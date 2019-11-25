CHP’nin “kalıtımsal hastalığı” yine depreşti

Şu hale bakar mısınız?

CHP’nin düştüğü, düşürüldüğü şu duruma bakar mısınız?

Yeri geldikçe sözünü ettiğim, partinin o “kalıtımsal hastalığı” yine depreşti.

Yine parti içi kavga…

Yine karşılıklı suçlamalar…

Yine hesaplaşma çağırıları…

Yine “dışarıdan operasyonun” etkisiz hale getirilememesi…

Hep derim ya, “Türkiye’de iktidar sorunu yok, muhalefet sorunu var…”

Bu son olay, benim bu görüşümü bir kez daha doğruladı.

Beğenelim beğenmeyelim, AKP, 17 yıldır iktidarda.

Tamam, ülkeyi çok kötü yönetiyor…

Tamam, ülkeyi uçurumun kenarına getirdi…

Ama ortada; ülke yönetimini üstlenecek, topluma güven veren bir başka parti yok.

Gözlediğim, pek çok kişi AKP’yi terk etmek istiyor, ancak gönül huzuruyla gireceği başka kapı bulamıyor.

CHP öyle, diğerleri böyle, yıllar geçip gidiyor.

Bence Türkiye’nin en büyük sorunu bu!

İktidar alternatifsizliği…

CHP, bir türlü toparlanıp, kendini “ülkeyi yönetmeye hazır hale” getiremiyor.

Kendini “iç çekişmelerden” arındıramıyor…

Kendini “dış müdahalelerden” koruyamıyor…

Benzer konularda onlarca yıldır devam eden “kalıtımsal hastalığı” var, bu hastalığını tedavi edemiyor.

Sürekli kavga eden…

Çalışmalarında “parti ve ülke çıkarlarını” değil de, “kişisel çıkarlarını” hep ön planda tutan…

Kişisel başarıları, parti başarısının hep önünde gören…

Bir partiye toplum güven duyabilir mi?

“Siz daha partinizi yönetemiyorsunuz, koskoca ülkeyi nasıl yöneteceksiniz?” diye sormaz mı?

Tabii olan, ülkemize oluyor…

Demokrasilerde “muhalefet” de “iktidar” kadar güçlü olmak zorundadır.

Güçlü olacak ki, iktidar, kendini “alternatifsiz” görmesin…

Adımlarını ona göre atsın…

Muhalefetin nefesini hep ensesinde hissetsin…

Uzunca bir süredir yaşadığımız en büyük sorun bu!

Eğer CHP derlenip toparlanıp kendini iktidara hazır hale getirebilseydi, Türk siyasetinde dengeler çoktan yerli yerine otururdu.

Ülkeyi çok kötü yöneten AKP, çoktan “seçim kaybeder” duruma gelirdi.

Ülkemizin temel sorunları böylesine “içinden çıkılmaz” noktaya gelmezdi.

Şu uğraştığımız şeye bakın!

Ülkemizin devasa sorunları var…

Yıllardır içinden çıkamadığımız sorunlar…

Bunların hepsini bir tarafa bıraktık, günlerdir “saraya giden CHP’li” ile uğraşıyoruz.

Gitti mi, gitmedi mi?

Gittiyse kim?

Kumpas, CHP Genel Merkezi’nden mi, “Saray”dan mı?

Bütün bu olup bitenler, Muharrem İnce’ye karşı bir “komplo” mu, yoksa iktidar kanadının CHP’ye yönelik bir komplosu mu?

Muharrem İnce ve iktidar kanadına bakarsan, komplo, CHP Genel Merkezi’nin işi…

CHP Genel Merkezi’ni dinlersen, bütün bunlar bütünüyle “CHP’ye yönelik” bir komplo!

Bütün siyasetçiler, işlerini güçlerini bıraktılar bununla uğraşıyorlar.

Bütün televizyon kanallarının, bütün gazetelerin baş haberi bu!

Suçlu kim?

