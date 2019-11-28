Kocaelispor Kulüp Başkanı iki yöneticiyle neden tartıştı?

Sevgili okurlar…

Kocaelispor, doludizgin yoluna devam ediyor…

Bir sürpriz olmazsa, sezon sonunda 2.Lig vizesi alacak…

Kocaelispor, iyi yolda iken, Kocaelispor yönetim kurulu içinde büyük sorunlar var…

Yani saha içinde işler yolunda, yönetim arasında sıkıntı büyük…

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Hatırlanacağı gibi bir önceki yönetim, bu işi beceremeyince kongre kararı alındı…

İş adamı Volkan Özön, başkan adaylığını açıkladı…

Yönetim kurulunu bile basına tanıttı…

Ama ne olduysa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile geç saatlere kadar süren toplantının ardından adaylıktan vazgeçtiğini açıkladı…

İçerde ne pazarlıklar döndü, bilinmiyor…

İSTEMEM, YAN CEBİME KOY

Bu görüşmeden uzun bir süre önce spor ekimizde Kartepe Belediyesi eski Başkanı, AKP’li Hüseyin Üzülmez’in Kocaelispor’a başkan adayı olabileceğine dair bir haber yayınlamış ve Üzülmez’in görüşlerini sütunlarımıza taşımıştık. AKP’li Hüseyin Üzülmez, “İstemem yan cebime koy” misali yaptığı açıklamada kapıyı tam olarak kapatmamış ve topu Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a atmıştı. Nitekim Üzülmez, tek aday olarak girdiği genel kurulun ardından Kocaelispor’un yeni başkanı oldu. Bu süreçte Rafet Kırgız hatta eski başkan Serhan Gürkan’ın da liste çıkarabileceğine dair düşünceler vardı. İki ismin de cebinde listeleri hazırdı. Ancak Büyükakın “Üzülmez” dediği için listeleri çıkarmadılar.

BÜYÜKAKIN’A DUA ETSİN

Büyükakın’ı makamında ziyaretimizde, “Benim başkanı belirleme ilgili bir tasarrufum yok” dese de kazın ayağı öyle değildi ve Üzülmez, Büyükakın’dan tam destek alarak başkan oldu. Sezon öncesi transferin açılması, SGK borcu ve yeni futbolcuların Kocaelispor’a gelmesi için ihtiyaç olan yaklaşık 20 milyon liralık paranın 14 milyonluk kısmı Büyükşehir’in iştirakçileri tarafından karşılandı. Kimi yöneticiler Büyükşehir’den alacağına karşılık parayı ‘sonradan geri almak’ şartıyla Kocaelispor’a transfer etti. Kısacası Büyükakın ya da Büyükşehir olmasaydı Kocaelispor ne transferi açabilirdi, ne lige sağlıklı bir şekilde başlayabilirdi, ne de Erokspor maçındaki muazzam görüntü oluşabilirdi. Kısacası Üzülmez yatsın kalksın, bir daha yatsın kalksın Başkan Tahir Büyükakın’a dua etsin.

ÜZELMEZ’İN KARTEPE BELEDİYESİ’NDEKİ BAŞKANLIK SÜRECİ

Size yukarıda sezon öncesi Hüseyin Üzülmez’in Kocaelispor’a başkan oluş hikayesini özetlemeye çalıştım. Üzülmez’in Kartepe Belediyesi’ndeki başkanlık süreci pek de iyi geçmedi. O gittiğinde belediyenin 140 milyon lira borcu vardı. Kısacası Üzülmez kendi dönemini borç yığını ile bıraktı. Sanırım yeni Kartepe Belediye Başkan Mustafa Kocaman, kafayı yemek üzeredir. Kocaman’ı makamında ziyaretimizde belediyenin borçlarını sorduk, yüzü ekşidi ama ne kadar olduğunu söylemedi… Memnun olmadığı her halinden belliydi.

Teşkilat içinde didişme istenmediği için Kocaman, tavrıyla “kan kustu, kızılcık şerbeti içtim” demeye getirdi. Allah yardımcısı olsun, o borçlardan kurtulmak öyle kolay gözükmüyor.

