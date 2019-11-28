Haydi bakalım Merih, KİY’ye yardım et!..

Seni çok sevdik… Tüm dünya çok sevdi… Manevi olarak vefa da sergiliyorsun… Ama unutma… Seni yetiştirenler var… Senden değil, enin transferinden yetiştirme bedeli almak için Karamürsel İdman Yurdu Kulübü Başkanı Muharrem Erdoğan çok uğraştı. Olmadı. Avukata verilen paralar da yanınca cabası oldu… Şimdi sana düşen, seni yetiştiren bu kulübüne ve diğer kulüplere yardımlar yapmandır… Yap ki, oradan da Merih’ler yetişsin… Ne Çetin Yıldız, ne de Muharrem Erdoğan bunu gelip sana söylemezler… Ben söylüyorum… Görevimi yapıyorum… Mutlaka bir şeyler düşünüyorsundur elbet… Örnek mi?.. Aşağıdaki Mane yazısını bir oku!..

Sadio Mane diye bir onurlu adam!..

Messi… Neymiş… İspanya’da Barcelona’da 700’ncü maçına çıkmış ve Dortmund’a da sallamış… 600 küsur gol… Hikâye… Pele ve Maradona’nın tırnağı bile olamaz… Onlar Dünya Kupalarının da iyilik kampanyalarının da şampiyonuydu… Şimdi de Liverpool’lu Süleymane Mane… Dünyanın en önemli 10 oyuncusu arasında sayılan futbolcu, memleketi Senegal’de, doğduğu köyün inanlarının her birine ayda 70 avro maaş veriyor, okul yaptırmış, stat yaptırmış… Bunlar da yıllar sonra ortaya çıkmış… Saklamış yani… Afrika basını ortaya çıkarmış… ‘Ben halkımdan aldığımı halkıma veriyorum. Lüks cipler, yatlar, katlar, pırlantalar umurumda değil’ diyor… Bir de bizim ‘Süper!..’ isimli ligimize bir bakın ve kağıttan yıldızlara istediğinizi yazın… Kösele gibidirler… Yüzleri kızarmaz… Kimin eli kimin cebinde belli değil…

Ahmet Taşçı filmi…

Nihayet… Gelmiş geçmiş filmler içerisinde spor filmi bulma zordur… 50 yıldır Metin Oktay filmi ile avunuyoruz... Yani ‘Taçsız Kral’ filmiyle… 20 kere izlemişimdir… Ardından Tarık Akan’ın ‘Pehlivan’ filmi… ‘Koçum Benim’ dizisi… Kemal Sunal’ın ‘Atla Gel Şaban’… Şener Şen’in ‘Selamsız Bandosu’… Kıyısından köşesinden spor filmleri diyebilirim bunlara… Şimdilerde ise ‘Naim’ sinemalarda gösteriliyor… Ardından ‘Ahmet Taşçı’ yayınlanacak… Sonrada sırada ‘Koca Yusuf’ beyazperdede yayınlanacak… Ancak burada beni endişelendiren unsurlar şunlar: Bu filmlerin ciddi biyografi filmleri olması… Milletin gülmek için sinemayı seçiyor olması ve senaristlerin de ne kadar spor bilgisi olduğunun tartışılır olmasıdır… Bekleyip görelim bakalım… Yeni bir yol mu açılacak?.. Yoksa ebediyen kapanacak mı?.. Çok merak ediyorum… Ahmet Taşçı’yla ilk röportaj yapan gazeteci olarak endişelerim haksız sayılmamalı… Mesela Ahmet Taşcı’nın rahmetli babası ‘Kör Ali’ ile röportaj yapan kişi de bendim… Bakalım filmde nasıl anlatılacak?..

‘Efendi efendi otururlarsa sorun olmaz!..’

Taşçı ile bitirelim madem… Son derece zeki ve kültürlü bir insandır Ahmet Taşçı… Saffet Sancaklı gibi hazır cevaptır… Bir röportajında ‘Gay’ler ülkemize gelip sizin güreşlere katılmak istiyorlarmış. Ne dersiniz?’ diye soran muhabire “Gelsinler ama efendi efendi oturduktan sonra sorun yok” demişti… Bu ülkede gündem olmuştu…