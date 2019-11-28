Yeri yanlış, kardeş!   

Merhaba dostlar,

Karamürsel sahili bölgemizin en güzel yürüme bandına sahiptir. Geçmişten bugünü yönetenlere kadar tüm yönetimler üzerine bir taş daha koyarak kıyı dolgu ve düzeltmelerle 10 km üzerinde yürüyüş alanı oluşturuldu.

Yapımında emeği olan herkese gönülden teşekkür ederim. Tabii bu güzelliğin son dönem yapım hataları da yok değil.

Salı günü sabah erken kalktım, evimin önünden çocukluğumun, gençliğimin kırmızı kayalıklarının bulunduğu misli çeşmeye kadar sahil bandında bir yürüyüş yaptım. Temiz bir hava aldım. Dalyan mevkiinde balıkçı barınaklarına kadar yürüdüm. Balıkçılar kooperatifinin çay bahçesinde mis gibi taze bir çay içtim. Herkese tavsiye ederim gidin o güzel insanların arasında tazecik çaylarından için, sohbetlerini dinleyin.

Bu yürüme o kadar iyi geldi ki anlatamam size.

Bu yürüyüş güzel gelince ertesi sabahı planlamaya başladım nereye yürüyebilirim derken aklıma Karapınar ile İhsaniye köyü arasında yapılan ara yolda yürümek geldi.

Sabah kalktım komşum sağ olsun beni Karapınar’a arabası ile götürdü. Ve ben İhsaniye’ye doğru yeni yapılan yolda yürümeye başladım. Sağlı sollu çam ağaçları arasında yürüdüm. Nefes aldıkça tertemiz hava ciğerlerime doluyor, tatlı serin hava yüzüme çarpıyordu. Bundan da müthiş şekilde mutlu oluyordum. Hatta benim gibi yürüyen birkaç dosta da rast geldim. Sohbet ettik.

Samimi söylüyorum harika bir yol olmuş. Kimi yerlerde hafif hafif ağaçlar kesilerek ticari alan hazırlıkları yapılmış. Bazı yerlerde de moloz döküm alanları oluşmuş, sanki birileri buralardan bir rant, gelir sağlamış gözüküyor. Yanılıyor da olabilirim, konumuz bu değil.

Neyse yol ve çevre o kadar güzel ki anlatamam. Sessiz bir yol. Sağda solda köpek kümeleri var yatmışlar sen geçerken sadece izliyorlar. Kimseye havlamıyor, kimseye saldırmıyorlar.

Burada bu kadar köpeğin ne işi var diye düşünmeden edemedim. Sonra aklıma geldi, tabii ki orada olacaklar doğanın içinde yaşayacaklar doğa kendi evleri değil mi?

Az ilerideki köpeklerin bulunduğu yere bir kamyonet yanaştı şüphe ile yaklaştım. Elimdeki sopayı hazırladım. Şoför arka kapağı açtı torbaları aldı köpeklerin olduğu yere yöneldi oradaki tüm köpekler ayaklandı. Meğer kamyonet köpeklere artık yiyecek getirmiş. Ve onları besliyor. Aynı şeyi diğer köpek kümelerine de yaptı.

Gerçekten takdir edilecek bir durum diye düşünürken, sahil bandında bir gün önce gördüğüm Hayvan Barınağı ve Oteli inşaatı aklıma geldi.

Peki! Sahilde neden yapılıyordu ki? Ne anlamı vardı? Zaten her gören ne alaka diyor.

Aslında Karapınar İhsaniye arasındaki çam orman yolunun sağında veya solunda yapılacak “Hayvan Barınak ve Oteli” için ideal bir alan.

Hem de hayvan dostlarımızın doğal yaşam haklarına uygun yer. Yol boyu gördüğüm birçok sevimli köpeğin bakıcı dostları da var. Biz bilmiyoruz ama çevre ilçelerden birçok kişi orada ki yaşam alanlarını iyi biliyor.

Böyle bir yer var iken neden sahilde yapılıyor, anlamıyorum. Gördüğüm yapıda hiç de uygun ve estetik durmuyor. Sahildeki alana gidecek herkes Karamürsel merkezine 10 dakika mesafedeki alana da rahat gider. Çam ormanı içindeki yere gittiği zamanda temiz hava alır yakınlarında küçük çay evleri yapılarak manzaraya karşı çayını içebilir. Düzenlenecek piknik alanlarında pikniğini yapar hoşça vakit geçirmiş olur.

Bunları neden düşünmüyorsunuz? Neden oldubitti ile iş yapılıyor anlamak mümkün değil.

Karayollarının yanındaki o koca alana yaşlı ve gençler için güzel bir dinlenme, sohbet alanı hatta küçük bir amfi tiyatro yapılsa iyi olmaz mı?

Yada! O sahil bandına Denizcilik Fakültesi harika olurdu. Amaca uygun modern bir Denizcilik Fakültesi iyi olmaz mı?

Tezatta bak! Senenin bir ayı 100 metre berisine de Kurban satım ve kesim alanı yıllardır kuruluyor. O bölgeye yakın oturanlar zaten muzderip, yoldan geçenler kokudan duramıyor. Biz insanlar huzursuz olurken o dili olmayan minik hayvanlar kurban edilecek dostlarının bağrışlarını dinleyerek huzursuz olmayacaklar mı? Sesleri çevrede yankı yapmayacak mı?

Nasıl bir planlama, anlamak mümkün değil.

Madem yapıyorsunuz sevgili kardeşim Karapınar ile İhsaniye arasında çam ormanı ile süslü o güzelim doğanın içine yap hayvan barınak ve otelini.

Hayvansever dostlar sakın sizde kızmayın; size yada o minik dostlara yönelik bir sözüm yok. Sadece yapılan yerin yanlışlığını ortaya koyuyorum.

Kalın sağlıcakla haftaya görüşmek üzere…