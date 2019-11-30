DURGUN GÖZ AŞISI YAPILAN FİDANLARDA AŞININ ÜST KISMI NE ZAMAN KESİLMELİ

Saygıdeğer Okuyucularım;

Yaz Ayları boyunca bütün meyve fidanlarının ve güllerin durgun göz aşısı yapılmak üzere dikilmiş olan yabanilerine aşılama yapılmaktadır. Yapılan aşıların bağları, üç hafta sonra çözülür. Durgun göz aşısı yapılmış olan güller, Kasım Ayının yirmisinden itibaren topraktan sökülerek saksılara veya poşetlere dikilebilir. Dikilen bu güller, İlkbahar’a kadar sera içinde kapalı bir alanda muhafaza edilecekse aşının hemen üstünden yabani olan kısmı kesilerek aşı macunu sürülmelidir. Bu durumda muhafaza altındaki aşılı güllerin aşıları yavaş yavaş sürüp filizlenmeye başlayacaktır. İlkbahar gelmeden önce veya erken İlkbahar’da bu güller tomurcuklanacak ve çiçek açacaklardır. Bu işin ticaretini yapan üreticiler, böyle bir uygulama yaparak çiçekseverlere erkenden renk renk güller çıkarmakta ve verdikleri emeğin karşılığını almaktadırlar. Sera içinde olmayıp dışarıda açıkta kalan durgun göz aşılı gül fidanlarının üst kısmında kalan yabani kısımlarını Sonbahar’da veya Kış Aylarında kesmemeleri; İlkbahar’da, Mart Ayında don tehlikesi geçtikten sonra kesmeleri en sağlıklısıdır. Eğer daha önce kesilirse göz aşısının erken uyanıp donlardan zarar görmesine sebep olabilir. Ancak aşının üstünde bulunan çok fazla dallar, bir miktar kesilerek kısaltılabilir. Bunda bir sakınca yoktur; böylelikle dikim sırasında kolaylık sağlanmış olur. Ayrıca kesilmiş olan dallar, çelikle yetişen yabani gül dalları ise bu dallar da çelik yapılıp Kış Aylarında toprağa dikilerek gelecek Yaz için aşılık olarak hazırlanır. Durgun göz olarak aşılanmış ve dışarıda, açık sahada olan bütün meyve fidanlarının da aşılarının üst kısımlarında kalan yabani kısımları; İlkbahar’da, Mart Ayında don tehlikesi geçtikten sonra kesilmeli ve bunların da kesilen bu kısımlarına soğuk veya sıcak aşı macunu sürülmelidir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe