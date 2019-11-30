Unutulan “bıyık kültürü” ve AKP’de bıyık bırakarak yalakalık yapma yarışı

“Pazar yazısı olabilir” diye not düşmüşüm, yazmak bugüne kısmetmiş.

Konumuz, bıyık.

Unutulan bıyık kültürümüz…

Ve AKP’deki bıyık bırakma modası…

AKP’liler neden badem bıyık bırakıyor?

“Bıyık bırakın!” diye en tepeden gelen bir talimat mı var?

Yoksa bıyık bırakmak, bir çeşit “yalakalık yapma yarışı” mı?

Bunları anlatacağım…

Önce “bıyık tipleri”ni bir hatırlayalım!

Bu iktidar döneminde moda olanından başlayalım.

*”Badem bıyık” var…

*”Pos bıyık” var…

*”Bektaşi bıyığı” var…

*”Kaytan bıyık” var…

*”Pırasa bıyık” var…

*”Pala bıyık” var…

*”Burma bıyık var…

*”Muşmula bıyık” var…

*”Yastık bıyık” var…

*”Kelebek bıyık” var…

*”Biryantinli bıyık” var…

*”Ter bıyığı” var…

*”Kırpık bıyık” var…

*”Hitlervari bıyık” var…

*”Yarı Stalin, yarı Alevi bıyığı” var…

O kadar çok ki, aşağı sarkanı var, yukarı kalkanı var.

Bıyık deyip geçmeyin

“Bıyık” deyip geçmeyin, bıyık Türk erkeği için çok önemli.

Erkekliğin, gücün, mertliğin sembolü…

Erkekler, bıyığı “en değerli işareti” kabul eder.

Namusuyla eşdeğer tutar.

Söylediği bir sözü doğrulatmak ve karşısındakini inandırmak gerekiyorsa, “Yalansa, şu bıyıklarımı kazıtırım” der.

O derece!

Anadolu’da küfürler, bıyıklardan başlar.

Kızınca, “Senin bıyığını ne bileyim ne yapayım” diye saydırırlar.

Bıyığın da tıpkı türban gibi “siyasi simge” sayıldığı dönemler olmuştur.

*Bıyığı aşağı sarkıyorsa, milliyetçi…

*Badem bıyıksa, muhafazakâr…

*Pos bıyıksa, solcu…

*Kırpık bıyıksa, yobaz…

Bence, “bıyık”, iyi bir araştırma konusu olur.

Son yıllarda badem bıyıklıların sayısı ne kadar arttı?

Bıyığı aşağıya sarkanların durumu ne?

Pos bıyıklıların sayısı artıyor mu, azalıyor mu?

Tabii bir de “bıyıksızların” durumu var?

Bıyık bırakmamak, bıyıksız olmak, ne anlama geliyor?

Dediğim gibi, iyi bir araştırma konusu…

Türkiye’nin siyasi, sosyal ve ekonomik yapısı, bıyık üzerinden de ortaya konulabilir.

AKP’de “badem bıyık modası” nasıl başladı?

Şimdi gelelim AKP’deki bıyık modasına…

AKP, muhafazakâr (tutucu) bir parti…

“Badem bıyık” da “tutuculuğun” bir simgesi…

Toplum, böyle biliyor.

Toplumda böyle kabul görmüş.

Ancak “badem bıyık” bırakanların sayısı son yıllarda o kadar arttı ki, “Erdoğan’ın talimatı” söylentisi, inandırıcı olmaya başladı.

*Erdoğan talimat verdi, bütün emniyet müdürleri bıyık bıraktı…

*Erdoğan talimat verdi, bütün kaymakamlar bıyık bıraktı…

*Erdoğan talimat verdi, bütün valiler bıyık bıraktı…

“Badem bıyık” bırakmayan devlet görevlisi kalmadı gibi.

Peki, “Erdoğan talimat verdi” söylentisinin aslı ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerçekten böyle bir talimatı var mı?

Bu konuyu araştırdım ve o söylentinin içyüzünü öğrendim.

Meğer bu “bıyık” işinde de MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın da parmağı varmış.

Şöyle…

Burada sözü Kemal Öztürk’e bırakıyorum.

Öztürk, başbakanlığı döneminde Erdoğan’ın basın danışmanlığını yaptı, arkasından Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü görevinde bulundu.

Kemal Öztürk, bıyık bırakma modasının nasıl başladığını şöyle anlatıyor:

“Bir gün bir başbakan yardımcısının bıyık bıraktığı dikkatimi çekti. Hayatta bıyık bırakacak biri değildi. Çünkü yakışmadığını aynaya ilk baktığında hemen anlardı. Sonra baktım başka bakanlar, siyasiler de bıyık bırakıyor. Lakin estetik açıdan sorun büyük.

