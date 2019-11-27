Maksat torba dolsun!..

Yıllar öncesi, hem siyasi iktidar hem de muhalefet, “Halkın Meclisi” olan TBMM’ne “yasa teklifi” verir, teklif üzerinde önce ilgili komisyonda sonra genel kurulda tartışılır, oylama sonucu ya kabul edilir ya da reddedilirdi. “Halkın Meclisi’nin” ciddi bir ağırlığı vardı!

Ancak, son 10-12 yıldır, AKP iktidarının bulduğu bir “Meclisten Yasa kaçırma yöntemi” var; TORBA YASA!..

Siyasi iktidar, siyasal tercihlerine uygun onlarca yasa tasarısını bir araya getirip, Meclis’in onayına sunuyor!

Muhalefet partileri, torna dolusu yasa tekliflerini enine boyuna tartışmak istiyor ama Meclis “İç Tüzüğü” muhalefetin sesini büyük ölçüde kısıyor! Hay huy ve karşılıklı sataşmalar sonunda “kabul edenler, etmeyenler” deniyor ve “Meclis çoğunluğu” nun elleri ağır basınca, bir torba dolusu yeni yasamız oluyor!

Daha da ilginci, hemen her defasında bu torbanın içine “son anda” bir yasa önerisi daha atılıyor!

AKP iktidarında çıkarılacak yasalar üzerinde “tek karar verici” AKP Genel Başkanı Erdoğan’dır! O’nun onaylamadığı bir yasayı çıkarmak ya da O’nun bilgisi dışında torbaya yeni bir tasarı eklemek mümkün müdür?

Günlerdir tartışılan bir konu var;

Son torba yasa tasarısı içine, bir tasarı daha eklendi!

Ülkemizde faaliyette olan ve ikisi hariç özel sektörün sahip ve yönetimini üstlendiği termik santrallere, “bacalarına filtre takmaları” için verilen süre yılsonunda bitiyor. Ancak, bu santralleri işletip para kazanan şirketler, baca filtrelerini yenileyip diğer önlemleri de alarak doğayı ve insan başta olmak üzere canlıların zehirlenmesini önlemek gibi “yasal ve insani ödevlerini” yerine getirmemişler!

Bu nedenle, “KİM” ya da “KİMLER” düşünmüşse;

“Biz bu şirketlere İKİBUÇUK YIL daha insanı ve doğayı zehirleme hakkı verelim” diye düşünmüş ve Torba Yasa’ya bir ilave yapmışlar!

Ancak, olay önce Meclis’te, sonra da iktidar kölesi olmamış medyada ve özellikle sosyal medyada tartışılmaya başladı.

Sonunda sayın Cumhurbaşkanımız bu ZEHİR YASASINA “DUR” demiş!

Erdoğan; “Baca gazı filtre sistemlerinin mutlak suretle yapılması, yapılmadığı takdirde ceza verilmesi ve gerekirse santrallerin kapatılması” için son dakika talimatı vermiş!

Peki, filtre takmamakta ısrar eden şirketleri kim denetleyecek?

Ne ceza verilecek?

Ne zaman “gerekirse” kapatılacak?

Bu belli değil!

Belli olmayan bir şey daha var;

“Son anda torba yasaya konulan bu tasarı kimim ya da kimlerin işidir?” Çok merak ediyorum! Ya siz?

BAKANLARA ÖMÜR BOYU BİZ BAKACAĞIZ!

Açıklamaya göre; AKP milletvekilleri, TBMM’ne 95 maddelik yeni bir TORBA YASA teklifi vermişler!

Ne çalışkan vekillerimiz var! Bir değil, on değil, tam 95 yasa teklifi üzerinde harıl harıl çalışmışlar vee, bu torbanın içine bir yasa teklifi daha sıkıştırmışlar!

Bu teklife göre; “Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar ile bunların eşleri, anne ve babaları ile bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının; ölenlerden SGK ile ilişiği bulunmayan dul ve yetimlerin sağlık giderleri ÖMÜR BOYU Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödenecek.”

Merak ediyorum; bu tasarı sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde mi üretildi?

Eğer bu tasarı AKP’li milletvekillerince üretilmişse, Meclis’e karşı hiçbir sorumlulukları olmayan bu kişilere yönelik bu ilgi ve teveccühün nedeni nedir?

Ya siz VATANDAŞLAR; “vekillerin asılları” olarak sizler ne düşünüyorsunuz? ADİL ve HAKÇA buluyor musunuz?

Sizin kesenizden yapılacak bu büyük maddi bedeli ödemeye hazır mısınız?

Hakkınızı helal ediyor musunuz?

Ben kendi payıma helal etmiyor ve buna karar verenleri kınıyorum!