Rahmi Turan açıklamalı (!)

“Bir deli kuyuya 1 taş atmış,40 akıllı o taşı çıkaramamış! “

Rahmi Turan ;

deli değil,

Türkiye’nin “Sözcü’nün” başyazarı, duayen gazeteci.

Attığı taş değil, HABER!

Attığı yer Cumhurbaşkanlığı…

Neymiş?

Bir CHP’li, Cumhurbaşkanı ile Saray’da görüşmüş !

Cumhurbaşkanı da, o’na :

“- Sen CHP’ye başkan ol ben sana yardımcı olurum “ demiş…

Bu konuşma ,Rahmi Turana saraya çok yakın “güvenilir” biri tarafından iletilmiş.

Aynı bilgi, Sözcü Gazetesinde Uğur Dündar’a da iletilmiş, Uğur Dündar bilgiyi “ BELGESİ” olmadığı için yazmamış…

Rahmi Turan habere balıklama atlamış ve gazetesinde yazmış.

Yazı gazetede yayınlandığı günden bugüne kadar Türkiye’nin en önemli gündemi haline geldi.

Öyle bir hale geldi ki “Cumhurbaşkanı” Cumhurbaşkanlığını “PAZARA” çıkardı CHP Genel Başkanı ile pazarlığa girdi!

“Ben böyle bir görüşme yaptıysam, bunu ispatlarsan Cumhurbaşkanlığından ayrılacağım, ispat edemezsen sen (Kılıçdaroğlu’na) CHP başkanlığından ayrılmayı kabul ediyor musun?”

diye TV kanallarında, İzmir meydanlarında HODRİ MEYDAN dedi…

Rahmi Turan, TV kanallarına AÇIKLAMA ÜSTÜNE AÇIKLAMA yapıyor:

“ Haber kaynağımı açıklamam! “

Sonra;

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü açıklama yapıyor:

-Böyle bir görüşme olmamıştır!

Ardından Cumhurbaşkanı meydanlara çıkıyor ve ağzına geleni söylüyor…

Daha sonra CHP Genel Başkanı çıktığı TV kanalında bütün bunlara cevap veriyor:

-Saraya giden CHP’linin kim olduğunu biliyorum, haberdarım diyor!

Bütün bunlar olurken, elinde ASA omzunda HEYBE Anadolu da köy köy dolaşan CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek’i anımsıyor insan…

Hey giiiiiiiiidi CHP, kimlere ve ne günlere kaldı?

Sadece CHP mi, baksanıza Cumhurbaşkanlığı makamı bile “iddia” da ortaya konulur oldu!

İspat edersen ben, Cumhurbaşkanlığını bırakacağım (!)

Sen ispat edemezsen, CHP Başkanlığını bırakacaksın !

Zamanımızda çocukluk dönemimizde çelik-çomak oynarken arkadaşlarla iddiaya girerdik;

Ben kazanırsam şunu alacağım,

Sen kazanırsan şunu alırsın (!)

Misali…

Bizim oyunun kazananı için oyunu KAZANMAK önemli, kazanılan değildi …

Günümüzdeki oyunda Cumhurbaşkanlığı ve Genel Başkanlık ödül olarak ortaya konduğuna göre her iki ödülün de ÇELİK ÇOMAK ödülünden farklı olmadığı anlaşılıyor!

İşin laf salatasını bir kenara bırakırsak, Türkiye gündemine taş gibi oturan Rahmi Turan ve haberinin yaratıcısı, Saray’a yakın kişi, acilen açıklama yapmak zorundalar.

Rahmi Turan gibi duayen bir gazetecinin BELGESİ olmayan bir kulaktan duyma haberi gazetesine taşıması, yazması ne kadar hata ise,

bu haberi Rahmi Turan ve Uğur Dündar’a uçuran Saraya, Cumhurbaşkanına yakın olduğu iddia edilen kişi bir an önce deşifre edilmeli,

Cumhurbaşkanı ile CHP Genel Başkanı arasında açılan MAKAM savaşı bitirilmeli…

Bunun için de Rahmi Turan kendisini çok müşkül durumda bırakan MUHBİRİN kim olduğunu gazetesinde açıklamalıdır…

RAHMİ TURAN açıklarsa;

1-Cumhurbaşkanının doğru-yalan söylediği anlaşılacak,

2-Kılıçdaroğlu’nun doğru-yalan söylediği anlaşılacak,

3-Rahmi Turan’a bunu ileten kişinin doğru-yalan söylediği anlaşılacak

4-En önemlisi Rahmi Turan giiiiiiiiiiiiiibi bir duayen gazeteci AKLANACAK

DAHASI;

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın teklifini kabul eder, Erdoğan kaybederse Cumhurbaşkanlığını bırakacak,

Erdoğan kazanırsa Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığını bırakacak,

Saraydaki görüşmeyi belgeleyen güvenli kişi temize çıkacak,

tüm bunları Rahmi Turan ve muhbiri güvenilir kişinin açıklamaları belirleyecek!