“EMEK HIRSIZI” DEMİŞTİM

Edindiğim bilgilere göre Hüseyin Üzülmez, Kocaelispor markası altında sağlıklı bir başkanlık yürütemiyor. Çok hata yapıyor. Dakika bir gol bir, en büyük hatayı bizim gazeteye yaptı. Eski teknik adam Engin Korukır’ın anlaşma yaptığını öğrenen muhabir arkadaşımız Ahmet Akay, soluğu Mehmet Cezayir’in Yahya Kaptan’da sahibi olduğu kafede aldı. Ahmet Akay’ı gören Üzülmez şok oldu ve kendi telefonu ile çektirdiği fotoğrafı AKP’li iş adamı Macit Haldız’ın sahibi olduğu Özgür Kocaeli Gazetesi’ne göndererek tarihi bir skandala imza attı. “Kocaelispor Kulüp Başkanı’nın bulaştığı işlere bakar mısınız! Şaka gibi..!” diyerek olay ile ilgili düşüncelerimi dile getirmiştim. Hüseyin Üzülmez’i “emek hırsızı” olmakla suçlamıştım.

ÜZÜLMEZ GERİLİM YAŞIYOR

Üzülmez kendi içinde sürekli bir gerilim yaşıyor. Anlık kararlar veriyor ve bir anda her şeyi paramparça edebiliyor. Kocaelispor’u siyasallaştırmak için her yolu denediğini düşünüyorum. Son olarak Erokspor maçında açılan pankart. Olacak iş değil… Tahir Büyükakın’ın o karede ne işi var. Başka bir parti temsilcisi de olsa aynı düşüncemi belirtirdim. Kocaelispor’un böyle şeylere ihtiyacı yok. Yıllarca yok sayıldı, amatöre itildi, şimdi geçmişi de unutturma bahanesi ile yapılan manevraları halkımız yutmuyor.

ÜZÜLMEZ, KULÜBÜ SİYASALLAŞTIRIYOR

Kocaelispor taraftarı içinde her görüşen mensup insanlar var. Siyasi birine yakınlaşmak için yapılan bir hakaret düpedüz siyasallaşma hareketidir. Üzülmez farkında mı bilmiyorum, ama Başkan Tahir Büyükakın şehri Kocaelispor etrafında birleştirmeye çalışırken, Üzülmez, AKP etrafında birleştirmek istiyor. Bu da Kocaelispor’a zarar veriyor. Neticesinde siyasetçi geçmişinde uzun süreli siyaset yapan birinin bir spor kulübünün başkanlığına getirilmesi son derece riskli bir iştir. Ne yazık ki Kocaelispor bu riski fazlasıyla taşıyor.

AKP-MHP, CHP, İYİ PARTİ

Geçen gün antrenmana AKP İzmit İlçe, ertesi gün de MHP İzmit İlçe teşkilatları gitti. Özellikle AKP gittiğinde ağzı her iki yana açılan, etrafa gülücükler saçan Üzülmez, Kocaelispor’un partiler üstü bir kurum olduğunu söylese de bu dediğine eminim ki kendisi de inanmıyordur. Merak ediyorum… CHP ya da İYİ Parti İzmit İlçe Başkanları da antrenmana gittiğinde Hüseyin Üzülmez aynı heyecanı, mutluluğu ve samimiyeti bu iki parti için de gösterebilecek mi? Partiler üstü ya Kocaelispor… Göreceğiz…

İSMAİL ARAÇ İLE CİDDİ BİR TARTIŞMA YAŞAMIŞ

Gelelim asıl konumuza…

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi Üzülmez sürekli bir gerilim halinde. Çok kalp kırıyor ve birilerinin dolduruşuna çabuk geliyor.Son oynanan ve Kocaelispor’un 2-0 kazandığı Erokspor maçından önce skandal bir olay yaşandı… Hüseyin Üzülmez’in yönetici İsmail Araç’ın üzerine yürüdüğü, yakasına yapıştığı bilgisi geldi… Bilindiği gibi mevcut yönetimde mali as başkan İsmail Araç idi… Üzülmez, Araç’ın yerine Bekir Halefler’i ve Bilal Acar’ı as başkan yaptı. Üzülmez’in Araç’ın üzerine yürüme olayını spor servisindeki arkadaşımız Erdem Övüç’e durumu sordum… Doğruladı, ama maçın yoğunluğu nedeni ile konuyla ilgilenemediğini söyledi. Merak ettim… Üzülmez, İsmail Araç ile nasıl bir sorun yaşamış olabilirdi? İsmail Araç mali asbaşkandı. Kısacası para işlerine o bakıyordu. Üzülmez, Araç’a neden bu kadar sert bir davranışta bulunabilirdi?

