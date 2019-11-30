Sürgün Okulun MUCİDLERİ…

Nazmi Oğuz Ortaokulu,

Karamürsel’de,

Milli Eğitime Bağışlanmış bir hayırsever okulu.

Bu okul:

Bundan birkaç yıl öncesine kadar Milli Eğitimin” SÜRGÜN “ okulu olarak tanınırdı !

Şimdi:açılışını yapmışlar.

TÜBİTAK-MEB. İşbirliği ile TÜBİTAK-BİLİM fuarı açılışı için davetiyeler hazırlamışlar.

Hafta içindeki törene ilçe protokolundan sadece 3 kişi,

İlçe Milli Eğitim Müdürü,

Belediye Başkan Yardımcılarından birisi,

Ve Siyasi Partilerden AKP’n,n ilçe Başkan Yardımcısı katılmaış.

İlçe Kaymakamının törene gelemeyeceği söylenmiş,

Tören 3 protokol üyesi ve,

Okul Müdürü i,le okul öğretmenlerinin katılımı ile başlamış.

Daha sonra aradan geçen yarım saat sonra,

Karamürsel Kaymakamının törene geleceği açıklanmış !

Anlayacağınız;

Nazmi Oğuz Orta Okulunun MUCİD öğrencilerinin TÜBİTAK töreni,

KABAK tadı yaşamış!

Nedir bu Nazmi Oğuz Orta Okulunun başına gelenler?

Neden bu okul’ “ÖTELEMELER ?” neden..

Okulun adı önceleri SÜRGÜN okuluna çıkmıştı.

Şimdi,se,

MUCİ;DLER yetiştiren okul olmuş…

Bu okul daha ne yapsın?

Bu Okulun başarısı dillerde dolaşıyor…

Bu Olkulun öğrencileri MUCİD olma yolunda…

Bu mu sizin eğitime,öğrenime,öğrenciye ilginiz?

Bu ilçede bakkal dükkanının açılış töreninde bile bir birinin üstüne çıkan protokol üyeleri

Nazmi Oğuz Orta Okulunun MUCİD öğrencilerinin TÜBİTAK törenini şereflendirmek için acaba ne bekliyorlardı?

Mucid öğrencilerin buluşları,bakkal dükkanı açılışından daha mı renksizdi?

Ya Kaymakam Bey,

Törene gelmeyeceği İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından deklere edildiği halde,

Aradan geçen 30 dakika sonra lütfedip okula gelmiş,

Mucid öğrencilerin buluşlarını incelemiş kendilerinden bilgi almış..

Kaymakamın da kendine göre “haklı” bir nedeni vardır mı diyelim.

Madem gelmeyeceğini ilçe Milli Eğitim Müdürü ile iletiyor,

Neden karar değiştirdiğini aynı Müdüre bildirmiyor?

İlçe Milli Eğitim Müdürünü de müşkül durumda bırakıyor!

Belki de Kaymakam ilçeye yeni gelmiş okulun yolunu bilmiyor ondan mı gecikti ?

Nazmi Oğuz Orta Okulunun pırıl pırıl öğrencileri,okul müdürü ve öğretmenleri,

Projelerini,buluşlarını Tübitak çalışmalarını gösteriş için değil,

Türkiye için yaptıklarının inancında,bilincindeler…

Onlar aya ,onları izlemeye gelmeyen protokoller yollarına yaya gidecekler.