Kanser ölümleri yetkilileri rahatsız etmiyor mu?

Uluslararası kaynaklara göre çevre hakkı doğuştan gelen en temel insan hakkıdır. Anayasamızın 56 maddesi de" herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamak hakkına sahiptir çevreyi geliştirmek çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların görevidir" demektedir. Bu amaçla yapılan çevre kanunu ile büyükşehir kanununun 7/i maddesi de bu hususta emredici hükümler içermektedir.

Biliyorsunuz Dilovası’nda çocuk kakalarından kanserojen bilgiler geliyor diyen bir öğretim üyesinin ( Pr. Dr. Onur Hamzaoğlu) başına gelmedik kalmadı. Zamanın büyükşehir belediye başkanı bu raporlara itibar edeceğine adama şarlatan diyerek onu günah keçisi ilan etmişti. İşte böyle trajikomik olayların yaşanabildiği bir kent Kocaeli .

Şu an itibariyle Büyükşehir Belediyesi sadece gemi atıklarını, bitkisel atık yağ kontrolünü, hafriyat ve ısınmadan kaynaklanan hava kirliğinin kontrolü dışında asıl yapması gereken konularda çevre denetimi yapamıyor/yapmıyor. Belediyeler Organize Sanayi Bölgeleri (O.S B) sanayi işletmeleri, limanlar gibi temel çevre kirliliği üreten kurum ve kuruluşlar ile ilgili bakanlıktan yetkilendirilmediği için yeterli denetim yapamıyor.

Çevre Mühendisleri Odası önceki dönem başkanı sayın Sait Ağdacı’nın açıklamalarından 2017 verilerine göre; Dünya’da kanserden ölümlerin tüm ölümlere oranı yüzde 12,5, Türkiye'de yüzde 12,9 iken Kocaeli'de yüzde 18,9, Dilovası'da ise yüzde 33,7'şeklinde .

Daha bir kaç ay önce mesleğinin en olgun çağında 60’lı yaşlarda iki önemli avukat meslektaşımız, arkadaşımız Av.Bora Uluç ve Av.Turgay Karaman’ ı bu şekilde kaybettik. Kent ve ülke bu şekilde yetişmiş değerlerini erkenden kaybederken, insanlar büyük acı ve ızdıraplar yaşıyorlar, çok yazık oluyor. Görünen o ki kenti yönetenler bunun farkında yada umurunda değil. Bu konuda ciddi bir kent duyarlılığı geliştirmek ve sorumluları görevlerini yapmaları konusunda zorlamak gerekiyor.

Zira çevre denetimini iktidarın etkisinde olmadan Avrupa ülkelerinde olduğu gibi tam bağımsız AKREDİTE KURULUŞLAR oluşturmak ve denetimi onlara yaptırmak gerekiyor.

Bu düzenlemeler karşısında çevre konusunda görevini yerine getirmeyen belediye yetkilileri hem evrensel bir hak olan insanların sağlıklı ve dengeli çevrede yaşamasını temin etmedikleri için, insani ve vicdani açıdan ve hem de kanunlar karşısında sorumludurlar. Ama bunları özellikle muhalefet ve sivil toplum kuruluşlarının ısrarla belediye yetkililerine, iktidara hatırlatmaları, bu konuda Kocaeli’de ciddi bir çevre duyarlılığının oluşturulması gerekir.

Kente ve kaybettiklerimize çok yazık oluyor.