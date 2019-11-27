Akar ve Sarıbay 'İnce' gördü

Günlerdir CHP'li Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gittiği iddiası konuşulurken, CHP'de ortalık bu konuda biraz malum karışık.

İşin CHP Genel Merkezi ve siyasetin tepesindeki kaosu bir yana, yereldeki karşılığı da ayrı bir merak konusu aslında.

Mahalle delege seçimlerini ilçe merkezlerinde tamamlayan CHP'de, kongreye doğru patlak veren meselenin, az ya da çok kongreleri etkileyeceği de muhakkak.

Konuyla ilgili CHP Kocaeli'nin ne düşündüğünü merak ettim.

Milletvekili Haydar Akar ve İl Başkanı Cengiz Sarıbay'ın görüşlerini sordum. İkisi de konu hakkında benzer şeyler söylüyor.

İl Başkanı Sarıbay Muharrem İnce'nin yanlış yaptığını vurguluyor. Diyor ki; "CHP'de bir Genel Merkez, Genel Başkanlık sorunu yok. CHP'de zaten kimse Saray'a icazet almaya gitmez. Biz Muharrem İnce'nin Saray'a gittiğine zaten inanmıyoruz. Kaldı ki CHP'den kimse de böyle bir şey söylemedi. Sayın İnce, üzerine neden alındı bilemiyorum. Genel başkanımız "duydum" derken, bundan üç ay önce bu tip komploların kurulacağını duyduğunu açıkça söylemişti zaten. Kastettiği şey budur. Yoksa bu konuyu duyduğunu söylemiyor ki. Bu süreçte kendisine bir alan yaratmak istedi sanıyorum Muharrem Bey. Ama hatalı davranıyor. Parti hakkında konuşurken daha dikkatli olması lazım. Partiyi bu şekilde zan altında bırakması doğru değil. Dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir Genel Başkanlık sorunu yoktur"

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar da, Cengiz Bey ile hemen hemen aynı görüşte. Akar, "Bizim böyle bir gündemimiz yoktur" diyor. Devamında, "Muharrem Bey konuştuklarına dikkat etmeli. CHP'den kimse Saray'a gitmez. Muharrem Bey'in gitmediğini de biliyoruz. Ama kendisi bu durumu bir fırsat gibi görüyor sanki. Söyledikleri yanlış şeyler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin öyle bir sorunu yoktur" diyor.

Aslında Tahsin Tarhan'ı da aradım ama sanıyorum müsait değildi ve görüşemedik. İki ismin görüşlerini dinledikten sonra, onun da benzer görüşte olduğunu düşünüyorum.

CHP Kocaeli üst siyaseti, görünen o ki Muharrem İnce'nin konuyla ilgili açıklamalarından memnun değil. Hatta İnce'nin süreçteki açıklamalarından oldukça rahatsızlar ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındalar.

Muharrem İnce'nin yaptığı açıklamaların, CHP Kocaeli tepe siyasetinde karşılık bulduğunu söylemek mümkün değil.

Kongre sürecinde İnce, belki tabanda belli bir karşılık bulabilir ancak yaptığım görüşmelerden bunun da sınırlı kalacağı tahmin ediyorum.

Görünen o ki CHP'de yaşanan süreç Muharrem İnce tarafı için işleri biraz daha zora sokacak.

Sanıyorum bunun sonuçlarını yerel siyasette de göreceğiz.

---------SOSYAL MEYDAN-------

BİR AFİŞ ANCAK BU KADAR ANLAMLI OLABİLİRDİ

Geçtiğimiz gün ülkemizin de en önemli sorunlarından olan kadına şiddet konusunda, uluslararası mücadele günüydü. Ülkemizde her yıl artan kadın cinayetleri, maalesef bir türlü çözülemeyen sosyal bir yara haline geldi. Bu konuda ne kadar duyarlılık çalışması yapılsa, yasalar çıkarılsa da hala etkin bir mücadeleden söz edebilmek mümkün değil. Konu tabii ki sadece ülkemizle de sınırlı değil. Ama içinde yaşadığımız topraklarda sık sık duyduğumuz, şahit olduğumuz bu şiddet olaylarına karşı, hep birlikte daha da duyarlı olmamız, çocuklarımızı daha küçüklükten itibaren bu duyarlılıkla yetiştirmemiz en büyük sorumluluklarımızdan biri olmalı. Bu konuda geçtiğimiz gün de çok sayıda sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirilirken, dikkatimi çekenlerden biri de İzmit sokaklarını süsleyen afiş ve bilboardlar oldu. İzmit Belediyesi'nin "Mutlu sonlar sadece kitaplarda kalmasın diye çalışıyoruz" konseptiyle hazırladığı ve son yıllarda hayatını kaybeden şiddet mağduru kadınların mutlu sonla biten hikayelerinin yer aldığı afiş çalışmaları, gerçekten çok etkileyiciydi. Zaten bir anda tüm İzmit'in sahip çıktığı afişler, kısa zamanda sosyal medyanın en çok konuşulan konulardan biri oldu. Gerek İzmitli, gerek farklı şehirlerden vatandaşlar, bu çalışmaları paylaştı. Bir vatandaşımızın, "Bir afiş ancak bu kadar anlamlı olabilirdi" diye paylaştığı afişlerden birinde şöyle yazıyordu: "Ve sonra Özgecan, kepini fırlatıp diplomasını gururla havaya kaldırdı..." Afişi paylaşan arkadaşımızın da dediği gibi, bir afiş ancak bu kadar anlamlı olabilirdi.

BALKABAĞI SEZONU AÇILDI

Benim vakti gelsin diye en çok beklediğim sebzelerden biridir balkabağı. İşte o mevsim geldi ve çarşı pazarda tezgahlar balkabaklarıyla süsleniyor şimdi. Tadını bilenlerin paylaşımları sosyal medyayı da süslemeyi başladı. Hemen yanı başımızda komşumuz Sakarya'da çok meşhur olan bu nefis sebzenin tatlısı en sevdiğim tatlılardan biridir. Uygun görenin üzerine ceviz ve fındık hatta tahin dökerek yediği kabak tatlısını denemeyen, yemeyen var mı bilmiyorum. Ama hem lezzetli hem de hafif ve sağlıklı bir tatlı olarak herkese tavsiye ederim. Bu aralar çok şanslıyım (biraz da kendi şansımı kendim yaratıyorum) arkadaşların, ailemin sunumuyla bol bol tüketme şansım oldu. Zamanı geçmeden sizler de bir tadına bakın derim. Malum herşeyin bir mevsimi var. Şimdi kabak tatlısının tam zamanı. Herkese afiyet olsun...

KÖKSÜZ KELİMELER

*Bazı kavramları, yüklendiği anlamlarla kabul etmek tam tatmin etmiyor bazen insanı. Mesela yalnızlık. Yalnızlık; maruz kalınan acınası bir boşluk mu, yoksa hak ederek kazanılan bir ayrıcalık mı? Hak edilmeyen yalnızlık, yalnızlık sayılır mı ki?"