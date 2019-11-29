Azerbaycan büyük değişim geçiriyor

Bir devleti sıfırdan alıp kurmak, bütün kurum ve kuralları ile hatasız bir şekilde idaresini sağlamak kolay değildir.

Azerbaycan Devlet olarak vardı.

Sovyetler Birliğinin izin verdiği ve istediği şekilde idare ediliyordu. Zaten bunun dışında bir şey beklemek ve yapmak pek mümkün değildi. Bu sistem içinde Azerbaycan

70 küsür yıl geçirdi.

Sovyetlerin dağılması sonrası bağımsızlığını ve beraberinde Cumhuriyeti ilan etti.

En zayıf anında Rusya'nın planı ve bizzat desteği ile topraklarının yüzde 20 si işgal edilerek Ermenistan devletine verildi.

Rusya Azerbaycan'ı elinden bırakmak asla istemedi. Hep sürekli burada Ermeni güçleri ile kan akıtmaya devam ettiler.

1991 de otorite boşluğu yaşandığı ne olacağını kimsenin tahmin etmediği bir zamanda Ekim ayında bir hafta Gürcistan bir haftada

Azerbaycan'da kaldık.

Her iki ülke perişan vaziyette olup hiç bir şey yoktu denebilir. Sabahtan akşama ve akşamdan sabaha kadar ne olacağını kimse bilemiyordu. Tünelin ucundaki ışık görünemiyordu.

O kaos ortamından bugüne gelindiğinde kısa zamanda asla küçümsememesi gereken hatta takdir edilmesi gereken büyük değişiklikler yaşandığını yakinen bilenlerden biri olduğuma inanıyorum.

Bir kere Azerbaycan fiziki olarak sil baştan yenilendi.

Yollar, köprüler, battı-çıktı, viyadükler, sokaklar, caddeler hepsi muazzam bir şekilde yenilendi.

Köhne yapılar yıkılıp yenileri yapıldı. O şekilde hızlı değişiklik devam ettirildi. Bir yıl önceki Bakü ile bir yıl sonraki arasında büyük değişim hemen görülmekteydi.

Bu arada her alanda olan büyük değişim orduda da yaşandı.

Modern, her türlü teknolojik imkana sahip güçlü bir ordu kuruldu.

Azerbaycan'ın ordusuna harcadığı para Ermenistan'ın toplantı genel bütçesinden fazladır.

Bu arada bir şeyi de unutmamak gerekir. Azerbaycan’ın işgal edilen topraklarından oranın değimi ile bir milyon kaçıncı insanın barınma ve yaşama masrafı o zamanki şartlarda bütçede büyük bir yük olduğu da hesaba katılmalıdır.

Bütün bu pozitif gelişmelere rağmen sorunların tam çözüldüğünü söylemek mümkün olmadığını Cumhurbaşkanı sayın İlham Aliyev'in her gün tekrarladığı ve uygulamaya soktuğu ıslahat (reform ) hareketlerinden net anlaşılmaktadır.

DEĞİŞİME DİRENENLER

Bulunduğu makamlarda çok köhne alışkanlıklarını devam ettirmeye çalışanlar, olması gerekeni değil kendi bildikleri şekilde yola devam etmeğe çalışanları bir bir onore ederek değiştirme uygulamaları uzun zamandır devam ediyordu.

Valiler toplantısında çok açık bir dille yolsuzluklara asla müsaade edilmeyeceğini söyleyerek yaşamınız ile de halktan birisi olma mecburiyetindesiniz.

Kendiniz, çocuklarınız farklı ve lüks yaşamdan kaçınmalısınız, bu konuda titiz ve sürekli takipte olacaklarını kesin bir dille söylediler.

Dün de şok bir gelişme olarak parlamento kendilerini fesih etti.

2020 Kasım ayında parlamento seçimleri olacaktı.

Bu duruma göre önce Belediye Başkanı seçimi yapılıp sonra parlamento seçimi olacağı tahmin ediliyor.

Kardeş Azerbaycan da reformları takip ediyor ve başarılar diliyorum.