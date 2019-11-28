Emniyet Müdürümüz, namuslunun dostu, NAMUSSUZUN DÜŞMANI

Gazetemiz kurucu ve başyazarı Tanzer Ünal, Genel Müdür Erkan Ünal, Haber Müdürü Bülent Ekinci ile birlikte önceki gün Şanlıurfa’dan ilimize atanan İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.

Özel kalemde biraz oturduk.

Oradaki polis memurları, bizi sıcak bir ortamda karşıladı.

Sonrasında Tipioğlu’nun telefon görüşmesi bitti ve makamına geçtik.

Bizi kapıda karşıladı, oldukça samimiydi.

GÖMLEĞİNİN KOLUNDA TÜRK BAYRAĞI VAR

Lacivert takım elbise giymiş, beyaz gömlek giymiş, mor renklerin hakim olduğu bir kravat takmıştı.

Bıyıkları biraz aşağıya doğru sarkıktı…

Ceketinin sol tarafında Türk bayrağı rozeti vardı…

Ayrıca gömleğinin kollarında da Türk bayrağı vardı.

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Kendisine çeşitli sorular yönelttik.

Her sorumuza içtenlikle cevap verdi…

Muğla’da, Şanlıurfa’da görev yaptığı zamanlardan bazı kesitler anlattı…

Şanlıurfa’da görev yapmanın zorluğunu ifade etti…

Oradaki başarısından bahsetti…

AKP’DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU

Tipioğlu, Muğla İl Emniyet Müdürü iken, görevinden istifa edip 7 Haziran 2015 seçimlerinde AKP’den Kars milletvekili aday adayı oldu…

Partisi kendisini aday göstermedi…

Sayın Müdürüm, “İyi ki sizi aday göstermediler, zira sizin gibi tecrübeli insanların emniyet teşkilatında bulunması, Türkiye için daha hayırlıdır” dedim…

Gülüştük…

Partisi tarafından milletvekili adayı gösterilmeyen Tipioğlu, Şanlıurfa’ya il emniyet müdürü olarak atandı…

AKP’den milletvekili aday adayı olan Tipioğlu, siyasetçi bir kimliğe büründü…

Yani vücut dilini iyi kullanıyor…

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Tipioğlu, bize çay ikramında bulundu…

Görkemli bardaklarda çaylar geldi…

Çaylarla birlikte fındık ve badem de ikram edildi…

Sohbet koyulaştıkça, ikinci çaylar geldi.

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Tipioğlu, Kocaeli’ye atanalı iki ay oldu…

Kocaeli’nin yapısını çözmeye çalışıyor…

Kocaeli’nin coğrafi olarak İstanbul’a yakın olmasının avantajlarını ve dezavantajlarını iyi biliyor…

İNSANIN EVİ, KALESİDİR

Tipioğlu’nun; “İnsan en huzurlu olduğu yer, evidir.

Evi bir kale gibidir.

Biz insanımızın evinde huzurlu olması için mücadele ediyoruz.

Ev hırsızlıklarına büyük önem veriyoruz.

Ev hırsızlığı olaylarını yüzde 45 düşürdük.

Hırsızı, hırsızlığı yaptıktan sonra değil, hırsızlığı yapmadan önce tespit etmeliyiz” söylemi, dikkat çekici.

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Tipioğlu’nu katılıyorum…

İnsan evinde huzurlu olmalı…

Tipioğlu’nun bu kararlılığı beni mutlu etti.

BEKÇİLERİN YETKİLERİ

Söz mahalle bekçilerine geldi…

Polise verilen yetkinin, bekçilere de verildiğini söyledi…

Yani mahalle bekçileri size kimlik sorarsa, arabanızı durdurup ruhsat sorarsa, şaşırmayın…

“NAMUSLULAR DEĞİL, NAMUSSUZLAR KORKSUN”

Tipioğlu, “Bizden namuslular değil, namussuzlar korksun. Görevimiz namuslu insanların hayat alanını genişletmek, namussuzların da hayat alanlarını kısıtlamaktır” diyerek, bu konuda ne kadar kararlı olduğunu gösterdi.…

10 İNANAN ADAM, 100 İNANMAYAN ADAMA BEDEL!

Emniyit Müdürü Tipioğlu’na polis sayısının yeterli olup olmadığını sordum…

Tipioğlu, her zamanki heyecanıyla bu sorumu da yanıtladı…

Gözleri parladı ve şunları söyledi;

“ Mesut Bey…

Benim hayat felsefem şudur. 100 inanmayan adam yerine, 10 tane inanan, motive olan adamı tercih ederim. O 10 tane adamla, 100 kişinin yapamayacağı işleri yaparsınız”…

FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER

Tipioğlu’nun bu söyleminin altına da imza atıyorum…

Davasına inanmayan, mücadele ruhundan uzak insanlarla başarıya ulaşmak imkansızdır…

Davasına inanan, mücadele ruhunu benimseyen insanlarla başarıya ulaşmak daha kolaydır.

Tipioğlu’nun faali meçhul cinayetlerin üzerine kararlı bir şekilde gitmesi de takdire şayan.

İlimizde 20 tane faili meçhul cinayetin bulunduğu belirtildi.

Biri çözüldü…

Sıra, diğerlerinde…

VEYSAL MI, VEYSEL Mİ?

Tipioğlu’nu, “Müdürüm sizin adınız “Veysal” mı, “Veysel” mi, bu hep konuşuluyor” dedim…

Gülüştük…

Tipioğlu, “Resmiyette “Veysal”, ama bana “Veysel” denmesi beni daha mutlu ediyor dedi…

Kendisine, “Aslında yeni yasa çıktı, isminizi değiştirebilirdiniz” dediğimde,

“50 yıldır, Veysal olarak ismim kullanılıyor, gençken olsa idi, belki. Bizim oralarda (Kars), Veysel’e, “veysal” deniyor, nüfus memuru da kimliğe söylendiği gibi “veysal” yazmış” dedi.

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1 saat süren sohbetimizden sonra müsaade edip, yanından ayrıldık…

Kalkarken Kipioğlu’na,

“ Sayın Müdürüm.

Sizi çok heyecanlı gördüm…

Sanki 50’li yallarda biri değil de, mesleğe yeni başlayan kadar heyecanlısınız” dedim.

Tipioğlu da, “Mesut Bey. Eğer, bu heyecanımı kaybettiğimi hissettim an, bu mesleği bırakırım” dedi…

Sonrasında kapının önünde Atatürk fotoğrafının olduğu platformda fotoğraf çektirip, ayrıldık.

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Tipioğlu bende şu izlenimi bıraktı;

İlk günkü gibi heyecanlı.

Kararlı.

Azimli.

Disiplinli.

Mücadeleyi seviyor.

Ekip ruhuna inanıyor.

Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’nun yukarıda saydığım özellikleri sayesinde, “NAMUSLULAR RAHAT OLSUN, NAMUSSUZLAR KORKSUN”.

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Özel mülke ait parkların bakımını belediye yapmıyor

İzmit Belediyesi, MHP’li Meclis Üyesi Mehmet İlker Kazan’ın, basına verdiği “Turgut Mahallesindeki zarar gören park” alanıyla ilgili bilgi verdi. Belediye, Kazan’ın inceleme yaptığı park halka açık bir park alanı değil, kilit sistemi ile girilebilen özel bir site alanı içerisinde olduğunu açıkladı. Özel mülke ait parkların bakım ve onarım çalışmaları belediyeler tarafından yapılmıyor.