BENİM KULİSİMİ Mİ YAPIYORSUNUZ?

O gün yaşananlarla ilgili olarak öğrendiklerim şu şekilde… Kocaelispor – Erokspor maçı 13.30’da başladı. Maçın başlamasına 10-15 dakika kala Hüseyin Üzülmez stat dışında, protokol tribünü önündeki kaldırıma doğru hızla geliyor ve İsmail Araç ile yanındaki yöneticilerden Haşmet Uçar’a bulaşıyor. Üzülmez, Araç’a “Hayırdır… Siz benim kulisimi mi yapıyorsunuz, benim muhasebemi tutup, ne kadar para verip vermediğimi mi tartışıyorsunuz!” gibilerinden sert bir tavır sergiliyor.

ARAÇ’IN YAKASINA YAPIŞTI

Bir anda neye uğradığını şaşıran ikiliden Haşmet Uçar, “Hoş geldin başkanım. Sıkıntı neydi. Siz ne demeye çalışıyorsunuz” derken, Üzülmez daha da hiddetleniyor ve ileriye giderek İsmail Araç ile yaka yakaya geliyor. Araç da geri atım atmıyor, o da Üzülmez’e aynı karşılığı veriyor. Hatta yakalardan bile tutulduğu iddia ediliyor. Herkesin içinde gerçekleşen bu olay hayretler içinde izleniyor ve Üzülmez’in bu tavrı kınanıyor. Gelenler Araç’a ve Uçar’a, “Bırak şunu, cevap bile vermeye değmez. Bir de Kocaelispor başkanı olacak. Hareketlere bak” diyerek Üzülmez’i ayıplıyorlar, Araç ile Uçar’a sahip çıkıyorlar.

KOCAELİSPOR KULÜBÜ BAŞKANI BÖYLE OLMAZ!

En son yapılan yönetim kurulu toplantısında da gerilim yaşanmış. Bu kentin önemli iş insanlarından Veli Başkurt ile de sert bir kavga çıkmış. Araya zor girilmiş. Olacak iş değil gerçekten. İlk kez başkanlık nezdinde böyle bir şeylerle karşılaşıyorum. Buradan Hüseyin Üzülmez’i Kocaelispor başkanı yapan kişi ya da kişilere seslenmek istiyorum. Hüseyin Üzülmez sizi çok iyi temsil etmiyor, dahası Kocaelispor’u da iyi temsil etmiyor ve çok ileriye gidiyor. Öfkesini kontrol edemeyen, herkesin içinde kendi yöneticilerine hakaret eden, her toplantısında ayrı bir macera yaşayan birisi Kocaelispor başkanı olamaz! Olmamalı! Bu davranışlarla koskoca Kocaelispor Kulüp Başkanlığı makamı yerle bir oluyor.

BASINLA ARASI KÖTÜ

Başkaları Hüseyin Üzülmez ile ilgili bir yazı yazıyor, hırsını emekçi muhabirlerden çıkarıyor.

Hatırlandığı gibi Kocaeli’deki spor muhabirleri, statta fotoğraf makinelerini yere bırakarak, Üzülmez’i protesto etmişlerdi. Kocaelispor tarihinde gazeteciler tarafından protesto edilen bir başkan daha hatırlamıyorum. Demek ki gazetecilerin de bir şeyler canına tak ekmiş ve fotoğraf makinelerini bırakarak tepkilerini dile getirdiler… Şu da var, spor muhabirlerinden aldığım bilgiye göre Hüseyin Üzülmez gazetecilere hakaret de ediyormuş. Onların adamlıklarını sorguluyormuş, “bunlar bin liralık adam” diyormuş. “Bizim ekmekle işimiz olmaz ama o gücümüz de var” diyerek dolaylı olarak gazetecileri tehdit de ediyormuş. Yazık, gerçekten çok yazık!

