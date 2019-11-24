Rabia kelimesinin anlamı

Mustafa Durmuş Tomris’ten Rabia’ya adlı kitabında bakın ne yazmış.

Rabia Arapça’da dördüncü demektir.

Öyle sanıldığı gibi mübarek ve anlamlı bir isim değildir.

Çünkü Arap kültüründe kız çocukları insandan sayılmadığı için kızı olanlar isim vermezler numara verirlerdi.

Vahide isim değildi.

Birinci demekti.

İlk doğan kıza verilen numaraydı.

Saniye ikinci demekti.

İkinci doğan çocuğa verilirdi.

Selase ve Bite isimleri üçüncü demekti.

Üçüncü olarak doğan kıza verilirdi.

Rabia da dördüncü demekti.

Dördüncü olarak doğan kız çocuklarına bu isim verilirdi.

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Bizimkiler Rabia’yı çok mübarek ve çok dini içerikli bir isim zannederler.

Bilmiyorlar ki Araplar insandan saymadıkları isim vermedikleri kız çocuklarına işte böyle numara verdiklerini

Dünya kurulduğundan beri kız çocuklarını diri diri toprağa gömen tek millet Araplardı.

Bunun sebebi tefecilik yapan, yüksek faizlerle paralarını veren kişiler alacaklarına karşı kız çocuklarını alıyorlar.

Hazreti Muhammed kadınlara önem verirdi.

Çevresinin kadınlara önem vermediğini görünce “Ben Arap’ım ama Arap benden değildir.” sözüyle Arapların akıl dışı hareketlerini onaylamadığını göstermiştir.

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Peki! O çağlarda Türkler nasıldı?

Türkler kız çocuklarına çok önem verirlerdi.

Eski Türkçede “Namus” sözcüğü yoktu.

Çünkü namussuzluk nedir bilmezlerdi.

Türk geleneğinde kadın arkadaştı.

Kadın anneydi, kadın sevgiliydi.

Tek başına bir devletti.

Ne zaman ki Türkler Müslüman oldu. Arap kültürü geldi ve kadın, kadın olmaktan çıktı.

Kadın dövmek ne yazık ki Arap kültürünün gelmesiyle başladı.

Tarihe geçmiş Cengizhan’ın eşi için söylediği, “Ben sizin Hanınızım. Bu da benim hanım.” sözüyle dilimize yerleşen Hanım kelimesi de bunu göstermektedir.

Her gittiği yerde Rabia işareti yapanlara ithaf olunur.