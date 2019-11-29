Yetersiz bilgi, kötü sonuç 

Dün Yahya Kaptan semtine gittim. Ağaçları buduyorlarmış. İzmit’te bu işlem onların dallarını doğramak demektir. Kentin bu bölümünde ortalama hava sıcaklığı daha düşük olduğundan ağaçlar bütün yapraklarını kaybetmiştir ve bu yüzden yaptıkları budamalar en azından “zamanlama açısından” yanlış değildir diye düşündüm.

Ama ne gezer !.. Ağaçlar henüz yapraklarının tamamını kaybetmemiş. Sadece küresel ısınma nedeniyle tacın bir kısmında yaz ortasında olan yaprak kaybı var. Tabii bu arada bazı ağaçlar budama sanılan işlem sonucu ağaç olmaktan çıkmış, adeta “rezil” olmuşlar. Bu sitelerin idarecileri bu durumu nasıl kabullenir, anlayamadım.

Oradan tren istasyonuna geldim. Gelmez olaydım !

Orada, fotoğraftaki ağaçların karşısında durdum. Bu ağaçların taçları geçen yıl budama adı altında tamamen yok edilmişti ve baharda hiç yapraklanamadılar.

Onlara bakarken Orman Mühendisi bir kişi olarak düşündüm: Olayın temelinde bilgisizlik yatıyor. Kesin olan şu ki bu ağaçları budaması için gönderilmiş kişiler ağaçların yaşamı konusunda hiçbir şey bilmiyorlar. Örneğin fotosentez denilen olaydan haberleri yok. Ağaçların sadece köklerinden aldıkları besinle yaşadıklarını sanıyorlar. Onlara göre yaprak ağacın sadece süsüdür ve dallarını kestikçe ağaç kuvvetlenir.

Bu durumda fotoğrafta görüldüğü gibi ağaçların bütün dallarını kesersen görev tamamdır ! Hatta mükemmel olarak uygulanmıştır !

Kentin her tarafında buna benzer ağaçlar olduğuna göre bu durum acaba yıllardır nasıl oluyor da süregeliyor? Kentimizdeki ağaç budayanları görevlendirenlerin, “berbat” ve “zamansız”, “yoğun budamalara” sürekli seyirci kalmalarının nedeni ne olabilir?

Budama yapanları görevlendirenlerin kentte bu duruma girmiş ağaçları görmemeleri mümkün mü ? Mümkün değil.

O halde tek olasılık var; Görevlendirmeyi yapanlar ile uygulayanların, ağaçların budanması konusunda bilgisinin aynı düzeyde olması.

Çünkü yapılan bir uygulamaya itiraz ancak daha yüksek düzeyde bilgi ile olur. Ben “kent ağaçları ancak şart olduğunda, uygun zamanda, en düşük seviyede budanır. Böyle tacını ortadan kaldıracak şekilde budanmaz diyorum”. Bunları sahip olduğum bilgilere dayanarak ileri sürüyorum. Haydi bu yazdığıma itiraz edin… Bu konudaki bilginiz belki benimkinden yüksektir. Haydi ! Bu savıma itirazınızı bekliyorum.

Okuyun, sorun, soruşturun ve öğrenin. Budama konusunda bilginizin, o işi yapsın diye altına araba, eline motorlu testere vererek ağaçlardan budama adı altında “yakacak odun” üreten işçilerinizden çok daha fazla olsun. Çünkü böyle olması gerekiyor. Fotoğrafa yeniden bakın. Sonuç ortada…

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