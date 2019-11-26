Birisi çıkıp, “Vali misin birader?” deyiverirse…

Çoğu kişi o valiyi ayıpladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde oturuşunu beğenmediği kişiye, “Öğretmen misin birader?” diye fırça çeken valiyi…

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ı…

Ben ayıplamadım.

Ben normal karşıladım.

Haklı olduğu için değil.

Haksız…

Vali konuşurken, salondakilerin uymaları gereken bir oturuş biçimi mi var?

Bacak bacak üstüne atılmayacak…

Eller diz üstünde paralel tutulacak…

Pür dikkat vali bey dinlenecek…

Hangi devirde yaşıyoruz?

Konuşmaya başlarken, bacak bacak üstüne atmış oturan kişiye “Öğretmen misin birader? Öğretmen gibi otur da görelim” diye fırça atıyor, daha sonra o kişinin gazete muhabiri olduğunu öğrendiğinde de “Muhabir olduğunu bilsem ikaz eder sert çıkmazdım” diye açıklama yapıyor.

Hata üstüne hata!

Devlete saygı bu yöntemle mi sağlanıyor?

Vali Toprak’ın bu davranışını neden normal karşıladığıma gelince…

İnsan malzememiz bu kadar.

Vali de; belediye başkanı, milletvekili, bakan da; bu toplumun bir ortalaması.

Bu nedenle sıkıntı yok!

Unutmayalım…

Herkes, yukarıya göre hizaya giriyor.

Herkes, yukarıdakileri “rol model” kabul ediyor.

Yukarıdakilerin konuşma ve davranışlarını izledikçe, kendileri de benzer konuşmalar yapmayı kendinde hak görüyor.

Anadolu’da “Ne söylediğin değil, ne işiteceğin önemlidir” diye sıkça kullanılan bir özdeyiş vardır.

Sen birisine “Öğretmen misin birader?” diye seslenirsen, birileri de bir gün çıkar “Vali misin birader?” deyiverir.

Vali de olsa hiç kimsenin “ifade imtiyazı” yoktur.

Herkes haddini, yerini bilecek.

Suriyelilerin üçte birine biz bakıyoruz

Dünyada “aptallık derecesinde saf” başka bir millet varsa söyleyin!

Ülkemizde 4 milyon Suriyeli var.

Sınır ötesindeki 3 milyon kadar Suriyeliye de yine biz bakıyoruz.

Etti mi 7 milyon…

Suriye’nin ülke nüfusu ne kadar biliyor musunuz?

21 milyon…

Yani?

Dünyadaki Suriyelilerin üçte birine biz bakıyoruz.

Evet, “Aptallık derecesinde saf başka millet var mı?” diye sorarken haksız mıyım?

Bu kadar kendi işsizimiz varken

Madem konuya girdik devam edelim.

Ülkemizdeki mülteciler sadece Suriyelilerle sınırlı değil.

4 milyon Suriyelinin yanı sıra 2 milyon kadar da başka ülkelerden kopup gelen sığınmacı veya mülteci var.

Kendi topraklarımızda 6 milyon mülteciyi besliyoruz.

Biraz önce de yazdım, sınır ötesindeki 3 milyon Suriyeliye de biz bakıyoruz.

Yediriyoruz, içiriyoruz, giydiriyoruz…

Eğitim ve sağlık hizmetlerini sağlıyoruz…

Ne yaptı?

9 milyon.

Üretici olmayan, sadece tüketen, 9 milyon kişi…

Söyleyin, can mı dayanır buna?

Kendi vatandaşımız aç, kendi vatandaşımız işsiz (son resmi işsiz sayısı 4 milyon 650 bin), ama biz kendi vatandaşımız olmayan 9 milyon kişiye daha bakıyoruz.

Yemiyoruz, yediriyoruz…

Giymiyoruz, giydiriyoruz…

Suriyelilere bakacağımıza kendi işsizimize, kendi garibanımıza baksak!

Benim vatandaşım açken, başka ülkelerin vatandaşlarına bakma gayreti neden?

Onlar ülkemizde misafirmiş…

Böyle söylüyor muhteremler.

Bu nasıl misafirlik arkadaş?

8 yıl önce, 2011’de geldiler, gitmeye de pek niyetleri yok.

Ekmek elden su gölden, bizim gibi enayi “yemeyip yediren” başka hangi ülke bulacaklar?

3 görüş

*”Her bildiğini söyleme, her söylediğini bil.” CLAVDİUS

*”Sabır, nezaket ve kuvvettir.” İngiliz Atasözü

*”Bencillik, insanın istediği gibi yaşaması değildir. Başkalarını kendi istediği şekilde yaşamaya zorlamasıdır.” Oscar WİLDE