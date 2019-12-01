Bu ülkede siyaset oyunları bitmez

Siyaset Biliminde siyaset;

“farklı çıkar grupları arasında çıkar ve iktidar mücadelesi” olarak tanımlanır.

Siyasi partiler de çıkar gruplarının siyasal temsilcileridir.

Eğer bir ülkede gerçek anlamıyla “DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ” yerleşmişse, vatandaşların eğitim ve kültür düzeyleri yüksekse, ekonomik düzen adaletliyse ve HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ilkesi toplumsal düzenin temeliyse, o ülkede “Siyasette düzey” vardır!

Ekonomik sıkıntıların, işsizliğin, yoksulluğun, eğitimsizliğin egemen, toplumsal moralin düşük olduğu ülkelerde ise “siyasette düzeysizlik” yaygındır!

Böyle bir ülkede siyaset sahnesinin aktörleri için, “din, mezhep, etnik köken, milliyetçilik” kavramları en geçerli SİYASET MALZEMELERİ olarak kullanılır!

Geçim sıkıntısı içinde, gazete bile okumayan, siyasi ve ekonomik konularda yeterli bilgiye sahip olmayan kitleleri bu “hamaset araçlarıyla” etkilemek ve “sürü-çoban ilişkisi” kurmak kolaydır!

Siyaset sahnesinin uyanık aktörlerinin kullandıkları bir diğer etkin araç ise “SİYASAL KUMPASLAR” olur!

Buna uygun, “kullanılabilir maşalar” da çoktur!

Ülke büyük ekonomik sıkıntılar içindedir, işsizlik ve geçim sıkıntısı büyümektedir, bu yüzden İNTİHAR ve AİLE İÇİ ŞİDDET olayları hızla artmaktadır, toplumsal tepkiler yükselme eğilimindedir; toplumun dikkatini acilen başka bir yöne çekmek gerekir!

İşte böyle bir zamanda ortaya bir “siyasal kumpas” atarsınız, olayın kumpas olup olmadığı anlaşılıncaya kadar toplumu oyalar hatta yalanlarla kandırabilirsiniz!

Çünkü, toplumun yapısı “gaza ve galeyana gelmeye uygundur!”

Son olarak yaşadığımız ve CHP’yi çok yönlü sarsan “Sarayda bir CHP’li masalı” ilginç bir örnektir!

Bir süre için de olsa, üst üste gelen zamlar, işsizlik, geçim sıkıntısı ve diğer toplumsal sorunlar ertelenmiş, MEDYA katkısıyla toplum oyalanmıştır!

Böyle bir “kumpas” olayı üzerine; “Bu işten kim ne kazandı?” sorusunun yanıtı aranmalıdır!

Kanımca;

· Bu işten en çok yararlanan siyasi iktidar ve sayın Erdoğan’dır! Yine bir “mağduriyet senaryosu” işlemektedir!

İkinci olarak;

· “saraya çıktı” iddiasının kahramanı sayın Muharrem İnce de bu “mağduriyet” durumundan karlı çıkmış görülmektedir!

Ancak; konuşmayı çok seven sayın İnce, ölçüyü kaçırmış, kendi partisi içinde, kendisine karşı oluşmuş “Çeteler” iddiasıyla “yandaş medyanın ortak manşeti” olarak, “CHP’ye zarar veren kişi” niteliğine de bürünmüştür!

· Bu koşullarda bu kumpastan en çok zararı CHP görmüş gibi!

Baharda yapılacak Kurultay, bu zararı yok etmenin ya da büyütmenin arenası olacaktır!

AKP, halk katında sempatisini sürekli yitiren bir parti olarak, gelecek seçimlere yönelik her türlü yolu deneyecektir!

Ancak, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve toplumsal koşullar giderek kötülemektedir.

Mutlaka yeni bir takım olaylara ihtiyaç vardır!

İşte bu noktada CHP başta olmak üzere, muhalefet partilerinin gerekli önlemleri almaları, yaşanabilecek olaylara hazırlıklı olmaları gerekir!

Bu ülkenin kültürüne etkin bir şekilde “ŞARK KÜLTÜRÜ” enjekte edilmeye, toplumsal yapı değiştirilmeye ve özellikle de EĞİTİM GÜDÜKLEŞTİRİLMEYE çalışılıyor!

Bu koşullarda bu ülkede halkı gaza ve galeyana getirecek her türlü kumpas kurulabilir!

Allah, siyasetçilerimize “akıl, fikir ve insaf” versin