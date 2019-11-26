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Makale Yazısı-Bugün 20:00 TSİ

Bir  bakayım  dedim, bin pişman oldum!
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Özellikle son 35 yıldır, sistemli bir şekilde ve giderek  artan  bir ivmeyle;

Kültürsüz: Giderek  artıyor.

Görgüsüz: Bu da aile terbiyesiyle başlayıp devam eden bir kültür ve eğitim sorunudur.

Saygısız: (Hiçbir değerin farkında olmayan ya da özellikle kasten ihlal eden)

Merhametsiz: İnsani değerleri olmayan.

İnsan sevgisinden uzak: Sevmenin, sevilmek olacağını anlayamayan.

Alabildiğine çıkarcı: Doğru, yanlış, haram, helal düşünmeyen.

Vatan ve milletin kutsallarını hiçe sayan: Menfaati uğruna satabilen.

Her şeyi kendine ve çıkarlarına göre dizayn ettiği bir İslam olarak algılayıp uygulayan: İndirilmiş dini bırakıp uydurulmuş dinlere ve hurafelere yönelen.

Haram helal düşünmeyen: Hak edip etmediğine bakmayan.

Aç gözlü: Artan bir lokmayı bile karnı aç olan birisine bırakmayı ya da paylaşmayı düşünmeyen.

Tamahkar: Gözü doymak bilmeyen.

Kıskanç: İçi hasetle dolu, fesat.

Ahlak  yoksunu: Bu kavramın anlamını dahi bilmeyen veya umursamayan.

Kadın erkek ilişkilerine sadece bacaklarının arasından bakan: Irz düşmanı, sapık.

Korkak: Güruh halindeyken efelenen.

Cahil:  Okuma yazmayı, bilgelik kabul eden, araştırmayan, düşünmeyen anlatamayan, anlamayan.

Tembel:  Üretime katkısı olmayan, hazır ve kolay gelir peşinde koşan.

Bilgisiz: Yaptığı işte  dahi  olumlu  yönde  merak  sahibi ve  katkısı olmayan.

Ukala: Kendi olumsuzluğunu meşrulaştırmak için, biliyor pozlarında ahkam kesen.

Düşüncesiz: Davranışlarının bu dünyaya ve öbür dünyaya nasıl yansıyacağını düşünmek istemeyen.

Sözünü bilmez, densiz: Ağzından çıkanı kulağı duymayan,  patavatsız dolma  tüfek.

İstikrarsız: Günü gününe uymayan, değişken hevesli fırıldak.

Maganda:  insan denemeyecek derecede hayvani davranışları olan.

Kaba:  İnsan olmanın verdiği duyarlılıktan, saygıdan  ve  nezaketten  yoksun.

Nezaketsiz:  Davranışının  sonuçlarını hesap etmeyen veya edemeyen.

Kişiliksiz,  uşak ruhlu: Sadece  önüne  atılan kemiğe  bakan.

Kompleksli: Yetenekli, ehil ve eğitimli insanlara üstünlük sağlama peşinde  koşan.

Yağcı:  Birkaç  kabuk için gücü yetmediklerine veya çıkar için başkalarına yaltaklanan.

Dalkavuk:  Bir şeyler  elde  edebilmek için, onurundan vazgeçen, fikirsiz  kişiliksiz.)

Sonradan görme: Asaleti olmayan.

Verimsiz:  Tembel, boş, nafile  yaşayan asalak.

Savurgan:  Gösteriş için saçıp savuran)

Adaletsiz:  Adaleti sadece kendisi için araç olarak gören başkalarının hak ve  hukukunu görmezden gelen).

Güvensiz:  Arkadaş,  dost, yaren, yoldaş olması mümkün olmayan.

Hırsızlığı uyanıklık kabul eden: Her şeyi elde  etmek için en geçerli yol  diyen.

Yolsuzluğu  sanat  edinen: Sahtekarlıktan çıkar sağlamayı marifet bilen.

Ben merkezci: Her şeyi kendi varlığının ve çıkarlarının gözünden gören.

Aldatılan:  Kendisini ve çevresini zarara uğratan !

Eşcinseller , pezevenkler, puştlar, kalleşler, namussuzlar, hırsızlar, arsızlar, vatan hainleri, satılmışlar, 

( Bunları insan saymadığım için bir tarif bulamıyorum )

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Daha niceleriyle bir arada yaşamak zorundayız. Bana bir gün salahiyet verseler, ilk öğretimin ilk beş yılını sadece bu konuları tamir edecek  yoğun  bir eğitime ayırırım, belki 30 sene sonra meyvelerini toplayabilir,  eskide  kalan erdemlerimizin bir kısmını kazanabiliriz.

Benim  aklıma  şimdilik  bu kadarı  geldi. Bakın  bakalım  sizin  ekleyecekleriniz de  olabilir mi?  

Biliyorum, bu saydıklarımın kendisinde olduğunu  kabul edecek  bir Allah’ın kulu çıkmayacaktır. Kabul etmek var olanı  ortadan kaldırmaz  haa, ona göre, herkes  önce kendisine ve  sonra  da çevresine  bir  bakıversin…                                                                                             

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Yahudi’nin biri yolda yürürken ilham gelir Müslüman olmaya karar verir dalar bir dükkana dükkan sahibine ben Yahudi’yim Müslüman olmak istiyorum bana İslam’ı anlat der. İslam’ın şartı kaçtır ? diye sorar.

8 der adam.

Ben 5 duymuştum.

O bize gelişi.

Dini kafanıza göre yorumlayıp her şeye malzeme yaparak milleti dinden soğutmayın. Vebalini 7 sülaleniz ödeyemez.

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Yazar Raif Kandemir - Mesaj Gönder

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