ÜZERİNİZDE PAHALI BİR ETİKET VAR

Kocaelispor başkanlık makamı herkese nasip olmaz. Hele hele takımın parladığı şu dönemde bu makam çok daha kıymetli bir hale geldi. Başkan ile yöneticiler çok göz önünde. Her yaptıkları haber niteliği taşıyabilir. Kişinin bunu bilerek hareket etmesi lazım. Kısacası bu etiket çok, ama çok değerli ve bu etikete en iyi şekilde sahip çıkmak zorundasınız. Milletin içinde yöneticinin yakasına yapışmak, gazetecilerle ilgili etrafındaki insanlara hakaret etmek asla Kocaelispor Kulüp Başkanı ile bağdaşan bir şey değildir.

SEN KOCAELİSPOR KULÜP BAŞKANISIN

Sen Hüseyin Üzülmez olarak ne yapıyorsan yap kimseyi ilgilendirmez… Ama Kocaelispor başkanıysan, dikkatli olacaksın. Şu an Validen, Büyükşehir Başkanından daha çok sen dikkat çekiyorsun. Çünkü sen Kocaelispor Kulüp Başkanısın… Yöneticilik ya da yönetmek sanattır. Kimisi parayı, kimisi insanı, kimisi ikisini de iyi yönetir. Bu iş beceri işidir ve her baba yiğidin harcı da değildir.

AĞIR GELİYORSA BIRAKMALI

Bazı şeyler ağır geliyorsa, taşıyamıyorsan bırakacaksın, camiaya ve makama daha fazla zarar vermeyeceksin! Üzülmez’i başkanlık koltuğuna oturtan başta Tahir Büyükakın ve Büyükakın’a Üzülmez’i önerenler şunu iyi bilsin ki, yaşanan son olaylar (Üzülmez’in İsmail Araç’ın yakasına yapışması) Hüseyin Üzülmez’e asla yakışmamış, bardağı taşırmış, Kocaelispor markasını ve başkanlık makamını küçük duruma düşürmüştür.

İSMAİL ARAÇ’I TANIRIM

İsmail Araç’ı spor muhabirliği yaptığım dönemden tanırım… Çok disiplinli… İşinin ehli, akçeli işlerle işi olmayan birisi… Yönetim içinde mali asbaşkan olduğunda, “Kocaelispor’da artık savurganlık olmayacak, mali disiplin gelecek” demiştim… Ama baktık ki, mali asbaşkanlık görevinden alındı… Anlaşılan Üzülmez, Araç’a söz geçiremedi, kulübün parasını istediği gibi kullanamadı, Araç’ı engel olarak gördüğü için de as başkanlığı İsmail Araç’tan alıp, Bekir Halefler’e verdi.

ÜZÜLMEZ, KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VERMELİ

Sevgili okurlar;

Yukarıda size Kocaelispor’dan bir kesit sundum… Kocaelispor şampiyonluğa koşarken, şehir Kocaelispor etrafında kenetlenmişken, Hüseyin Üzülmez’in statta iki yöneticiyle tartışması ve yakalarına yapışmasına kalkması, hiç hoş değil. Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez’in kendisine çeki düzen vermesi lazım, daha uzlaşmacı olması lazım, basınla iyi ilişkiler içinde olması lazım… Kısaca Kocaelispor Başkanı olan kişi, o koltuğun hakkını vermelidir…

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Bu pankarta göre parayı Tahir Büyükakın veriyor, düdüğü Hüseyin Üzülmez çalıyor!

Kocaelispor-Erokspor maçında bu pankart açıldı… Pankarta; otobüs koltuğunda Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez var… Araç komutanı koltuğunda Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın var… Arka koltuklarda da futbolcular… Bu pankartı şöyle okumak lazım… Pankartta, Hüseyin Üzülmez, Tahir Büyükakan’ın üstünde… Muhtemelen Büyükakın, bu pankarta kızmıştır… Parayı Tahir Büyükakın verecek, düdüğü Hüseyin Üzülmez çalacak… Büyükakın, en yakın zamanda bu pankartın hesabını soracaktır diye düşünüyorum…