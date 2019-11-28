İlyas Şeker’in “borç” kehaneti ve gerçekler

Bu iş iyice dallandı budaklandı.

Kabak tadı verdi…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 6 milyar 66 milyon liralık Hazine borcu için…

*Eski Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, “Yuvacık Barajı’ndan kalma” diyordu.

*Tahir Büyükakın seçimlerden sonra başkanlık koltuğun oturdu, o da “Borç, Yuvacık Barajı’nın borcu” demişti.

*Önceki gün, AKP Milletvekili İlyas Şeker, yandaş bir gazeteye röportaj vermiş, “Büyükşehir’in borcu baraj ve İZAYDAŞ’tan” diyor.

İlyas Şeker, bu söylediklerini “Tahir Büyükakın’ın açıklamasına” dayandırıyor.

“Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın, bu borçların kaynağını açıkladı. Hazine’ye olan borcun yüzde 80-90’nının Yuvacık Barajı’ndan, geri kalanının çöp fabrikasından kaynaklandığını net bir şekilde ortaya koydu…”

Şimdiye kadar İZAYDAŞ ortada yoktu, şimdi bir de İZAYDAŞ çıktı başımıza.

AKP tarafının iddiası net olarak şu:

“6 milyar 66 milyon liralık borç bizim değil, bu borç CHP’li Sefa Sirmen zamanından kaldı…”

Sefa Sirmen ve CHP Milletvekilleri Haydar Akar ile Tahsin Tarhan, yeri geldiğinde bu iddialara cevap veriyorlar.

Ama izin verin, 45 yıldır bu kentte gazete çıkaran ve adı geçen proje yatırımlarına yakından tanıklık eden biri olarak görüşümü açıklayayım.

Her iki projenin yatırım tutarlarına girmek istemiyorum.

Bence AKP’liler de bu konuya girmesin, o dönemde bu projeler “pahalıya” yapıldı da, bugün, AKP iktidarında benzer projeler “ucuza” mı yapılıyor?

Köprülerin, havaalanlarının, hastanelerin, otoyolların nasıl yaptırıldığı ortada!

O zaman baraj “su alma garantisi” şartıyla yaptırıldıysa, dereye akan suya para ödendiyse…

Bugün de köprü ve otoyolları “araç geçme” garantili, havaalanları “yolcu” garantili, hastaneler “hasta” garantili yaptırılıyor.

Bu yönüyle, AKP ve CHP’lilerin birbirlerine söz söylemeye yüzleri yok!

Geçmişte nasıl bir yöntem izlendiyse, bugün de aynı yöntem devam ettiriliyor.

Yap, işlet, devret!

Gelelim hâlâ ödenmeyen borç konusuna

AKP’liler konuyla ilgili, “Borcun karşılığında bir şey yokmuş” gibi bir algı yaratıyorlar.

“Bu kadar borç eski dönemden kaldı…”

Tamam da kardeşim, ucuza yapılmış pahalıya yapılmış, iki dev eser kentimize hizmet vermeye devam ediyor.

Bir an için düşünün…

Yuvacık Barajı ve İZAYDAŞ olmasaydı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “su” ve “çöp” sorununu çözmek için yatırım yapmayacak mıydı?

Yapacaktı…

Parası olmadığından yine “kredi” alıp yapacaktı…

Alın size yine borç!

Ha eski borç, ha yeni borç.

“Efendim, biz borçlanmadık, onlar borçlandı…”

Bunlar fasa fiso!

İşin bir başka yönü…

Büyükşehir Belediyesi, Yuvacık Barajı’nı da İZAYDAŞ’ı da 20-21 yıldır işletiyor, para kazanıyor.

Kazandığı paranın bir kısmıyla borç ödenseydi, bugüne borç mu kalırdı?

Başka yerlere harcadılar, şimdi eski yönetimi suçluyorlar.

Bir şey daha…

Sefa Sirmen döneminde, bir başka proje olan İZGAZ 100 milyon dolara mal edildi, İbrahim Karaosmanoğlu İZGAZ’ı 2008 yılında 549 milyon dolara Fransızlara sattı.

Belediye, bu satıştan 449 milyon dolar para kazandı.

Götürüp bu parayı Hazine’ye yatırsaydı, şimdiye kadar borç filan kalmazdı.

Bu kadar basit!

Benim gördüğüm şu:

AKP, 6 milyar 66 milyon liralık Hazine borcunu kasıtlı ödemiyor, CHP’ye karşı sürekli “koz” olarak kullanmak istiyor.

Ama yanlış!

AKP’lilerin, bu borcu CHP’li Sefa Sirmen döneminin sorumluluğuna bırakması yanlış!

Devlette, süreklilik önemlidir.

Bir yönetim gelir borçlanır, diğer yönetim gelir bu borcu öder.

15 yıldır ödenemeyen borç olur mu?

Kaldı ki, bu sözde “borç” nedeniyle sürekli Sefa Sirmen’i suçlamak da kabul edilebilir bir durum değil.

O barajın ihalesi ANAP döneminde DSİ tarafından yapıldı.

Barajın yapım tutarını belirleyen, Sefa Sirmen değil, devletin su işlerine bakan kurumu!

Barajı yapan GAMA firmasını da Sefa Sirmen değil, dönemin Başbakanı Turgut Özal bulmuştu.

O dönemleri yakından izleyen bir gazeteci olarak yazıyorum bütün bunları.

Sefa Sirmen’in eleştirilecek pek çok yönü var, yeri geldiğinde eleştiriyoruz da…

Ama Yuvacık Barajı konusunda Sefa Sirmen’in de CHP’nin de günahı alınıyor.

Bence AKP, “baraj” üzerinden “siyasi rant” devşirme gayretini artık bırakmalı.

2002’de bu sakızı çiğnemeye başladılar, aradan 17 yıl geçti, hâlâ “Yuvacık Barajı”, hâlâ “Yuvacık Barajı”…

İşte baraj orada!

Deprem oldu, bir taşı oynamadı…

20-21 yıldır bölgemizin su ihtiyacını karşılıyor…

İşletiyorsun, para kazanıyorsun…

Geri dönüp borcunu ödememişsin…

“Bu borç bizim değil, eski dönemden kalma” demenin anlamı yok!

İmamı olmayan cami

Salı günü İzmit Fethiye Caddesi’nde Erkan’la birlikte Rıza Özer Bey’e rastladık.

Rıza Bey, Hüner Kâğıt Firması’nın sahibi…

Ayaküstü sohbet ettik.

Yazılarımı beğenerek okuduğunu söyledi.

“Allah sizi başımızdan eksik etmesin, sorunları iyi dile getiriyorsunuz” dedi.

Bu arada bir sorun aktardı:

“Şehrin göbeğindeki Akça Cami’de aylardır imam yok. Hemen hemen her gün imam değişiyor, geçici imamlar gelip namaz kıldırıyor. Bazı günler gelmediği de oluyor, içimizden biri imamlık yapıyor. Rica etsem, bizim imam sorunumuzu da yazsanız…”

Genelde “okullarda öğretmen yokluğu” şikâyet edilir de, bir caminin “imamsız” kalmasını ilk kez duydum.

Memlekette “imam sıkıntısı” mı var, yoksa sorun başka mı?