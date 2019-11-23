Yuvacık Barajı tartışmasında bakın vatandaşlar ne diyor?

Biliyorsunuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın, Tahsin Tarhan’ın belediye ile ilgili eleştirilerine yanıt vermek için basın toplantısında açtığı Yuvacık Barajı konusu, bir haftadır Kocaeli’nin gündemini oluşturdu.

Tahir Başkan Yuvacık Barajı konusunu gündeme getirerek, belediyeye atılmış büyük bir kazık. Daha yıllarca borcunu ödeyeceğiz deyince, dönemin İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen devreye girmiş ve gazetemizi ziyaretinde açıklama yaparak, “Isıtıp, ısıtıp aynı konuya geriye dönüyorlar. Sayın Büyükakın gelsin, istediği yerde, istediği gazetecilerin önünde konuyu tartışalım. Yuvacık Barajı meselesi de artık kapansın” demişti.

Biz Tahir Bey ne diyecek diye beklerken, geçtiğimiz gün de CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar basın toplantısı yaparak, Yuvacık Barajı’nın rakamlarını paylaşarak konuya dahil olmuştu.

Siyaset dünyası baraj tartışması içindeyken, peki vatandaşlar bu konuda ne düşünüyor?

Özellikle Sefa Sirmen’in açıklamalarını yayınladığımız habere çok sayıda gelen yorum, bu konuda bir fikir veriyor aslında.

Ben de siyasetçilerin konuşmaların üzerine, haberlere gelen yorumları toplayıp buraya koyayım dedim.

Vatandaş siyasetçilerin söylediklerini dinledi. Siyasetçiler de vatandaşın ne dediğine bakarak, ona göre yeniden bir değerlendirme yapar mı bilmem…

Ama boşaldığında susuz kaldık diye paniklediğimiz, dolduğunda kentin tamamına su veren, su faturaları yüksek mi, normal mi diye konuşulan Yuvacık Barajı’nın, en çok vatandaşın gözündeki yeri önemli.

Vatandaşlar konuyla ilgili olduğu gibi, meseleyi başka yöne çekecek manipülatif yorumlar da yapmışlar.

Hatta bir vatandaşın “Gürcü taktiği bunlar. İnanmayın” yorumu, gerçekten bambaşka bir bakış açısı olarak hem güldürdü, hem de düşündürdü beni. Yorumların içinden mümkün olduğu kadar, konuyla bağlantılı olanları seçmeye çalıştım. Yorumları da atıldığı biçimle buraya aktararak, özüne olduğu gibi, şekline de dokunmadım.

Bakalım Kocaelililer Yuvacık Barajı konusuyla ilgili neler söylemiş…

SEFA SİRMEN’İN AÇIKLAMALARINA VATANDAŞ YORUMLARI

KEMAL: “Valla ben CHP’li değilim sağ görüşlüyüm. Demem o ki olaya parti gözüyle bakmam, bir tek şunu söyleyeceğim. Allah Sefa Sirmen’den razı olsun. Derince’de ne susuzluk çektik ben çok iyi bilirim. Çekmeyen bilemez. Reisin dediği gibi; varsın zarar edelim”

BABACAN: “AKP Kocaeli'ye sadece lale ve çim dikti, bunları da yol kenarlarına bilinçsizce yaptılar. Yollar yetmeyip genişletilince hepsi çöp oldu devletin yapamadığı barajı Sirmen yapınca suçlu oldu. O yılları bugünkü siyasetçiler bilmez. Kasada para YOK, memleket susuz tüm ilçe belediyeleri kendi imkanları ile artezyen kazıp su bulmaya çalışıyor. Sabah bir mahalleye akşam diğer mahalleye su veriliyor. Çok zor şartlarda bu baraj yapıldı. Maliyeti o kadarsa önemli değildi, mühim olan sağlıklı su idi. Sizler sırf çamur atmak için barajın suyunu bile bitirdiniz, şimdi de boş boş konuşuyorsunuz”

LAZO: “Sefa bey sayesinde İzmit'te çeşmeden su içiyoruz. Yani damacana suya muhtaç değiliz. Sefa başkandan Allah razı olsunnnnnn.Nokta”

CENK: “Otobüs terminali, Yuvacık Barajı, İzaydas çöp fab., İzgaz arıtma tesisleri CHP belediyeciliginde yapıldı. 15 senede AKP lale dikti, ormanda yürüyüş yaptı, fuarı kasaba panayırına çevirdi, santraldaki deli yokuşu yaptı. Daha önce yapılanları satıp parasını yedi. Bir tek çok geç de olsa tramvayı yapmayı becerdi. TAHİR BEY BAKALIM SİRMEN’İN KARSISINA ÇIKACAK MI YOKSA SUSACAK MI?”

