Senin gücün ancak Şahin’e yeter!

Sosyal medyada gördüğüm bu caps çok hoşuma gitti. Fotoğrafta lüks cipi çekmek isterken, çekicinin düştüğü durum var. Yan yatan çekicinin plakası 41 olunca da bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hatalı parklar nedeniyle her gün onlarca araç otoparklara çekiliyor ve 3 lira park parası veremeyecek durumdaki vatandaşlar yüzlerce lira çekici parası ve park cezası ödüyor.

İşte bu yüzden vatandaş bu capsi görünce keyfi yerine geldi. Tank gibi bir cipi çekmek isteyen çekici, ağırlık fazla gelince cipi kaldıramadı ve yan yattı. Mizah yanı gelişmiş olan bir vatandaşta bunu fotoğraflayarak altına da, “Senin gücün garibanın Şahin’ine yeter… Noldu kaldıramadın mı?”

Borcun sorumlusunu bulamadık bari nasıl öderiz ona bakalım

Kocaeli 6 milyarlık borcuyla anılır oldu. Türkiye’nin en borçlu belediyesi diye 7 bölgeye nam saldı.

Durum böyle olunca, gündem sıkıntısı yaşadığı her dönemde, bu borcun kim tarafından yapıldığı tartışılır oldu.

Birkaç ayda bir 6 milyarlık borç gündeme geliyor. İktidar, önceki yönetimi, önceki yönetim iktidarı suçluyor.

Karşılıklı meydan okumalar vesaire vesaire…

Karşılıklı atışmalara rağmen, oluşan borcun geçmiş dönemden mi kaldığı, yoksa sonraki dönemde mi oluştuğunun cevabı bulunamıyor.

Aslında bu borcun ekmeğini hiçbir parti yiyemiyor. Yani borç CHP’den kalmış olsa da, AK Parti döneminde ödenmemiş olsa da milletin pek de umurunda değil.

Vatandaş cebine bakar, mutfağına bakar, sokağı temiz mi, çöpü alınıyor mu, karnı doyuyor mu,

belediye hizmetleri aksamadan sürüyor mu ona bakar.

Ama yine de ortada bir cenaze varsa, önce cenazeyi kaldırılır, sonra faili aranır.

Bir borç varsa, iktidarı, muhalefeti birleşir bu borcu nasıl öderiz ya da nasıl sileriz onun yolunu aramalı.

Artık dinlemekten yorulduk, kafa kafaya vererek bu borçtan nasıl kurtuluruz onun hesabını yapalım.

CHP’li Tahsin Tarhan, belediyenin 6 milyarlık borcunu hatırlattı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Ben tek siz hepiniz” diyerek CHP’lileri bu konuyu tartışmaya davet etti. Bu tartışma gerçekleşse bile net bir sonuca varılamayacağını hepimiz biliyoruz.

Kaldı ki, borç CHP iktidarından gelen borç ise bu parayı Sefa Sirmen cebinden mi verecek. 16 yıldır belediyeyi yöneten AK Parti’nin borcuysa bu parayı Tahir Hoca cebinden mi ödeyecek. Şehir hepimizin, borç hepimizin…

Artık bu bahsi kapatıp işimize bakalım, bir yandan da bu borçtan nasıl kurtuluruz onun yolunu arayalım. Yoksa bu tartışma kuşaklar boyunca sürer.

Bakın önümüzde belediye paylarının düşmesi konusu var. Er ya da geç bu kesinti gerçekleşecek. Hak ettiği payı alamıyor dediğimiz kentimizin iller bankası payı biraz daha düşecek.

Şimdi Kocaeli’miz için geçmişi kurcalama değil kafa çalıştırma zamanı…

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İşte buna alın teri denir

Körfez Belediyesinde görevli bu işçinin, soğuk ve yağışlı havaya rağmen işini yapmaya çalışıyor. Ayaklarına çöp poşeti giyerek dereye inen ve burada derenin akmasını engelleyen çöpleri temizleyen bu işçi, bence aldığı maaşın her kuruşunu hak ediyor. İşte alın terine örnek gösterilecek bir fotoğraf. Sana helal olsun ağabey…

Şehirdeki etkinlikler ve organizasyonlar

Makine Mühendisleri kutlama yapacak

Yoğun bir haftanın içerisindeyiz haftanın geriye kalan günlerinde de yoğunluk aynı hızıyla devam edecek. Kocaeli Makine Mühendisleri Odası kuruluş yıldönümü nedeniyle bir organizasyon düzenliyor. 65. Yılını kutlayacak olan oda, 30 Kasım Cumartesi günü saat 19.30’da KYÖD’de bir araya gelecek.

Bilgi Sarmalı Anaokulu Anne ve çocukları bekliyor

İlimizde eğitim veren Özel Bilgi Sarmalı Anaokulu hafta sonu özel bir etkinlik düzenleyecek. Anne ve çocuklarına yönelik düzenlenen oyun grubu etkinliği yarın 11.00 ile 12.30 saatleri arasında yapılacak. Yenişehir Mahallesi Cesur Sokak’ta bulunan okul binasındaki etkinliğe tüm anele çocuklarıyla birlikte davet ediliyor.

Üç-İki Bir DİYET açılıyor

Kentimizde yeni bir Diyet Merkezi açılıyor. Üç-İki -Bir Diyet adıyla hizmete girecek olan merkez yarın hizmete giriyor. Diyetisyen Ercan Kaplan, Melek Ayhan ve Büşranur Ekşi tarafından hizmete alınan merkez Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi Soydan iş merkezinde saat 15.00’da açılıyor.

Kocaeli Anneleri’nin lansmanı bugün

Kocaeli Anneleri Derneği bugün önemli bir lansmana ev sahipliği yapacak. 2. Yılımızda 2 büyük proje adı altında yapılacak olan lansman Double Tree by Hilton’da saat 10.00’da yapacak.