Kocaelispor'a yakışmıyor!

Bu kentin en büyük marka değeri hiç şüphesiz Kocaelispor. Mazisi büyük futbolcu ve başarılar barındıran bu futbol kulübümüz bugün tarihini arar oldu. Son zamanlarda içinde bulunduğu duruma rağmen bu kentin vefakar insanı yalnız bırakmıyor takımını.

Üstelik yeni yapılan stadın konumunun o kadar eleştiri almasına rağmen her maçı onbinlerce taraftara oynaması ona duyulan hasretin ve inancın bir yansıması. Ancak gelin görün ki, bunca insan stadın çevresindeki keşmekeşlikten kurtulamıyor.

Nasıl olsa Kocaelispor'un içinde bulunduğu lig o kadar da önemli değil denilerek mi üzeri örtbas ediliyor bilemiyorum ama insanlar bu durumdan oldukça şikayetçi.

Her hafta Kocaelispor kazansın kazanmasın, binlerce insan stada adeta akın akın gidiyor. Üstelik son zamanlarda başarı ivmesini artıran takımımıza ilgi ise her geçen gün artmakta.

Gerek stadın çevresindeki otopark sorunu, gerekse yollar insanları bezdirmiş adeta. Kar kış demeden insanlar bu kentin marka değerine duydukları saygıdan stada gidiyor, maddi manevi fedakarlıkta bulunuyor ancak durum ortada.

İnsanlarımızın Kocaelispor için yapacakları tezahürat ve sevgi gösterileri daha stada girmeden ne yazık ki törpüleniyor.

Acaba bunca kent protokolü bu yolları, bu sıkıntıları görmüyor mu? Bunu çözmek için ne bekliyorlar merak ediyorum. Kocaelispor taraftarı üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor ancak onların konforunu düşünmenin de kentin ileri gelenlerinin vazifesi olduğunu düşünüyorum.

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Frito Lay'in derdi ne?

Kartepe Suadiye'de yer alan bu fabrika yıllar evvel Sumotaş'a bağlı kamyoncularla yaşadığı gerginlikle biliniyor. Bizler kent halkı olarak yerli ve yabancı yatırımcılara karşı, “ekmeğimizle oynamadığı, kentin havasını suyunu bozmadığı sürece ne diye kavga edelim” anlayışında olan insanlarız.

Ancak gelin görün ki beş yıl evvel çözülen bir problemin ardından bu sefer farklı bir sorunla kentin gündemine oturma niyetinde Frito Lay yönetimi…

O dönemki gerginlikleri bizler ilçe halkı olarak gayet yakinen biliyoruz. Oldukça sancılı kavgalı gürültülü bir şekilde geçen görüşmeleri kentin ve ilçenin önemli isimleri araya girerek nispeten önlemişlerdi. Ve o günden bugüne sessiz sedasız herkes işinde gücünde çalışıyordu.

Şimdilerde ise gerginlik nedeni fabrikanın taşeronlaşmaya gitmek istemesi ve otuz civarı işçinin işten atılmak istenmesi.

Nereden bakarsanız bakın içinde en ufak bir iyi niyetin olmadığı tek taraflı karar bu.

Haliyle buna direnen insanlar olacaktır. Olmalı da zaten. Ancak bu tek taraflı dayatma eski günleri tekrar mı yaşayacağız sorusunu sordurtuyor bizlere. Demokratik olarak her türlü haklı mücadele sonuna kadar yapılacaktır onda kuşku yok. Ama olabilecekleri şimdiden kestirmek zor olmasa gerek.

Tam da bu noktada fabrikanın tek taraflı bu dayatmasına karşı kentin ileri gelenleri bu işe el atmalı ve işçiyi üzmeyecek bir anlaşmayı kabul ettirmeliler.

İlgili ve yetkili tüm kişiler bu iş bizi aşar anlayışına sahip olmamalılar. Gerek insanımızın gerekse kentimizin geleceği için bunlar çok önemli. Hatırlatmak gerekirse o dönem Kartepe Belediye Başkanı olan Hüseyin Üzülmez bu sürecin sağlıklı neticelenmesi için epey gayret göstermişti.

Şimdi yine aynı şekilde Kartepe Belediye Başkanı olan Mustafa Kocaman hem kendi hem de Büyükşehir nezdinde bu sürecin kazasız belasız geçmesi için mücadele vermelidir.

Tüm Kartepe ve kent kamuoyunun beklentisi bu yönde.