RAMBO: “Zaten yapa yapa bi o barajı yaptı, onu da AK Parti tamamladı. Başka bi dikili ağacı yok”

EZOT: “Keşke siz de bu kadar çok proje yapsanız da 20 yıl sonra bile sizi konuşabilsek. Sezarın hakkını sezara vereceksiniz”

EROL DEMİRBİLEK: “Sn SİRMEN delikanlıca çıkmış konuyu tartışalım noktalayalım diyor . Biz halk olarak da artık bu konunun ilgilileri tarafından ele alınıp konuşulması ve bitirilmesinden yanayız. O günlerde susuzluk çeken vatandaşların da fikri alınırsa ölçülemeyen fayda bölümü daha iyi anlaşılır. 1 km uzaktan plastik bidonla içilemeyecek kadar kalitesiz suyu taşıyıp içmek zorunda kaldığımız günleri yaşı müsait olanlar bilir. Çamaşır günleri kadınların ve çocukların kabusu gibiydi”

BEHZAT GÖNÜL: “Yuvacık barajı 1999 Kocaeli depreminde zarar görmedi, fay hattı hemen yanından geçti. Yapan firmanın kalitesini ve dürüstlüğünü kanıtlar...”

HAKAN: “Sefa başkanın İzmit’e yaptıklarını görmeyen vatan hainidir”

DOST: “Sakın inanmayın.Bu tipik bir Gürcü taktiğidir. Gürcüler çaktırmadan muhalefetini de kendilerinden seçer. Danışıklı döğüştür bu. Yıllar sonra Gürcüler Kocaeli'de yönetimi tekrar ele aldılar. Büyükşehir Belediye Başkanı Gürcü. AK Parti İl Başkanı Gürcü. Sefa Sirmen Gürcü. Bilmeyenler bunları rakip sanır. Bu arada Büyükşehir Belediyesi koordinatörü Nihat Abiş de Gürcü. Abi kontenjanından...”

NURİ: “Hadi Sayın Büyükakın, Yuvacık Barajı gibi bir eser de siz yapın bu şehre de görelim. 1999 depreminde İzmit’de iseniz hatırlarsınız. O büyük felaketten hemen sonra sularımız aktı. Ya baraj olmasaydı ne olurdu bu halkın hali? ALLAH razı olsun yapandan, yapılmasına vesile olanlardan”

EMRE MEŞE: “Geldiği günden beri ne bir projeye imza attı, ne de hatırı sayılır bir iş yaptı anca bankamatik maaşçılarını geri işe aldı. Gelmiş bir de eski başkana laf atıyor. İş yapın iş”

MASS-“ SEFACIM BİZİ DE MAĞDUR ETTİN. TİTANİC OTEL DİYE BATIRDIN PARALARIMIZI. BİZDEN HELALLİK ALACAN, BİZİM PARALARIMIZI VERECEN ÖNCE”

MURAT USTA: “Baraj ile ne alâkası var? Sapla samanı birbirine karıştırma.(Üstteki yoruma cevap)

KURUÇEŞMELİ: “20 seneye yakın süredir Sefa Başkan yönetiyor sanki yapmayın Allah aşkına”

FİKRET ANAHTAR: “Akp’nin elinde kala kala Yuvacık kaldı. Artık gerçekten bıktırdınız, yeter gerçekten yeter. Sayın Sirmen İzmit’i İzmit yaptı. 1999 depremi bizi yerle bir etti. O zamandan bu zamana toparlanamadık halen. 15 seneki mevzuyu ısıtıp ısıtıp medyaya sunmak size yakışmıyor Tahir bey. Siz Halkevi ve Ntcy duraklarını kapatıp, Körfez halkına eziyet çektiriyorsunuz. Körfez halkı olarak durakların açılmasını istiyoruz. 31 Mart’taki melek Büyükakın gitti yerine intikamcı Büyükakın geldi. Yakışmıyor başkan sana yakışmıyor”

