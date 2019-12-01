En iyi yolculuk eğitim yolculuğudur.

Bu yolculukta kazasız-belasız hedefe en verimli şekilde varmak ana gayedir.

Yolculuğun kılavuzu ve ustası ise öğretmendir.

Öğretmen olmadan eğitim-öğretim yolculuğunda bir yığın hata yaparız.

Öğretmenler kendilerine verilen müfredatın dışında daha birçok işleri yaptıklarını da unutmamalıyız.

Öğretmen, eğitim ve öğretimde bir uzmandır, bir sanatkârdır. Nasıl öğretileceğini, nelerin öğreticiliğini tespit eder ve ona göre bir eğitim-öğretim metodu uygular.

Öğretmen, sınıfındaki öğrencilerin kabiliyet ve becerilerini en isabetli şekilde tespit eder ve ona göre çocuğu en iyi yapabileceği mesleğe yönlendirir. Bu konuda aileden de yardım alır. Eğer öğrenci için uygun meslek seçimi yapılamamışsa ileride öğrenilen mesleği bırakır ve başka işler yapmaya kalkışır. Ailenin ve devletin yaptığı harcamalar da israf edilmiş olur.

Öğretmen, sabahtan sınıfına girdiğinde öğrencilerini gözetler ve hangi öğrencinin ne sıkıntısı olduğunu yüzünden ve gözünden okur. Onun sıkıntısını gidermek için çareler arar.

Öğretmen, öğrencilerine neler anlatacağını ve yenilikler öğreteceğini gece yatarken düşünür, bunun için bazen uykusunu bile kaçırır.

Öğretmen cefakârdır. Çilekârdır. Fedakârdır. Akşamdan ders hazırlığını yapar, bunun için kitaplara başvurur, araştırmalar yapar, varsa yazılı sınav kâğıtlarını okur ve sabahtan hazırlıklı olarak öğrencilerinin karşısına çıkar. Bunu yaparken maaşının yetmezliğini ve diğer sıkıntılarını düşünür. Bulunduğu yerde ev sıkıntısı, kendi çocuklarının eğitimi sıkıntısı, yaşadığı toplumun sıkıntılarını çeker. Bu sıkıntıları nasıl gidereceğini düşünür durur.

Öğretmen, yaşadığı toplumun mimarıdır. Toplumunu, ülkesini daha iyiye götürme projeleri yapar. Yetiştirdiği öğrencilerine ileride bu konuda kendilerine düşen görevleri hatırlatır.

Öğretmen, öğrencilerine vatan sevgisi, bayrak sevgisi, bağımsız yaşama, sömürge olmama ve devamlı ülkesini daha ilerlere götürme, ülke çıkarlarını gözetme ruhunu üfler.

Öğretmen, ülkesinin ve toplumunun menfaatlerini kendi menfaatlerinden daha önde tutmayı öğretir. Bencil değil, diğergam olarak yetiştirir.

Öğretmen, eğitim-öğretimde daha kaliteli duruma nasıl gelineceğini düşünür, bu konuda araştırmalar yapar ve çareler üretir. Öğrencilerine de bu düşünceyi aşılar.

Öğretmen millî kültürü (dili, gelenekleri, örf ve adetleri vs.) geçmişten geleceğe aktarır ve öğrencilerine de bunun yollarını gösterir.

Öğretmen, öğrencilerine iş ve meslek ahlakını öğretir. Bu konudaki toplum şikâyetlerinin kalkmasını sağlar. Öğrencilerini ahlaklı, vicdanlı, edepli ve bilim aşığı kişiler olarak yetiştirir.

Öğretmen, öğrencilerine bir tarih şuuru aşılar. Milletimizin tarih boyunca hangi safhalardan geçtiğini ve ne gibi tehlikeler atlattığını anlatır ve bir daha geçmişte düşülen tehlikelere düşülmemesini öğretir.

Öğretmen, öğrencilerini tüketici değil, üretici olarak yetiştirir. Mesleğinde de yenilikçi, keşfedici ve üretken olmasını sağlar.

Öğretmen, kendisini, öğrencilerini ve toplumunu mutlu etmek için çalışır. Bir öğretmenin en büyük mutluluğu ise hayatta öğrencilerini yetişmiş, yükselmiş ve belli yerlere gelmiş olmalarını görmektir.

Öğrenciler, öğretmenlerini kendilerine daima örnek alırlar. Bu nedenle öğretmenler iyi örnek insan olmaya çalışırlar.

Öğretmen, ezber ve sınav odaklı eğitime çözümler üretmeye çalışırlar. Bu duruma çözüm katkılarını eklerler.

Öğretmen, insan yetiştirme sanatkârıdır. Ona her yönden yardımcı olmalıyız. Daha iyi yetişmeleri için devlet olarak çareler üretmeliyiz

Öğretmen sorunlarının çözümü için araştırmalar yapmalı ve çözümler üretmeliyiz.

Hz. Peygamber bile “Ben insanlara bir öğretmen olarak gönderildim” diyerek öğretmenliğini kutsallığını vurgulamıştır. “Ya öğrenci veya öğretici ol” demiştir.

Şimdi öğretmenlerimize şiddet uygulayanlara soruyorum. Söyleyin bakalım öğretmenlerimizin hakkını nasıl ödeyeceğiz?

Öğretmenler, sadece 24 Kasımlarda hatırlanacak değil; he gün, her saat onları hatırlamalıyız ve onlara sevgi, saygı ve minnet duygularımızı ifade etmeliyiz.