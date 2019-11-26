Şahidim, Sadi Tekelioğlu hastanedeydi…

Gölcükspor’un yeni teknik direktörü Sadi Tekelioğlu hoca, Gölcükspor’da imza attı, anlaşma yaptı. Sonra da ağabeyinin rahatsızlığı nedeniyle izinli olarak maça çıkamadı. Yardımcıları kulübede yerini aldı. Hastanedeyken işlemleri yetişmedi. Tribünde yine takımını idare etti. Bundan bir şey çıkarmamak lazım diye düşünüyorum. Sadi hoca için hiçbir şey fark etmez, ama tartışma kulübe ağır yara verir. Gölcükspor öyle bir Sırat Köprüsü’ndeki, herkese ihtiyacı var. Bence hepimiz desteklemeliyiz. 1986’da bile bu takımı takip eden tek muhabirken, o sevgi yüreğime işledi. Kimse de söküp atamaz. Yanındayız Gölcükspor… Ama tabii doğrularında…

Yapma be Burak kaptan…

Korkumuz yok, elbette biz de senin gibi düşünüyoruz. Şampiyonluk yolunda rakibimiz yok gibi. Ama, geçmişte yaşadıklarımız var. Bülent Uygun olayı. Takım Süper Lig’de şampiyonluğa ilerlerken, Galatasaray Bülent’e kanca taktı ve 90’ların efsane Kocaelispor’u şampiyon olamadı. Bu acı tecrübeyi hâlâ unutamıyoruz. Tabii ki mangal gibi yüreğin var, kendine güvenin tam ve takır takır da top oynuyorsun. Ama bir elin 5 parmağı bir değil. Arkadaşlarını aşırı havaya sokabilirsin, rakiplerin hedefi haline getirebilirsin… Şimdiden şampiyon olduk demen, belki bir taktik gereğidir, ama bence daha sakin ve derin düşünmelisin. Serinkanlı olmalısın. Neden mi? Çünkü sen kaptansın!..

Hüseyin Erol’a alkışlar…

70’lerdeki Yarımca kampından beri tanıdığım ağabeyim Hüseyin Erol, Biz İzmitiz Platformu’yla hayli ses getiriyor. Kentteki örgütlenme ve Kocaeli, özellikle de İzmit sevgisi tartışılmaz. BAL’daki Kocaelispor’un İsmetpaşa’da 20 bin kişiye oynamasının başrolünde o vardı, ama hep arkada kalmayı tercih etti. Tam bir İzmit beyefendisi ve Cumhuriyet adamıdır. Şimdi merhum Efe Tur’un kurucusu Mehmet Sadık Efe ve eski Kocaelisporlular için, yıllardır akıl bile edilemeyen ve çok çok geç kalınmış bir anma törenini düzenlemek zorunda kaldı. Cuma günü tam gün Kocaelispor’un efsanelerini anacağız. Ne mutlu bize!.. Ellerine, yüreğine sağlık asil insan Hüseyin Erol…

Can Emre Yücel; en büyük profesyonel…

Kocaelispor’a çok futbolcu geldi gitti… Çok efsaneler tanıdım… Çok da kağıttan efsaneler… Ama bu çocuk bir başka… Can Emre Yücel’den söz ediyorum. Ercüment onu övmüş… Evet Alper Boğuşlu ve talebesi Can Emre Yücel, uzun yıllar bu kente hizmet etmeye devam edecekler. Biz de onları gururla alkışlamaya devam edeceğiz.