KEMAL: “Hadi Tahir Hoca çok atıp tutuyordun...! Üç beş battı yaptınız, onları da karayolları yaptı. Hepsinde KGM amblemi var”

İZMİTLİ: “TAHİR BAŞKAN SİZ İL DIŞANDA OKURKEN SEFA BAŞKAN BU PROJELERİ YAPTI VE SİZİN AKEPELİ BELEDİYE BAŞKANI KARAOSMANOĞLU BU PROJELERDEN GELEN PARALARI, BÖRTÜ BÖCEK VE NE HİKMETSE ÇOK SEVDİĞİ LALE SOĞANLARINA VERDİ. LÜTFEN ARAŞTIRIN. ONDAN SONRA DA SEFA BAŞKAN HODRİ MEYDAN DEDİ ÇIK KARŞISINA ONA ANLAT BAKALIM.YETER ARTIK”

KARTEPE: “İzgaz. İzaydaş, Yuvacık Barajı arıtma tesisleri vs bir sürü proje Sefa Sirmen dòneminde yapıldı. Sadece İzmit Belediyesi vardı, para yoktu, imkan yoktu. Şimdi Büyükşehir Belediyesi var tüm Kocaeli’nin sanayisinden ilçelerde de Ankara’dan para akıyor ama Sirmen benzer bir projeleri yok. 3 adet battı çıktı, çiçek böcek iki asfalt Türkiye’nin en borçlu belediyesi. Büyükakın bunu bir anlatsın. Biraz saygımız vardı bu adam da kof çıktı”

ENER MAĞDURU: “Hesaplaşmaya önce mağdur ettiğiniz onlarca kişiyle başlasaydınız”

CEVAT: “Yıllardır Yuvacık suyunun parasını yediler, hala yiyorlar hala çamur atıyorlar”

KÖRFEZLİ: “Sefa başkandan Allah razı olsun, bizleri susuz bırakmadı”

TC YAZAR: “Yuvacık barajını yapanlara duacıyım, çeşmeden içilen tek su diyebilirim batıda, teşekkürler sayın Sirmen başkan”

Bakalım bu yorumların üzerine başta Başkan Büşükakın olmak üzere, Kocaeli siyaseti ne diyecek? Daha önemlisi Sayın Büyükakın, Sefa Sirmen’in çağrısını kabul edecek mi? Önümüzdeki günlerde göreceğiz…

***

FATİH ALP’TEN, TEŞEKKÜR TELEFONU

Geçtiğimiz günlerde ‘AK Parti Kocaeli’de, Fikri Işık’ı arıyor’ başlıklı bir yazı kaleme almıştım.

Yazının ardından Fikri Bey’in danışmanı Fatih Alp aradı.

Bundan önce birkaç kez görüştüğümüz Fatih Alp ile seçim döneminden bu yana da görüşmüyorduk.

Alp konuşmada yazı için teşekkür etti.

Ben de şaşırarak neden teşekkür ettiğini sorduğumda, bana yazıyı çok beğendiğini söyledi.

Fikri Bey’in Nato toplantıları için yurt dışında olduğunu ve yeni geldiğini de ekledi.

Ben aslında Fikri Beyin ya da sevenlerinin hoşuna gitmesi için bir yazı kaleme almamıştım.

Ya da başkalarının hoşuna gitmesin ya da üzülsünler diye de…

Ben demek istiyorum ki, AK Parti Kocaeli’de bir boşluk var gibi duruyor.

Sayın Büyükakın hem yalnız kalıyor, hem de yalnız kaldığını açık açık söylüyor.

“Ben tek, siz hepiniz” sözlerine birileri, “Hayır biz yanındayız Başkan” dese de, teşkilatlar üzerinde olumsuz bir hava oluşturması da mümkün.

Nitekim, “Biz neyiz burada? Nasıl yalnızım diyor” diyenler olduğunu da biliyorum.

Bunu da buraya not edelim.

KÖKSÜZ KELİMELER

“Takatin kalmadığında tutunacak yer ararsın. Oysa tutunacağı tek şey, geleceğidir insanın”