükşehir ve İzmit Belediyesi ile çevre belediyeler, bu haftaki duyarlılığını sürekli göstersin…

Maça gitmek bir gelenek haline gelsin…

Bugün yine Kocaelispor’un günü olsun…

Amin!..