Bir tivit yazayım dedim. ‘Bıyık bırakma modasını başlatan her kimse, AK Parti’nin oyları düşsün istiyor herhalde’ diyecektim. ‘Ya bir sorayım şu moda nasıl başlamış’ diye Ankara’daki eski arkadaşları aradım

Telefonun öbür ucundaki arkadaşım (muhtemelen arpa boyu kadar olan bıyığını burmaya çalışıyordu), neşeli bir şekilde olayı anlatıyor ama ben soğuk terler döküyorum. Meğer ne büyük tehlike atlatmışım. Çünkü modayı başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizzat kendisiymiş.

Tabii ki tiviti yayınlamadım ama tansiyonum fena çıktı. ‘Bıyık modası çok güzel oldu’ diye tivit atayım diye düşündüm. ‘Sonra sakin ol, bu gereksiz yalakalık daha çok dikkat çeker. Kimsenin bu taslak tivitten haberi yok’ dedim. Rahatladım.

Benim öğrendiğim bıyık bırakma olayının başlangıcı şöyle:

MİT Müsteşarı Hakan Fidan, haftalık olağan görüşmelerinden birini bitirmek üzereyken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sakal bırakmak için izin istiyor. Hem çok seyahat etmesi, hem de cildinin tahriş olması nedeniyle ihtiyacı var. Erdoğan, ‘sakal uygun olmaz, bıyık bırak istersen’ diyor. Fidan ise bıyık bırakmak istemez. O zaman, ülkede yaşayan bıyıksız erkeklerin başına ne getirdiğini bilmiyor tabii.

Tam o esnada içeri Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan giriyor. “Hasan’ın da bıyığı yokmuş. Senin neden bıyığın yok?” diyor birden.

Hani şöyle dudağının bir kenarını kıvırıp, gizliden bir muziplikle soru sorar ya insan… Lakin soran kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan olunca, mesele emir komuta formatında algılanır karşıda. Hasan Doğan, ‘ben doğduğum günden beri bıyıksızım’ demek geçer içinden. Diyemez. Her zamanki gibi “emirleriniz efendim” diye karşılık verir refleks olarak. “Sen en iyisi bıyık bırak” der Hasan Doğan’a. Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı içten içte gülerken, şaşkın Hasan Doğan hayatında ilk kez bıyık bırakacak olmanın heyecanıyla odadan çıkar.

Dışarıda görüşme sırasını bekleyen kişilerden biri, işte ilk ekranda gördüğüm bıyıksız başbakan yardımcısıdır ki, başına nelerin geleceğinden henüz habersizdir.

Başbakan yardımcısının başına gelen

Hakan Fidan uğurlanırken, yeni kurban içeri alınır. Ve o gün bıyık bıraktırma şakası sistematik bir uygulamaya döner. Bu bir asimilasyon değil, entegrasyon hareketidir.

O günden sonra bıyık üzerine yapılmamış espri, edilmemiş laf kalmaz. Erdoğan nazının geçtiği herkese bıyık bıraktırır. Şakayı anlayıp, itiraz edenlere ise Erdoğan, ‘sen benim talimatlarıma itiraz mı ediyorsun?’ diye karşılık verince, itiraz ederken gülen yüzünün yarısı buz kalıbına dönüşür garibanların.

“Bıyıklarım çıkmıyor edendim. Af buyurun, kedi gibi bıyıklarım var efendim. Hanım istemiyor efendim. Valla ben aslında köseyim efendim…” ne kadar mazeret varsa sıralanır ama Erdoğan hiçbirini kabul etmez.

Rivayet o ki, başta bahsettiğim o başbakan yardımcısı bir gün ‘efendim bana bıyık yakışmadı, çok itici oldum, kesmek istiyorum bıyıklarımı’ der. Erdoğan da ‘olur’ diye karşılık verir. İzin aldığına mı sevinsin, yoksa itici olduğunun teyit edildiğine mi üzülsün, bilememiş.

Fakat bıyıklarını kesmiş yine de. Bir süre sonra bakanlar kurulu değişikliğinde kabine dışı kalır. Bıyıklarını kestiği için kabine dışında kaldı diye düşünenler, bunu Erdoğan’a soramaz tabii. Ama bunun bıyık modasının yaygınlaşmasında önemli bir dönüm noktası olduğu söyleniyor.

Bıyık bırakınca itici olduğunu düşünenler, kesmeyip sakal bırakıyor şimdi. Sakalsız ve bıyıksız olanlar da, köşe bucak Cumhurbaşkanı'ndan kaçıyor.”

Ah şu yalakalık yok mu?

Sizlere AKP’deki bıyık modasının içyüzünü; birinci ağızdan, Kemal gazeteci yazar Öztürk’ten aktardım.

Özün özü şu:

AKP’deki badem bıyık modası, aslında “Erdoğan’a yalakalık yapma yarışı”nın bir ürünü!