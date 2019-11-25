Şimdilik nefes almaya VERGİ GETİRİLMEDİ

04 Kasım tarihinde bu köşede yazdığım yazıda yeni vergilerden söz etmiştim. Sözünü ettiğim vergilerin önemli bir bölümü TBMM’den geçti yani kanunlaştı. Şimdi resmi gazetede yayınlanması bekleniyor. Kanunlaşan metinde yeni vergilerle birlikte oranlarda değişiklik yapıldı cezalarda indirimler düzenlendi. Nefes almaya vergi şimdilik gelmedi. Yapılan düzenlemeler özetle şöyle;

1-) Konaklama Vergisi

Tatile çıkacaklardan artık Konaklama Vergisi alınacak. Konaklama vergisi geceleme başına 31 Aralık 2020 tarihine kadar yüzde 1 olarak alınacak. Daha sonra bu oran yüzde 2’ye çıkacak. Konaklama Vergisini vatandaş ödeyecek. Cumhurbaşkanı vergi oranını bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranları tespit etmeye yetkili olacak.

2-) Değerli Konut Vergisi

Değeri 5 Milyon TL’nin üzerinde olan konutlara Değerli Konut Vergisi getirildi. İstisna tutarını aşan mesken nitelikli taşınmazlar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde ilan edilecek, ilgilisine de tebliğ edilecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne itiraz edilmeyen mesken nitelikli taşınmazın değeri kesinleşecek. Süresinde yapılan itirazlar 15 gün içinde sonuçlandırılacak, kesinleşen değer aynı usulle ilan ve ilgilisine tebliğ edilecek. Değerli Konut Vergisi’ne tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 Milyon ile 7,5 Milyon lira arasında olanlar binde 3, 7,5 milyon lira ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6, 10 milyon lirayı aşanlar da binde 10 oranında vergilendirilecek.

3-) Gelir Vergisi Üst Dilimi Artırıldı

Gelir Vergisi tarifesine yeni dilim eklenerek üst dilim yüzde 35^ten yüzde 40’a çıkarılacak. Böylece 500 bin lira ve üzerinde kazanç elde edenler, yüzde 40 oranında gelir vergisi verecek. Mevcut tarifenin ilk 4 dilimi korunmak suretiyle 500 bin liraya kadar gelir elde eden grupların vergi yüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

4-) Araçlarla İlgili Giderlere Kısıtlama Geldi

ÖTV ve KDV hariç ilk iktisap bedeli 135.000 TL’yi aşan otomobillerin amortisman gideri kabul edilmeyecek. Vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde de amortismana tabi tutarı 250 bin lirayı aşan binek otomobilin en fazla bu tutara isabet eden kısmı gider olarak baz alınabilecek. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınacak. Binek otomobillerine ilişkin giderlerin en fazla yüzde 70’i ve kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5 bin 500 liraya kadarlık kısmıyla binek otomobillerin iktisabında ödenen ÖTV ve KDV toplamının en fazla 115 bin liraya kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilecek.

5-) Vergi Cezalarında %50 İndirim

Vergi zıyaı (gecikme vb.) cezalarında ilk kez işlenip işlenmediğine bakılmaksızın indirim oranı yüzde 50 olarak belirlenecek. Uzlaşma halinde ödenecek vergi zıyaı cezası için yüzde 25 indirimden yararlanılmasına imkân sağlanacak.

6-) Dijital Hizmet Vergisi

Dijital Hizmet Vergisi oranı yüzde 7,5 olacak. Dijital Hizmet Vergisi, matraha oranın uygulanması suretiyle hesaplanacak ve bu şekilde hesaplanan vergiden herhangi bir indirim yapılmayacak. Cumhurbaşkanı bu oranı, hizmet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte yüzde 1’e kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya yetkili olacak. Dijital Hizmet Vergisi’ne tabi hizmetlere ilişkin Türkiye’den elde edilen hasılatı 20 Milyon Türk Lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 Milyon Euro’dan veya muadili yabancı para karşılığı Türk Lirasından az olanlar Dijital Hizmet Vergisi’nden muaf olacak.