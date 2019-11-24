Şehitlerin ruhuna Fatiha okumanın bedeli, 296 bin lira

Bazı felaketlerden fırsat çıkarma konusunda üstümüze yok.

Üç yıl önce yaşadığımız 15 Temmuz darbe girişimini de hemen fırsata çevirdik.

Birileri vakıf kurdu, şehit yakınları ve gaziler için para topladı, şimdi ne vakıf var ortada, ne de yöneticileri.

Para?

Para (309 milyon lira), güya bir bakanlığın hesabındaymış, bir kuruşuna dokunulmamış.

Tamam da,aradan 3 yıl geçti, şehit yakınları ve gazilere bugüne kadar bu paradan bir kuruş dahi aktarılmamış.

Nerede bu para, şimdiye kadar şehit yakınları için neden harcanmadı?

Özetle, vakıf ve vakfın topladığı para, gizemliğini koruyor.

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Diğer bir “fırsata çevirme” konusu, her 15 Temmuz’da yapılan anma törenleri…

Bu anma törenlerinin ucunda da “para” var.

Hem de ne para!

“Anma törenleri düzenlenmesin”, demiyorum, düzenlensin.

Kim düzenleyecek?

Merkezde Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde belediyeler…

Büyükşehir Belediyesi’nin ve ilçe belediyelerinin, bir anma gününü düzenleyecek birimi yok mu?

Yüzlerce, binlerce kişinin çalıştığı belediyeler; kendi olanaklarıyla bir “anma günü” organize edemiyorlar mı?

Bu kadar eleman çalıştırıyorlar, ne işe yarıyor bunlar?

Bir anma günü için “deve yüküyle para harcamanın” anlamı ne?

Son “15 Temmuz anması” için harcanan para

Her yıl olduğu gibi bu yıl da “15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı”nı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hazırladı.

Hazırladı derken, anma programını İstanbullu bir firmaya yaptırdı.

Yandaş bir firmaya…

Adı, RNA İletişim Danışmanlık ve Reklam Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi.

Ticaret sicil kayıtlarında şirket sahibi, “İshak Baydaroğlu” görünüyor.

Partiye yakın bir isimmiş…

Öyle söylüyorlar.

Büyükşehir, organizasyonlarının çoğunu bu firmaya yaptırıyor.

Adeta belediyenin değişmez organizasyon şirketi.

Eskiye gitmeye gerek yok, Büyükşehir’in “Mutlu Şehir” temalı son “KartepeZirvesi”ni düzenleyen de bu şirket.

Belediyenin bu tür etkinliklerini hazırlama işi, otomatikman bu şirkete bağlanmış.

Kâğıt üzerinde elbette ihalesi yapılıyor, formalite yerine getiriliyor, buna diyeceğimiz yok.

İşte son yapılan ihalenin belgesi önümde.

Geçenlerde 8 ihale arasında özet vermiştim, bugün biraz daha ayrıntısını yazayım.

İhaleye, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı çıkmış.

İhale konusu tam şöyle:”15 Temmuz şehitlerini anma programı organizasyonu için koreografi hizmeti ile sahne ses sistemi, ışık sistemi kurulumu ve canlı yayın hizmeti.”

İhale, “pazarlık” yöntemiyle yapılmış, yani Kamu İhale Kanunu’nun 21-F maddesine göre.

Yaklaşık maliyeti, 299 bin 66 lira.

(Bu maddeye göre ancak 301 bin liraya kadar alım yapılabiliyor.)

Pazarlık sonunda 3 bin 66 lira indirim alınmış, 296 bin liraya sözleşme imzalanmış.

Bir anma programına 296 bin lira!

Bunun adı, “15 Temmuz’dan geçinme” değil de nedir?

Ben sadece Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin anma programına harcadığı parayı yazdım.

Bir de Türkiye’deki bütün belediyelerin 15 Temmuz anması için harcadığı parayı düşünün.

Yazık günah değil mi?

“Masrafsız” anma yapılamaz mı?

Nereden çıktı bir anma için yüzbinlerce lira harcamak?

Tantana olmazsa, gösteriş olmazsa, anma, “anma” sayılmıyor mu?

Şehitlerin ruhuna Fatiha okumak, ne zamandan beri AKP’li yandaşlar için “kazanç kapısı” oldu?

Belediyeler, harcamalarını sorumsuzca yapmamalı.

Belediyelerin kasasındaki para, hepimizin ortak varlığı!

Bol keseden harcanarak yapılan programların, gözden geçirilmesi şart!