Klasik yöntemdir.

Bir olayda suçlu ararken, yaşanan olaydan kimin yarar sağladığına bakılır?

Sırayla gidelim…

CHP, parti olarak bu olaydan yarar sağlamış mıdır?

Hayır…

CHP, bu olaydan çok zarar görmüştür.

Toplum, “Bu partiden bir şey olmaz” görüşünü yenilemiştir.

Peki, bu olay Muharrem İnce’nin yararına mı olmuştur?

Bu olaydan Muharrem İnce de büyük zarar görmüştür.

Bu olay, CHP’de Muharrem İnce defterinin de kapanmasına neden olmuştur.

Neden olmuştur, birazdan anlatacağım.

Bu olaydan yarar sağlayan kesim, bu ülkeyi yönetmeye devam eden kesimdir.

Bir taşla birkaç kuş birden vurmuştur.

Ekonomik kriz unutuldu mu?

Unutuldu…

Suriye’yi konuşan var mı?

Yok…

“CHP’den bir şey olmaz” algısı iyice yerleşti mi?

Yerleşti…

CHP, iyice karıştırıldı mı?

Karıştırıldı…

Muharrem İnce’nin2023’teki olası cumhurbaşkanlığı adaylığına nokta konuldu mu?

Konuldu…

Eee, daha ne olsun?

Görmüyor musunuz, havuz medyası günlerdir olayın üzerine çullandı, kalkmak bilmiyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun hatası

Olay, “kurgu” da olabilir, çok masumane yazılmış bir köşe yazısından “yarar sağlama” da…

Şu kadarını söyleyeyim, yıllardır izlerim, Rahmi Turan ilkeli bir gazetecidir.

Hiç kimse, Rahmi Bey’in böyle bir olayda kendini kullandırdığını aklının ucundan geçirmesin.

Tek kusuru, kendisine çok güvendiği bir kişi tarafından aktarılan olayı fazla araştırmadan yazmış olmasıdır.

Ben bunu da yaşadığı “hastalık sürecine” bağlıyorum.

Bu konuda kendisine saldıranları da “leş kargaları” olarak niteliyorum.

Ayıp!

Gelelim, Kemal Kılıçdaroğlu’nun hatasına…

Eğer Kemal Kılıçdaroğlu, İsmail Küçükkaya’nın o programında “Bir CHP’li Külliye’de Erdoğan’la görüştü” iddiasına sahip çıkmasaydı, “Doğrudur” demeseydi, “Hiçbir CHP’linin böyle bir görüşme yapacağına ihtimal vermiyorum” deyip kestirip atsaydı, tartışma bu noktalara gelmezdi.

Demedi, iktidarın eline “koz” verdi.

Muharrem İnce’nin CHP’de artık geleceği olamaz

Katılırsınız, katılmazsınız…

Muharrem İnce, pazar günkü basın toplantısıyla kendini tamamen bitirdi.

O sözleri, o hiddeti, o mimikleri, herkesi dövecek tavırları…

Türk siyasetinde bundan böyle bu tarz davrananların yeri olacağını sanmıyorum.

“CHP Genel Merkezi’nde CHP’li yok” diyen kişi…

“CHP’yi çete yönetiyor” iddiasında bulunan kişi…

“Partim daha önce de bana kumpas kurdu” diyen kişi…

Bu partide artık “iddialı siyaset” yapamaz.

Eğer siyaset yapmasına izin verilirse, CHP de artık “parti” olmaktan çıkmış demektir.

Bu olay, herkese ders olmalı!

Olay, gördüğünüz gibi çok boyutlu!

İnşallah herkes bu olaydan kendine düşen dersi çıkarır.

İnşallah Türk siyaseti böyle çirkin olaylardan temizlenir.

İnşallah CHP, kalıtımsal hastalıklardan kurtulur.

İnşallah Türk siyaseti, “demokrasinin özüne uygun” bir yapıya kavuşur.

Bizim dileğimiz bu!