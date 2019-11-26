Kayıp köpeğini bulan ailenin hayatını değiştirdi

Geçtiğimiz hafta bu sayfada, kayıp olan bir köpekten bahsetmiştim. Sahibi tarafından aranan o köpek, yayınlanan haberin ardından bulundu.

İzmit’te 18 aylık Cocker cinsi köpeğini kaybeden Yiğit Türkmen, köpeğini getirene yada yerini bildirene para ödülü vaat etmişti. Bu duyurunun ardından kayıp köpekten haber geldi, köpek bulundu. Yiğit Türkmen’de sözünü tuttu. Köpeğini bulan aileye bin TL para ödülü verdi.

Bu kadarıyla da yetinmedi. Maddi sıkıntıları bulunan ailenin, ilkokula giden çocuklarının eğitim masraflarını karşılama sözü verdi.

Köpeğin bulunmasına yardımcı olan ve çocuklarıyla birlikte yaşayan kadın, yaptığı iyiliğin mükafatını böylelikle almış oldu.

Geçimini evde yaptığı pasta ve börekleri satarak sağlayan kadının hayatı bir nebzede olsa değişti.

Köpeğini bulan ailenin maddi durumunun kötü olduğunu öğrenen Yiğit Türkmen, okula giden iki çocuğu için burs verme vaadinde bulundu.

Kısacası bu sevimli köpeğin kayıp olması çok hayırlı bir işe vesile oldu.

Ayhan Yalçın yeniden eski partisine katıldı

Geride bıraktığımız yerel seçimlerde Kandıra ilçesine belediye başkan aday adayı olan Ayhan Yalçın, aday gösterilmeyince gelen teklifi değerlendirerek İYİ Parti’ye katılmıştı. Yalcın, burada kontenjan meclis üyesi adayı olmuştu. Haliyle İYİ Parti seçimi kaybedince, Yalçın, meclis üyesi seçilememişti.

Yerel seçimlerin üzerinden 8 ay geçtikten sonra Ayhan Yalçın yeniden eski partisine katılma kararı aldı.

“Partimden dışlanmama rağmen, bu zor günlerde yeniden partimin yanında yer almaya karar verdim” diye Ayhan Yalçın, üyelik formunu ilçe başkanı Erol Ölmez’e sunarak yeniden AK Parti saflarına katıldı.

Muhtarlardan, Mücahit Kesgin’e ziyaret

İzmit Kuruçeşme bölgesinde bulunan Hatip Mahalle Muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy, Şirintepe Mahalle Muhtarı Nilgün Düzen, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarım Mustafa Yaman, Akpınar Muhtarı Erhan Aydın, Kocatepe Mahalle Muhtarı Mustafa Kabak, Kuruçeşme Fatih Mahallesi Muhtarı Musa Temel ve Yenimahalle Muhtarı Yasin Duman, daha önce Kuruçeşme Polis Merkezinde görev yapan ve İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Mücahit Kesgin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kesgin’e yeni görevinde başarılar dileyen Muhtarlar, müşterek çalışmalar içerisinde olacaklarını söylediler.

Yeni emniyet müdürünün enerjisi çok yüksek

Öncelikle şunu söyleyeyim, il emniyet müdürümüzün kimlikteki ismi Veysal Tipioğlu ancak onu herkes Veysel Tipioğlu, diye çağırıyor. Kendisi de Veysel Tipioğlu olarak bilinmek istiyor. İsminin ise nüfus memurunun şivesi yüzünden Veysal kaldığını esprili bir şekilde söylüyor.

Bu kısa bilginin ardından kendisine yaptığımız ziyaretten bahsedeyim. Kocaeli Gazetesi olarak yeni müdürümüzü ziyaret ettik.

Yeni emniyet müdürü Veysel Tipioğlu, o eski polisliği hatırlatıyor. Tonton, babacan, kanunu kitabına göre uygulayan, vicdanlı polisler…

Ee Veysel Müdür’de İstanbul’da görev yapmış, İstanbul’un üç önemli ilçesinde emniyet müdürlüğü görevlerinde bulunmuş hatta il emniyet müdür yardımcılığı yapmış bir isin. Laf aramızda İstanbul’da görev yapmak ve o şehirde o kadar uzun süre farklı görevlerde kalmak her babayiğidin harcı değil.

Çok ilginçtir kariyerinin beklide zirvesi diyebileceğimiz bir rütbeye gelen Veysel Tipioğlu, 1. Sınıf İl Emniyet Müdürü olmasına rağmen, sanki akademiden yeni mezun olmuş bir komiser yardımcısı gibi heyecan dolu. Enerjisi son derece yüksek olan Tipioğlu’nun mesleki heyecanını imrenmemek mümkün değil.

Yaptıklarını, yapacaklarını anlatan, Veysel Tipioğlu, Kocaeli’ye atanalı henüz iki ay olmasına rağmen konulara vakıf olmayı başarmış. Mesleki tecrübeleriyle, sınırlı kadroyla, sınırsız işler yapabilmenin formülünü çözen Veysel Müdür, “Benim için polisin sayısının hiçbir önemi yok. Niteliği ve niceliği önemi var. 100 polisin yaptığı işi, inanmış, davasına sahip çıkan 10 polis bile yaparım. Ben, elimi teşkilatımın sırtında olduğunu hissettirdiğim sürece, başaramayacağımız iş yok” diyor.

Şu sıralar faili meçhul olayların üzerine giden Tipioğlu, Kocaeli de iz bırakacak bir bürokrat olacağa benziyor. Kendisine bu vesileyle tekrar başarılar dilerim…

Özkar Antalya’da, kamyoncuların sorunlarını anlattı

Antalya’da nakliye firmalarının sorunlarının görüşüldüğü bir toplantıya, kooperatifini temsilen katılan S.S. 4’nolu Kullar Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Özkar, bu toplantıda da farkını gösterdi. Ulaştırma ve Ticaret Bakanlığının temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, sektörün sıkıntılarını anlatan İsmail Özkar, e-fatura, şoförlerin çalışma saatinin artırılması, tonaj konularıyla alakalı sıkıntılardan bahsetti. Ayrıca 23 bin TL’ye alına bilen “K” belgeleriyle ilgilide konuştu. Özkar, “Bu belgelerin satışı yasak ve sadece babadan oğla devredile biliyor. Bu belgelerin satışının serbest bırakılmasını istiyoruz” dedi. Bakanlık yetkilileri, toplantıda kendilerine sunulan istekleri değerlendirerek yasalaştırmaya çalışacaklarını belirttiler.