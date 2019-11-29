Halkın gündemi farklı CHP, AKP ve Büyükşehir’in gündemi farklı!

Sevgili okurlar…

Hatırlanacağı gibi iki hafta önce CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, TBMM’de basın toplantısı yaptı…

Gündeme değerlendirdi…

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı hedef alarak;

-176 bin liralık çikolatayı ne yaptınız? diye sordu…

-Golf sahası olmayan Büyükşehir’in golf aracı aldığını söyledi…

-Gebze Metrosu’nun Bakanlığa devredilmediğini söyledi…

“Türkiye’nin en borçlu Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’dir. Tasarruf tedbirleri uygulayacağız, vatandaşın parasını çar çur etmeyeceğiz diye iktidar olanlar, inanılmaz işlere imza atıyorlar” diyerek Başkan Tahir Büyükakın’ı eleştirdi…

BÜYÜKAKIN CEVAP VERDİ

Başkan Tahir Büyükakın basın toplantısı yaptı…

Tarhan’a cevap verdi…

Büyükşehir Belediyesi’nin en borçlu belediye olmasında CHP’nin belediyecilik anlayışı sayesinde bu durumda olduklarını, hala Yuvacık Barajı’nın borçlarını ödediklerini, barajın Türkiye tarihinde atılmış en büyük kazık olduğunu söyledi. “Ben tek hepiniz gelin” diyerek CHP’lilere ve meydan okudu…

SİRMEN’DEN BÜYÜKAKIN’A CEVAP

Büyükakın’ın basın toplantısında Yuvacık Barajı üzerinden eski başkan Sefa Sirmen’i eleştirince, Sirmen de Büyükakın’a, cevap geldi…

“İkide bir aynı konuyu ısıtıp, ısıtıp gündeme getirmek onlara bir şey kazandırmaz.

Gelsin istediği televizyonda, istediği yerde, istediği gazeteciler önünde bu konuyu tartışalım.

Bu mesele de artık kapansın” çağrısında bulundu.

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Büyükakın da Sefa Siermen’e,

“ CHP milletvekilleri Haydar Akar ve Tahsin Tarhan’ı da al gel, öyle tartışalım” dedi…

DEVREYE CHP’Lİ AKAR GİRDİ

Bu kez devreye CHP milletvekili Haydar Akar girdi…

Akar da Büyükakın’a,

“Mecliste 7 AKP Milletvekili, Kocaeli halkını yalnız bırakmaktadır.

Öyle ki bugüne kadar Mecliste yaptığım tek bir konuşma sonrası dahi 7 AKP Milletvekilinden biri çıkıp da cevap verememiştir.

O yüzden Başkan Tahir Büyükakın’a bugün kendisine 7 AKP Milletvekilini de al gel, Kocaeli’yi konuşalım diyebilirim” dedi.

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Yani Akar Büyükakın’a, “ AKP’li 7 milletvekilini de al gel, Kocaeli’yi konuşalım” diyor…

1 AY BOYUNCA POLEMİK YAŞANDI

Anlayacağınız kasım ayı bitti…

Kasım ayı boyunca bunları tartıştık…

Vatandaş iş istiyor…

Vatandaş aş istiyor…

Vatandaş art arda gelen zamları düşünüyor…

Esnaf siftah yapamamaktan şikayet ediyor…

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Maalesef halkın gündemi farklı, CHP’nin, AKP’nin ve Büyükşehir Belediyesi’nin gündemi farklı…

Vatandaş iş, aş; vekiller ve başkanlar polemik peşinde…

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Kadın şiddetine turuncu çınar rozeti

İzmit Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında toplumdaki farkındalığı arttırmak amacıyla vatandaşlara turuncu renk çınar rozeti dağıttı. Turuncu renk, kampanyanın tüm uluslararası faaliyetlerinde tema olarak kullanılmakta… Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet barındırmayan, daha parlak bir geleceğin simgesi anlamında kullanılıyor. Son zamanlarda kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin sayısı artıyor, bu tür farkındalıkları artırmak lazım.

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Köroğlu Kocaeli’de

Kısa adı KAR-SAD olan Kars-Ardahan-Iğdır ve Yöresi Sanatçıları Derneği, 2 Aralık Pazartesi günü Sabancı Kültür Merkezi’nde, “Aldı Köroğlu” adlı hikayeli, türkülü ve müzikli bir program gerçekleştirecek. Saat 20.00’de başlayacak olan etkinliğin büyük ilgi görmesi bekleniyor. KAR-SAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri tüm Kocaeli halkını bu güzel buluşmaya davet ediyor. Kars-Ardahan-Iğdır, geçtiğimiz günlerde de tanıtım günleri yapmıştı. Bu üç il, şu sıralar oldukça aktif.

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KOÜ’de asansör polemiği yaşanıyor

Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Ömer Çeker, önceki gün basın toplantısı yaptı. Gündeminde birçok onu vardı… Ama en ilginci KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ndeki asansördü… Çeker’in iddiasına göre asansörlerin kullanımını bazı personellere tahsis ediliyor, bir kısım personel de bu haktan mahrum bırakılıyor… Yani bazı personeller asansör kullanıyor, bazılarına asansör kullandırılmıyor… Yani bir çifte standart söz konusu… Çok garip bir iddia… Bu doğruysa, resmen bir skandal…

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Kocaeli’de 2018’de 3 bin çift boşandı

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, ilimizde boşanan çiftlerin sayısı 2018 yılında 3 bin 447 oldu. Boşanmaların yaş grupları incelendiğinde en fazla erkeklerde 720 kişi ile 35-39 yaş grubunda olurken, kadınlarda ise 739 kişi ile 30-34 yaş grubunda gerçekleşti.