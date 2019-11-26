Bir  bakayım  dedim, bin pişman oldum!

Özellikle son 35 yıldır, sistemli bir şekilde ve giderek artan bir ivmeyle;

Kültürsüz: Giderek artıyor.

Görgüsüz: Bu da aile terbiyesiyle başlayıp devam eden bir kültür ve eğitim sorunudur.

Saygısız: (Hiçbir değerin farkında olmayan ya da özellikle kasten ihlal eden)

Merhametsiz: İnsani değerleri olmayan.

İnsan sevgisinden uzak: Sevmenin, sevilmek olacağını anlayamayan.

Alabildiğine çıkarcı: Doğru, yanlış, haram, helal düşünmeyen.

Vatan ve milletin kutsallarını hiçe sayan: Menfaati uğruna satabilen.

Her şeyi kendine ve çıkarlarına göre dizayn ettiği bir İslam olarak algılayıp uygulayan: İndirilmiş dini bırakıp uydurulmuş dinlere ve hurafelere yönelen.

Haram helal düşünmeyen: Hak edip etmediğine bakmayan.

Aç gözlü: Artan bir lokmayı bile karnı aç olan birisine bırakmayı ya da paylaşmayı düşünmeyen.

Tamahkar: Gözü doymak bilmeyen.

Kıskanç: İçi hasetle dolu, fesat.

Ahlak yoksunu: Bu kavramın anlamını dahi bilmeyen veya umursamayan.

Kadın erkek ilişkilerine sadece bacaklarının arasından bakan: Irz düşmanı, sapık.

Korkak: Güruh halindeyken efelenen.

Cahil: Okuma yazmayı, bilgelik kabul eden, araştırmayan, düşünmeyen anlatamayan, anlamayan.

Tembel: Üretime katkısı olmayan, hazır ve kolay gelir peşinde koşan.

Bilgisiz: Yaptığı işte dahi olumlu yönde merak sahibi ve katkısı olmayan.

Ukala: Kendi olumsuzluğunu meşrulaştırmak için, biliyor pozlarında ahkam kesen.

Düşüncesiz: Davranışlarının bu dünyaya ve öbür dünyaya nasıl yansıyacağını düşünmek istemeyen.

Sözünü bilmez, densiz: Ağzından çıkanı kulağı duymayan, patavatsız dolma tüfek.

İstikrarsız: Günü gününe uymayan, değişken hevesli fırıldak.

Maganda: insan denemeyecek derecede hayvani davranışları olan.

Kaba: İnsan olmanın verdiği duyarlılıktan, saygıdan ve nezaketten yoksun.

Nezaketsiz: Davranışının sonuçlarını hesap etmeyen veya edemeyen.

Kişiliksiz, uşak ruhlu: Sadece önüne atılan kemiğe bakan.

Kompleksli: Yetenekli, ehil ve eğitimli insanlara üstünlük sağlama peşinde koşan.

Yağcı: Birkaç kabuk için gücü yetmediklerine veya çıkar için başkalarına yaltaklanan.

Dalkavuk: Bir şeyler elde edebilmek için, onurundan vazgeçen, fikirsiz kişiliksiz.)

Sonradan görme: Asaleti olmayan.

Verimsiz: Tembel, boş, nafile yaşayan asalak.

Savurgan: Gösteriş için saçıp savuran)

Adaletsiz: Adaleti sadece kendisi için araç olarak gören başkalarının hak ve hukukunu görmezden gelen).

Güvensiz: Arkadaş, dost, yaren, yoldaş olması mümkün olmayan.

Hırsızlığı uyanıklık kabul eden: Her şeyi elde etmek için en geçerli yol diyen.

Yolsuzluğu sanat edinen: Sahtekarlıktan çıkar sağlamayı marifet bilen.

Ben merkezci: Her şeyi kendi varlığının ve çıkarlarının gözünden gören.

Aldatılan: Kendisini ve çevresini zarara uğratan !

Eşcinseller , pezevenkler, puştlar, kalleşler, namussuzlar, hırsızlar, arsızlar, vatan hainleri, satılmışlar,

( Bunları insan saymadığım için bir tarif bulamıyorum )

**

Daha niceleriyle bir arada yaşamak zorundayız. Bana bir gün salahiyet verseler, ilk öğretimin ilk beş yılını sadece bu konuları tamir edecek yoğun bir eğitime ayırırım, belki 30 sene sonra meyvelerini toplayabilir, eskide kalan erdemlerimizin bir kısmını kazanabiliriz.

Benim aklıma şimdilik bu kadarı geldi. Bakın bakalım sizin ekleyecekleriniz de olabilir mi?

Biliyorum, bu saydıklarımın kendisinde olduğunu kabul edecek bir Allah’ın kulu çıkmayacaktır. Kabul etmek var olanı ortadan kaldırmaz haa, ona göre, herkes önce kendisine ve sonra da çevresine bir bakıversin…

**

Yahudi’nin biri yolda yürürken ilham gelir Müslüman olmaya karar verir dalar bir dükkana dükkan sahibine ben Yahudi’yim Müslüman olmak istiyorum bana İslam’ı anlat der. İslam’ın şartı kaçtır ? diye sorar.

8 der adam.

Ben 5 duymuştum.

O bize gelişi.

Dini kafanıza göre yorumlayıp her şeye malzeme yaparak milleti dinden soğutmayın. Vebalini 7 sülaleniz ödeyemez.